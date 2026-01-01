Ante pirateo del petróleo: Presidente Maduro anunció que tiene una nueva fuente de divisas para Venezuela



CARACAS / ENERO 2026 – En un escenario marcado por la máxima presión de Washington, que incluye el despliegue militar en aguas del Caribe y la reciente incautación de buques petroleros, el presidente Nicolás Maduro ha trazado una nueva hoja de ruta económica. Acompañado por la diputada y primera combatiente, Cilia Flores, el mandatario anunció desde la Comuna Agroproductiva "Por Amor y Lealtad a Chávez", en Macarao, su determinación de convertir a Venezuela en una potencia exportadora de alimentos orgánicos.

"Nos los arrancarán de las manos": La apuesta por lo orgánico

La información la dio a conocer el propio mandatario durante una visita a los sectores El Volcán y La Guamacaya de la Comuna Agroproductiva "Por Amor y Lealtad a Chávez", en Macarao, Caracas, donde subrayó la necesidad de impulsar un modelo agrícola sustentable.

Durante su recorrido por los sectores El Volcán y La Guamacaya, Maduro enfatizó que el futuro económico del país no solo depende del subsuelo, sino de la tierra cultivable. "Tenemos que empezar a producir alimentos puros, libres de químicos y orgánicos al 100%", instruyó.

Destacó que esa producción será clave para el desarrollo económico y para abrir nuevas oportunidades de exportación. "Todo alimento orgánico que produzca en Venezuela en los años que estar por venir que nos vamos a convertir en una gran potencia exportadora de alimentos, el mundo entero no los va a agradecer y nos lo van a arrancar de las manos y va a ser la nueva fuente de riqueza nacional para divisas: la exportación de alimentos. Eso está decretado", afirmó.

Asimismo destacó que hoy día, "el 99 % de los alimentos [que se consumen localmente] son producidos en tierra venezolana. Debemos poner todas las tierras productivas y tenemos el instrumento, el poder comunal".

Según el gobierno, el Plan Especial a ejecutarse en el 2026 es la siembra de diez millones de árboles frutales y medicinales en todo el país.

La economía del petróleo y las amenazas de Donald Trump

Esta "revolución agraria" surge como respuesta a la crítica situación de la industria petrolera y a los constantes ataques de Washington. A pesar de poseer las reservas probadas más grandes del planeta (303.000 millones de barriles), la falta de inversión, la obsolescencia técnica y el bloqueo han mermado la capacidad de PDVSA. Expertos estiman que se requieren más de 60.000 millones de dólares y al menos una década de trabajo para recuperar los niveles históricos de producción.

El asedio al país ha alcanzado niveles sin precedentes en este inicio de 2026:

El presidente Donald Trump anunció recientemente un bloqueo total para los buques que entren o salgan de puertos venezolanos.

Bajo la acusación de financiar actividades ilícitas, de un país que no está entre la ruta de la droga, y por una falsa y absurda narrativa de deuda de activos expropiados a empresas estadounidenses, las fuerzas norteamericanas ya han confiscado dos buques, entre ellos el ** Skipper**, frente a las costas venezolanas.

Washington ha designado al gobierno venezolano como una "organización terrorista extranjera", sin ningún soporte que implique al país caribeño en este tipo de acusaciones, intensificando la persecución logística.

Mientras barcos que transportan crudo de Rusia e Irán operan bajo el riesgo de sanciones, empresas como la estadounidense Chevron continúan transportando sin problemas de que incauten sus barcos o de sus cargas de petróleo venezolano en buques autorizados bajo licencias específicas.

Sin embargo, para el Palacio de Miraflores, la dependencia del crudo debe dar paso a la soberanía alimentaria. El llamado a poner "todas las tierras productivas" bajo el control del poder comunal representa el intento más ambicioso de Caracas por diversificar su economía en medio de un asedio naval que busca asfixiar las rutas comerciales tradicionales del país, en los que muchos consideran es una falsa bandera para así poder tomar el control de los recursos de la patria del libertador, Simón Bolívar.