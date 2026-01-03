Trump publica la primera foto de Maduro tras la captura

3 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen del presidente venezolano Nicolás Maduro, secuestrado por militares estadounidenses.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", firmó la fotografía.

