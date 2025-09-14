Terror a las redadas del ICE: así afecta a la salud mental de los niños hispanos el miedo a las deportaciones

Niños hispanos y el miedo a las deportaciones Credito: Web

14-09-25.-La política migratoria de Estados Unidos atraviesa un momento crítico que, según la Oficina de Derechos Humanos y múltiples investigaciones clínicas, no solo regula el estatus legal de millones de personas, sino que también impacta directamente en la salud mental de los inmigrantes y sus hijos.



Para los hispanos —que representan una proporción significativa de la población migrante— la expansión de redadas en centros de trabajo, la detención prolongada y la incertidumbre jurídica se han convertido en detonantes de miedo crónico y estrés familiar.



Estudios recientes citados en un informe de la Oficina de Investigación Económica y Empresarial (BEBR) señalan que los niños nacidos en hogares con estatus migratorio mixto, incluso siendo ciudadanos estadounidenses, enfrentan altos niveles de ansiedad, depresión y retraimiento social.



El temor constante a la deportación de un ser querido genera ausentismo escolar y un deterioro en el desarrollo académico y emocional.



Un análisis publicado en 2020 reveló que adolescentes de 11 a 16 años con familiares detenidos o deportados mostraron un incremento notable en ideación suicida y consumo de alcohol.



En los más pequeños, los especialistas advierten regresión en el desarrollo, problemas de sueño y episodios de desregulación emocional.



Datos que preocupan a la comunidad hispana



La tendencia reciente muestra que, aunque las deportaciones bajaron un 10,9 % en comparación con 2024, las detenciones migratorias aumentaron de forma significativa hasta mediados de 2025, lo que prolonga la separación familiar.



Para las mujeres inmigrantes latinas, la situación es aún más crítica: estudios clínicos señalan que la incertidumbre migratoria afecta su salud reproductiva y la relación con sus hijos.



El informe también destaca cómo las políticas de control se han extendido a espacios que antes eran considerados seguros, como escuelas y centros comunitarios.



Esta expansión ha sembrado miedo entre familias hispanas, llevando a muchos jóvenes a evitar las aulas y limitando su acceso a servicios de salud mental.



Piden aplicar políticas públicas



Mientras la administración Trump impulsa la llamada One Big Beautiful Bill, con una inversión de 150 mil millones de dólares en seguridad fronteriza y aplicación de leyes migratorias, organizaciones de salud y líderes comunitarios advierten sobre el costo humano.



Los psiquiatras insisten en que el trauma infantil migrante debe abordarse no solo desde la clínica, sino también con políticas públicas sensibles al contexto cultural y familiar de los hispanos.

