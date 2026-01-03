Trump anuncia en su red social que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores

03-02-25.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció las primeras declaraciones, tras haber ordenado un ataque militar contra suelo venezolano, sustentado en una supuesta operación anticárteles que Caracas denunció insistentemente como una «agresión» para propiciar un «cambio de régimen», cuyo objetivo terminal es apoderarse de las vastas riquezas de la nación bolivariana, especialmente las petrolíferas y gasíferas.«Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país», escribió el mandatario estadounidense en Truth Social.MENSAJE ÍNTEGRO«Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump».