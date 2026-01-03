(VIDEO) Diosdado Cabello llama a la calma y "que nadie caiga en el desespero"

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello tras ataque de EE.UU.: "Lo que ellos intentaron con las bombas y misiles, lo lograron parcialmente".



"Digo parcialmente porque ellos esperaban que el pueblo saliera desbocado, no. Aquí los cobardes quedaron en el pasado" https://t.co/R3BuJ3Rc9q pic.twitter.com/z5wJp0bWYM — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 3, 2026

03-01-26.-El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, condenó este sábado los ataques aéreos de EE.UU. contra su país y recalcó que la unión cívico-militar está desplegada para garantizar el resguardo del territorio.«Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente», dijo Cabello en un mensaje transmitido por VTV.