Fiscal Tarek William Saab responsabiliza a EEUU de lo que pueda pasar con Maduro

Fiscal General de la República, Tarek William Saab

3 de enero de 2026.- El titular del Ministerio Público calificó la situación como una transición de la retórica a la violencia directa. «Como fiscal general de la república y presidente del poder ciudadano, pero también como defensor de los derechos humanos. Condeno de manera enérgica el vil y cobarde ataque del enemigo imperial realizado en hora de la madrugada en contra de blancos civiles inocentes de nuestra patria».



Saab informó que la incursión aérea dejó, sin cifras ni detalles, un saldo de ciudadanos heridos y fallecidos, describiendo el operativo como un acto de terrorismo premeditado. «Fue hecho de la manera más cobarde, con premeditación, con alevosía, utilizando la hora nocturna para querer mancillar el pueblo de Venezuela».



Además de exigir garantías sobre la integridad física de Maduro y Flores, el fiscal responsabilizó directamente a la administración de los Estados Unidos por cualquier daño que pueda sufrir el gobernante oficialista, a quien calificó como el «líder de la revolución bolivariana».



Por último, pidió a los venezolanos salir a las calles, pero también mantener la calma y recordar lo que ocurrió el 11 de abril.



«Ante el vil secuestro que se realizó contra nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías, el pueblo salió a la calle en unidad cinco militar y logró la gran victoria. Todo el mundo quedó asombrado de la firmeza, de la interesa, de la heroicidad del pueblo venezolano durante la gloriosa batalla del 11, 12, 13 de abril. Yo quiero reivindicar esa fecha. Yo quiero reivindicar ese momento histórico donde incluso fui víctima de manera brutal de una detención arbitraria», destacó Tarek William Saab.