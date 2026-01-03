Brasil condena ataque de EEUU contra Venezuela

El canciller de Brasil, Mauro Vieira Credito: Web

3 de enero de 2026.- El canciller de Brasil, Mauro Vieira, expresó este sábado la "enérgica condena" del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva al ataque aéreo de la Administración de EEUU contra Venezuela.



"(Vieira) ha manifestado su enérgica condena ante este inaudito acto de agresión militar criminal contra nuestro pueblo", detalló el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, tras hablar con su par brasileño.



A través de su canal de Telegram, tras la llamada, Gil extendió su agradecimiento al canciller brasileño por las expresiones de solidaridad.