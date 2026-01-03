(VIDEO) Diosdado Cabello llama a la calma y "que nadie caiga en el desespero"

Por: | | Versión para imprimir

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela

Credito: Captura

03-01-26.-El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, condenó este sábado los ataques aéreos de EE.UU. contra su país y recalcó que la unión cívico-militar está desplegada para garantizar el resguardo del territorio.

«Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente», dijo Cabello en un mensaje transmitido por VTV.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 1227 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía