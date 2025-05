(VIDEO) Tomás Guanipa rechazó la detención de su hermano Juan Pablo Guanipa

24-05-25.-A través de una rueda de prensa, el dirigente político, Tomás Guanipa, rechazó la detención de su hermano Juan Pablo Guanipa y de todos los detenidos."Aquí estamos para defender a todos aquellos que sufren hasta con su muerte el pensar distinto. Nunca pensamos que nos tocaría en carne propia, pero ya van más de ocho meses que mi hermano Guanipa y otros hermanos de vida como, Rafael Ramírez y Goyo Graterol sufren el acecho”, puntualizó el dirigente.Asimismo, reiteró: "Queremos rechazar esta detención y sobre todo lo que significa someter a la humillación a una persona que goza del afecto y el cariño de todos, independientemente de las diferencias de opiniones, es un hombre que se ha ganado el respeto de toda Venezuela".Señaló, que esperan por el debido proceso: “¿De dónde salieron esas acusaciones, de dónde salió esa detención en plena madrugada y por qué razón tantos venezolanos tienen que seguir sufriendo?”.Cabe mencionar que los dos hermanos mantenían diferencias políticas en cuanto a la participación electoral en los comicios regionales y parlamentarios de este domingo. El primero, quien permanecía desde la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha llamado a no votar hasta que no se respete la voluntad popular de dichas elecciones, mientras que el segundo promueve la participación, además que es candidato lista a la AN por Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio.*Con información de NAD y RSS