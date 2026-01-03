Imagen de explosiones del ataque a Venezuela y logo de la LIS Credito: Aporrea / Web de la LIS

La Liga Internacional Socialista es una organización que agrupa a partidos anticapitalistas de distintos países del mundo, con la cual está vinculada la agrupación venezolana Marea Socialista. La siguiente es su declaración sobre la intervención militar de los EE.UU sobre territorio de Venezuela ocurrida en la madrugada del 3 de enero de 2026, publicada en su sitio en Internet: ¡Repudiamos la agresión imperialista a Venezuela! – Liga Internacional Socialista

¡Repudiamos la agresión imperialista a Venezuela!

Durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, EE. UU. atacó a Venezuela y a su pueblo. En la capital, Caracas, hubo bombardeos y fuertes explosiones en distintos puntos especialmente en la zona sur de la ciudad y también agresiones similares en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Los acontecimientos están en pleno desarrollo y las distintas afirmaciones que circulan, han de ser confirmadas. Sin embargo, EE. UU. ha asegurado que capturó -secuestró-, a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó del país; y la escalada de la agresión es un hecho que no puede esperar a ser rechazado. ¡No se puede dejar que el imperialismo agreda la integridad de otros países con total impunidad y bajo cualquier pretexto para defender sus propios intereses!

Desde la Liga Internacional Socialista (LIS):

-Condenamos los bombardeos y agresiones imperialistas de Trump a Venezuela y rechazamos cualquier injerencia en su destino político interno.

-Exigimos el retiro inmediato de las fuerzas aeronavales y tropas que agreden a Venezuela y acechan a Colombia y el caribe.

-Exigimos la condena de los gobiernos de Latinoamérica y el mundo así como de las fuerzas que se declaran democráticas contra las acciones piratas e intervencionistas del gobierno de los EE. UU.

-Más allá de las diferencias irreconciliables que mantenemos con el régimen venezolano, del cual somos opositores desde la izquierda, repudiamos todas las acciones imperialistas llevadas a cabo la madrugada del 3 de enero y exigimos la inmediata libertad de Maduro y su esposa.

-Estaremos junto al pueblo venezolano y la defensa de la soberanía de su país contra el injerencismo de Trump y sus cómplices locales; y para que la clase trabajadora recupere sus derechos democráticos, sociales, políticos y sea la que decida el destino de su país.

-Repudiamos el rol cómplice de la derecha colaboracionista de Venezuela y el resto de Latinoamérica.

-Llamamos a la más amplia unidad de acción y la movilización mundial contra el imperialismo norteamericano y en defensa del pueblo venezolano.

¡Fuera el imperialismo de Venezuela y América Latina!

Secretariado Internacional