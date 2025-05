Preso joven deportado que abrazó a Diosdado cuando aterrizó en Venezuela: golpeó a adulto mayor

Darwin Andrés Gómez Izquiel Credito: VF

22-05-25.-Darwin Andrés Gómez Izquiel, un migrante venezolano recientemente deportado desde Estados Unidos, fue detenido la noche del lunes 19 de mayo en el sector José Félix Ribas de Petare, tras presuntamente agredir físicamente a un adulto mayor.



La información fue confirmada por funcionarios de la Policía del estado Miranda (PoliMiranda), reseñó La Patilla.



El reporte policial señala que la víctima, cuya identidad no fue revelada, sufrió una golpiza por parte de Gómez Izquiel que le ocasionó lesiones graves y requirió atención médica de emergencia.



El adulto mayor permanece hospitalizado bajo observación, mientras las autoridades aún no ofrecieron detalles sobre su estado de salud ni las circunstancias exactas del ataque.



Gómez Izquiel había llegado al país el pasado 24 de marzo en uno de los vuelos organizados para deportar a ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos.



Su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar fue televisada y recibió una cobertura pública, donde incluso fue recibido con efusividad por el alto dirigente chavista Diosdado Cabello, a quien saludó con un abrazo y la frase: “Agradecido patrón, lo quiero”.



En enero de 2024, fue arrestado en Nueva York tras haber sido grabado junto a otros migrantes golpeando brutalmente a policías cerca de Times Square, frente a un refugio para solicitantes de asilo.



El joven se declaró culpable y recibió una sentencia reducida conocida como “año de ciudad”, cumpliendo solo tres cuartas partes de la condena antes de ser liberado en octubre de 2024 y puesto bajo custodia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).



Ese no fue su único delito en Estados Unidos. También fue implicado en un robo a una tienda Macy’s, donde junto a otros sospechosos hurtó mercancía y golpeó a un guardia de seguridad que intentó detenerlos.

La fuente original de este documento es:

VF (https://diarioversionfinal.com/sucesos/preso-joven-deportado-que-abrazo-a-diosdado-cuando-aterrizo-en-venezuela-golpeo-a-adulto-mayor/)