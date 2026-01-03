México condena intervención militar de EEUU a Venezuela

Claudia Sheinbaum, presidenta de México Credito: Web

3 de enero de 2026.- México condenó y rechazó hoy enérgicamente las acciones militares ejecutadas por fuerzas armadas de Estados Unidos contra objetivos en territorio de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la ONU.



“El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó la Cancillería.



Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó el hecho de “clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.



“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamamiento urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”, agregó.



La cartera subrayó que América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.



Reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias y reafirmó su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.



El país latinoamericano instó también a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.



La Cancillería agregó que, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con los connacionales residentes en ese país de Suramérica para asistirles de cualquier forma.



Recomendó a tales personas permanecer atentas a la información que se genere en las próximas horas.



A través de un comunicado, el gobierno de Venezuela denunció este sábado ante la comunidad internacional la agresión de Estados Unidos a instalaciones civiles y militares del país.



Caracas advirtió que la agresión estadounidense, justificada por Washington como una cruzada contra las drogas, amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.



El texto reiteró la denuncia del objetivo de Estados Unidos de apoderarse de los recursos estratégicos de la nación suramericana.



De igual manera, llamó a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista.