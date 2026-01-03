Metro de Caracas no presta servicio comercial

3 de enero de 2026.- El Metro de Caracas no está prestando servicio comercial este sábado por causas de «fuerza mayor», según reportes del sistema ferroviario.



Los mismos indican que ninguna línea del sistema de transporte de la capital está operativa actualmente al igual que el ferrocarril de los Valles del Tuy.



También le recomendaron a todos los usuarios que acostumbran a utilizar este método de transporte que se mantengan en sus hogares en todo momento.



Sin embargo, aún no hay un comunicado oficial por parte de la Compañía Anónima en el que explique hasta cuándo estará inactivo el servicio.

