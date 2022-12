Hijos de Maradona se pronuncian por sentencia de muerte contra el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani

Hijos de Maradona rechazan condena a la horca para futbolista iraní Credito: Web

El posteo de los hijos de Maradona contra la condena a muerte del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani Credito: Instagram

19-12-22.-Hace unos días se dio a conocer una noticia que aterró al mundo del deporte. El futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, de 26 años, será ejecutado por defender los derechos de las mujeres y los niños. La pena capital también se extiende al actor Hossein Mohammadi.



Ambos fueron detenidos tras participar en las manifestaciones que se extendieron por todo Irán tras la muerte de Mahsa Amini, ocurrida mientras estaba bajo arresto en el cuartel de la Policía Moral por no llevar el hiyab conforme a las normas.



Con el correr de las horas son muchos los que se sumaron a las protestas contra el régimen islámico de origen persa. Desde la cuenta oficial de Diego Maradona, administrada por sus hijos, también expresaron su rechazo.



«No a la pena de muerte en Irán a Amir Nasr-Azadani», fue la publicación junto a una foto del deportista con los brazos en alto.



Y, sobre el final, agregaron una frase picante que indirectamente tiene como destinatarios a los 32 equipos que jugaron o disputan el Mundial de Qatar, incluida la selección argentina de Lionel Messi. «Me pregunto: ¿qué harías vos, papá, si estuvieses jugando esta Copa del Mundo?», concluyó la imagen.



Fue apenas una fugaz historia en Instagram con dos oraciones, pero el mensaje tiene un gran alcance.



Diego Maradona fue conocido por decir siempre lo que pensaba y sostenerlo con el tiempo. No importa a quién debía enfrentar. Aunque, pese a esa cuota de autenticidad única, muchas veces generó polémicas que lo hicieron foco de críticas.



Hijos del Diez

Esta expresión de los hijos del Diez puede estar relacionada también con otra situación que se dio hace poco en las redes, cuando Gianinna Maradona felicitó a Brasil por dedicarle una pancarta a Pelé cuando el astro se encontraba internado de gravedad.



Amir y Hossein para los jueces de la República Islámica son dos «traidores», han llevado a cabo actos de «guerra», socavaron la seguridad del pueblo y, por lo tanto, merecen morir.



El jefe del tribunal de Isfahan, Asadollah Jafari, dijo que el futbolista de Sepahan y Tractor era «uno de los 9 acusados, en el caso en el que tres agentes de seguridad fueron asesinados durante los disturbios del 25 de noviembre».



Magistratura

Azadani, arrestado el 27 de noviembre, está acusado de ser miembro de un «grupo armado y organizado que opera con la intención de atacar la República Islámica de Irán». Por otro lado, un tribunal de Karaj decidió el destino de Mohammadi: el artista forma parte de un grupo de cinco personas detenidas el 5 de noviembre, todas condenadas a la pena de muerte.



Sedarat Madani, el joven de 23 años que debería haber sido ahorcado hace unos días, permanece suspendido entre la vida y la muerte: su principal acusador, el agente Mohammad Reza Qonbartalib, escribió en Twitter que había indultado a Sedarat y que la sentencia fue «suspendida y pospuesta».



Pero la magistratura iraní no confirmó la suspensión. Anteriormente, en otro tuit luego eliminado, Qonbartalib solo había anunciado el aplazamiento de la ejecución durante 48 horas.



En definitiva, más que una ralentización de las ejecuciones por parte de las autoridades, los altibajos de los anuncios nos llevan a imaginar una estrategia para atemorizar a cualquiera que esté dispuesto a salir a la calle a nuevas manifestaciones.



En tanto, a pesar de la ferocidad de las autoridades exhibida el 8 de diciembre con el ahorcamiento en la madrugada del manifestante Mohsen Shekar, de 23 años, sobre las redes sociales rebotan los mensajes de activistas y gente común con el pedido de que los detenidos y condenados regresen a sus casas.



Tal es la publicación de la actriz francesa Juliette Binoche pidiendo que se detenga la ejecución del actor Hossein Mohammadi y otros manifestantes, la cual fue relanzada miles de veces.



Las familias, cuando pueden, se suman al torbellino de mensajes buscando en cada detalle un hilo de esperanza.



Tal es el caso del padre de Sahand Noormohammadzadeh, uno de los jóvenes condenados a muerte, que en una entrevista con Sharq negó la noticia de que su hijo había sido trasladado a la prisión de Rajaee Shahr para ser ejecutado: «Sahand está en la prisión de Fashafuye. Llamó hoy. Los informes publicados sobre la ejecución de su sentencia no son ciertos», dijo.

