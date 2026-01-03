Principal
Trump publica la primera foto de Maduro tras la captura
Por:
Rt Actualidad
Sábado, 03/01/2026 12:37 PM
3 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen del presidente venezolano Nicolás Maduro, secuestrado por militares estadounidenses.
"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", firmó la fotografía.
Esta nota ha sido leída aproximadamente
1468
veces.
