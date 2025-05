ONU: Continúa la represión contra los críticos del Gobierno en Venezuela

Credito: Web

14-05-25.-La detención y desaparición forzada de críticos del Gobierno venezolano continúa, alimentando un clima de miedo. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, insta a las autoridades a liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente y a garantizar que se cumplan los estándares de debido proceso y juicio justo.



Desde las elecciones del año pasado, defensores de derechos humanos, periodistas y otros percibidos como voces disidentes han sido objeto de intimidación y persecución, limitando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.



Entre los casos más recientes de preocupación se encuentra el de Eduardo Torres, abogado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, quien, según información creíble, fue arrestado camino a su casa en Caracas el 9 de mayo. Sus familiares informan que no han podido contactarlo y desconocen su paradero.



Nuestra Oficina sigue preocupada por las condiciones de detención, en particular la falta de acceso a alimentos adecuados y atención médica. Nuestra Oficina ha verificado la muerte de al menos tres críticos del Gobierno detenidos desde julio de 2024. Estos casos deben ser investigados de manera completa e independiente.



El Alto Comisionado insta a las autoridades a proporcionar rápidamente detalles sobre el destino y paradero de los desaparecidos y detenidos a sus seres queridos, y a garantizar que se les conceda acceso a abogados de su elección.



En medio de las crecientes restricciones al espacio cívico, recordamos que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro es vaga y socava los derechos a la libertad de expresión y asociación. Esta ley debe ser derogada.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 436 veces.

La fuente original de este documento es:

ONU (https://www.ohchr.org/es/press-briefing-notes/2025/05/venezuela-continuing-crackdown-government-critics-venezuela)