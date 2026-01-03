Petro anunció despliegue de la fuerza pública en la zona fronteriza con Venezuela

Referencial Credito: Web

3 de enero de 2026.- A través de las redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el despliegue de la fuerza pública en la frontera con Venezuela. La estrategia contempla además la activación de toda la capacidad asistencial disponible. Medida tomada durante el Consejo de Seguridad Nacional en el país colombiano.



Asimismo, el mandatario de Colombia indicó que la embajada mantiene su operatividad plena, y “está activa a las llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela”, subrayó.



En el ámbito internacional, Colombia ejerce su posición como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que busca aliados estratégicos para convocar una sesión urgente de dicho organismo.



Defensa de la soberanía y autodeterminación



De igual manera, el Gobierno de Colombia expresó un rechazo contundente ante cualquier agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina en su conjunto, por lo que enfatizó que “los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”.

