Jameini rechaza la posibilidad de negociar con Washington “no es sabio, no es inteligente y no es honorable”

Irán afirmó este lunes que Israel "no puede hacer nada" en su contra después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegurase que va a "acabar el trabajo" contra el país persa, unas amenazas que calificó de violación del derecho internacional.

"Debemos decir ante tales amenazas que no pueden hacer nada", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

Netanyahu dijo ayer que con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "acabará el trabajo" contra la "amenaza iraní" junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, de visita en Jerusalén.

El mandatario israelí aseguró que tanto Israel como Estados Unidos están de acuerdo en "que no se debe permitir que los ayatolás tengan armas nucleares" y que "la agresión de Irán en la región tiene que ser revertida". Sin tomar en cuenta las continuas agresiones de Israel en la región.

Al mismo tiempo, Trump ha reimpuesto la llamada política de "máxima presión" contra Teherán y aprobado nuevas sanciones para cortar la venta de petróleo iraní.

El líder supremo iraní, Ali Jameneí, ha rechazado la posibilidad de negociar al considerar que hablar con Washington "no es sabio, no es inteligente y no es honorable".

La máxima autoridad religiosa recordó que Trump abandonó en 2018 el pacto nuclear de 2015, firmado entre Irán y seis potencias y que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.