(VIDEO) “Vidas en la memoria”: las historias de víctimas de ejecuciones policiales en los sectores populares de Venezuela

26-08-23.-Hace poco fue puesto en línea el portal del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN), que ofrece gran cantidad de información y datos sobre esta terrible realidad.Entre los materiales con que cuenta el portal, está una serie con historias de algunas de las víctimas.En las redes sociales del recién inaugurado portal, se puede ver un video promocional en el que anuncian la serie de historias, elaboradas junto a familiares de los muchachos asesinados por la policía y un equipo de escritores y periodistas. Una combinación de datos e ilustraciones sirve para mostrar un adelanto de lo que contiene la serie.“Estaban en sus calles, en sus casas, o incluso hasta en sus camas”, indica el video, dando cuenta de cómo es el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado, al momento de irrumpir en las comunidades populares, en operativos “de seguridad” en los que terminan ejecutando a sangre fría a miles de jóvenes al año. Sí, así como se lee, miles: por ejemplo, entre 2016 y 2018, según datos oficiales citados, hubo alrededor de 5 mil civiles muertos por acción de las policías.Lo que denuncian la inmensa mayoría de las madres y familiares, es que la práctica policial consiste en detener a los chamos y luego asesinarlos, colocándoles luego implementos (armas, radios transmisores, etc.) y armando una escena de manera que parezca que hubo un enfrentamiento armado. En muchos casos, la mayoría según los registros del MUFLVEN, las víctimas de estas ejecuciones no tenían vínculos con delito alguno ni tenían antecedentes policiales, pero fueron presentados por la policía –y medios que reproducen la matriz policial– como “peligrosos delincuentes” o integrantes de bandas.Este accionar se seba contra la juventud de los barrios. Es allí donde va a descargarse todo el peso de la brutalidad policial del Estado capitalista venezolano, mostrando la contundente discriminación y el carácter de clase de las políticas “de seguridad”. Esas prácticas de la sociedad burguesa contra los habitantes de los sectores populares, que no son nada nuevas en el país, y que continuaron con los gobiernos de Chávez, a pesar de la supuesta “revolución”, se han profundizado a niveles extremos bajo los gobiernos de Maduro.Las 8 historias que componen la serie son testimonios crudos, desgarradores, de cómo se le quita tan fácil y arbitrariamente la vida a tantos jóvenes de nuestros barrios, solo por el hecho de serlo y de vivir donde viven.