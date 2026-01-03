Foro Penal pide "respeto a la vida" de presos políticos tras el ataque de EEUU contra Venezuela

03-01-26.-La ONG venezolana Foro Penal, que dirige la defensa legal de presos políticos, hizo un llamado este sábado al «estricto respeto a la vida y a la integridad física de las personas» detenidas con fines políticos en el país suramericano tras el ataque de Estados Unidos que, dijo, ha generado «incertidumbre».En un mensaje publicado en X, la organización dijo no tener información sobre la situación actual de los presos políticos y subrayó que el «aislamiento al que están sometidos los hace particularmente vulnerables».La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y pidió una prueba de vida a Estados Unidos, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.La líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, alertó el 24 de diciembre de que recibió información sobre «amenazas directas» y «sistemáticas» de «ejecución extrajudicial» contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).Esa misma semana, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó de que, de acuerdo con testimonios de familiares y presos políticos, los custodios de El Rodeo I han amenazado a los detenidos con usarlos como «escudos humanos» en el caso «de una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela».Hasta el 15 de diciembre, Foro Penal contabilizaba 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad.Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».