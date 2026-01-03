(VIDEO) Diosdado Cabello llama a la calma y "que nadie caiga en el desespero"

«Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente», dijo Cabello en un mensaje transmitido por VTV.
ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello tras ataque de EE.UU.: "Lo que ellos intentaron con las bombas y misiles, lo lograron parcialmente".— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 3, 2026
"Digo parcialmente porque ellos esperaban que el pueblo saliera desbocado, no. Aquí los cobardes quedaron en el pasado"