Exasilados en embajada argentina: Hay "operaciones en marcha" para más "liberaciones"

25-05-25.-Los cinco ciudadanos que se mantuvieron asilados por poco más de un año en la Embajada de Argentina en Caracas hablaron por primera vez desde que salieron del país y negaron que hubiese habido negociación con el oficialismo para permitir su salida y, por el contrario, afirmaron que «estas operaciones están en marcha» para liberar a los más de 900 presos políticos y a los más de 30 millones de venezolanos.



Los cinco ciudadanos hablaron en una rueda de prensa desde Washington, Estados Unidos, este sábado 24 de mayo y dijeron en estos momentos que no pueden dar detalles de la «operación Guacamaya».



Omar González sostuvo que si hubiese habido una negociación con funcionarios de Nicolás Maduro, «hubiera alguna prueba y el régimen no ha podido demostrarlo. Es falso que esto haya sido producto de una negociación», insistió.



El exdiputado González consideró que la versión dada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, sobre una negociación busca «generar desconfianza, para intentar socavar la credibilidad».



En este mismo sentido, indicó que ellos (los cinco que estuvieron asilados) estarán donde sea necesario «para lograr cuanto antes el objetivo que nos hemos planteado que es la libertad de Venezuela».



Añadió que no solo están trabajando articulados con EEUU, sino con otros actores en Europa y América Latina.



Por su parte, la jefa de campaña de la oposición, Magalli Meda, dijo que el oficialismo nunca les otorgaría salvoconductos para que pudieran abandonar la nación y condenó que la diplomacia de otros países «no estuvo a la altura, se tocaron puertas se mandaron cartas y se comportaron cobardemente. El diplomático que está en Caracas tiene que entender que tiene la responsabilidad de salvar vidas».



Enfatizó que la situación en Venezuela es «insostenible» y que «solamente es «liberable»; por lo que pidió no creer a lo que dice Diosdado Cabello ni Nicolás Maduro.



Meda aseveró que «el régimen está quebrado completamente, pero hay una represión brutal y eso es lo que estamos enfrentando y es lo que nos tiene a nosotros aquí».



Al respecto, Pedro Urruchurtu, dijo que en el país «opera una diplomacia de rehenes, el chantaje, la extorsión, las amenazas y el silencio del cuerpo diplomático acreditado en el país».



Calificó la diplomacia como «inoperativa» y como un «fracaso». Afirmó que el oficialismo «mató el asilo diplomático».



La periodista y responsable de las comunicaciones de Vente Venezuela, Claudia Macero, confirmó que fue la primera en abandonar la sede diplomática en Caracas, aunque no precisó la fecha, y dijo que es «testimonio de que el régimen es vulnerable, no una, (sino) dos veces».



Macero agradeció a EEUU, a los aliados y a gente que dice «no vamos a poder mencionar públicamente» porque «gracias a ellos estamos aquí. Ellos son los verdaderos héroes».



Las cinco personas que estaban dentro de la Embajada son: Magalli Meda, Omar González, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Humberto Villalobos. Todos trabajaban con la líder de la oposición, María Corina Machado.



En la Embajada de Argentina hubo un sexto asilado: Fernando Martínez Mottola, exministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez.



Martínez Mottola, quien asesoró a María Corina Machado, abandonó la sede el pasado 19 de diciembre y se entregó a las autoridades. Falleció el pasado 26 de febrero en su vivienda, donde estaba recluido por medidas sustitutivas de libertad, por una enfermedad.

