(VIDEO) Petro alerta sobre ataque de EEUU contra Venezuela y pide reunión de la ONU

03-12-25.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó este sábado sobre los ataques aéreos perpetrados por EE.UU. contra Caracas, registrados en horas de la madrugada.«En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo: han atacado a Venezuela», expresó el mandatario colombiano en su cuenta de X, quien instó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OE) a una reunión urgente.En su publicación, Petro detalló que los ataques aéreos contra la capital venezolana son «con misiles».Fuertes explosiones retumbaron la madrugada de este sábado en Caracas. Según testigos, las detonaciones se registraron en el complejo militar Fuerte Tiuna y en la base aérea La Carlota, con el sobrevuelo de helicópteros.