Desde la ONU instan al Gobierno de Milei a investigar la represión policial en marcha de jubilados

15-03-25.-El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este viernes a las autoridades argentinas a «investigar con diligencia los hechos ocurridos» en la protesta del 12 de marzo en Buenos, Argentina, en la que 46 personas resultaron heridas, entre las que se encuentran el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en estado crítico.



El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, recordó que «la existencia de algunos actos de violencia no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación que ejercen su derecho de reunión pacífica».



Además, enfatizó que el uso de la fuerza debe «respetar en todo momento los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas».



El Comisionado habló de «uso indiscriminado de la fuerza por parte de la autoridad» y agregó que «muchos manifestantes eran personas de edad avanzada que exigían pacíficamente derechos sociales en materias de jubilación y salud».



Jarab también subrayó que las armas menos letales, como las lacrimógenas, deben utilizarse adecuadamente según los estándares internacionales, ya que, de no ser así, pueden convertirse en letales.



Por todo esto, la ONU Derechos Humanos realizó un llamado a las autoridades argentinas para que se realice a investigar con diligencia los hechos ocurridos una investigación exhaustiva y transparente sobre estos hechos.



El organismo internacional destacó que más de cien personas detenidas durante la manifestación han sido liberadas al no hallarse evidencia de que cometieran delitos.



En este sentido, se resaltó «la importancia de la independencia judicial en la garantía de los derechos de participación, el control de la legalidad de las detenciones y de las actuaciones policiales».



El pasado miércoles las hinchadas de más de 40 clubes de fútbol decidieron a acompañar la protesta que todos los miércoles los jubilados argentinos en reclamo de una actualización de las pensiones, que se ubican debajo de la línea de la pobreza y obligan a muchos ancianos a seguir trabajando para poder comer y a dejar de tomar medicamentos indispensables para su salud.



La iniciativa surgió tras los hechos ocurridos una semana atrás, cuando un jubilado hincha de Chacarita Juniors, de 75 años, fue rociado de gases y golpeado por la policía, hasta romperle la muñeca; aunque es habitual que la policía accione de manera violenta contra los jubilados cada miércoles.



La represión policial del miércoles 12 de marzo dejó al menos 124 detenidos y 46 heridos, incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo al ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno y permanece en estado crítico tras ser intervenido quirúrgicamente por segunda vez.

Afp (https://www.afp.com/es)