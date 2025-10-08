Efemérides 8 de octubre: Recordando al Guerrillero Heroico - Inicio de escalada genocida en Gaza

Es 8 de octubre de 2025. Han transcurrido 281 días del año y faltan 84 días para su terminación. Hoy es miércoles.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 8 de octubre:

Semana Mundial del Espacio 2025. Del 4 al 10 de octubre. Ver en efemérides de inicios de esa semana: Efemérides del 5 de octubre (Versión de 2025). Día Internacional de la Dislexia. Es uno de los trastornos de aprendizaje más comunes que afecta a los niños en edad escolar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este trastorno afecta al 10% de la población mundial. La idea es crear conciencia en las personas acerca de este trastorno que afecta al aprendizaje de la lectura-escritura y por ende el desempeño escolar. Su intensidad varía. En contextos escolares, se diagnostica cuando hay un desfase de al menos dos años entre el nivel esperado de lectura/escritura y el rendimiento real del niño o adolescente. continuo de severidad. Se reconoce que puede coexistir con altas capacidades cognitivas y que no depende del coeficiente intelectual. Los disléxicos en la escuela requieren apoyo psicopedagógico y métodos apropiados para facilitarles el manejo del lenguaje lecto-escrito hasta que logren superar o disminuir su condición. Día del Guerrillero Heroico (Latinoamérica y el mundo) en honor a Ernesto "Che" Guevara. Fue un médico, luchador social, poeta, revolucionario, ejemplo de entrega y desprendimiento por el bien común, más allá de las fronteras. En 1967 fue el último combate del guerrillero del Comandante Ernesto Che Guevara y con las efemérides del 9 de octubre recordaremos un año más de su vil asesinato, con más detalles de su figura y biografía. Ver más abajo efeméride de la captura y ejecución del Che. Día del Médico y la Médica Integral Comunitarios en Venezuela. Decretado con el propósito de crear una nueva manera de concebir el ejercicio profesional en el pueblo, con el pueblo y para el pueblo con ética, sensibilidad y conocimiento. Día Internacional del Pulpo. Rinde un homenaje especial a una de las especies marinas que ha podido sobrevivir por más tiempo sobre la Tierra, pese a que vive individualmente sólo entre dos y tres años. Los pulpos son animales marinos invertebrados. Criaturas misteriosas que se caracterizan por poseer una apariencia bastante particular, cambiante en su apariencia para mimetizarse con el entorno. Tienen un cuerpo algo amorfo del cual se desprenden ocho tentáculos con ventosas. Poseen tres corazones. Estos moluscos también son llamados octópodos o cefalópodos, ya que su cuerpo carece de una concha que los proteja. No poseen esqueleto intracorpóreo ni exoesqueleto. Otra característica llamativa es que son poseedores de más de 500 millones de neuronas, las cuales están localizadas en su cerebro y el resto del cuerpo, lo que se se considera equivalente a estar dotados de varios cerebros, y son bastante inteligentes, mostrando incluso cierto interés en el contacto con los humanos. Su sangre es azulada, color que se debe a que en lugar la molécula hemoglobina que usa el hierro para transporte del oxígeno, ellos usan hemocianina, una molécula que que contiene cobre. Disponen de una vesícula portadora de una especie de tinta oscura que al dispersarla en el agua les permite ocultarse momentáneamente para escapar de depredadores. Por todas estas cualidades hay quienes no ven con simpatía que se coma el pulpo, de sabrosa "carne" como parte de la cocina tradicional de muchos pueblos. Día Internacional de la Podología. Es una rama de la medicina y una disciplina que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los pies. La efeméride fue creada en 2018 por la Federación Internacional de Podólogos (IFP), con la finalidad de divulgar los avances en el campo de la podología para tratar dolencias en los pies y ocuparse de la salud y cuidado de los dedos y las uñas. Cualquier afectación de los pies repercute en el desplazamiento y en el bienestar de las personas. En 1841 en Perú, el gobierno liderado por José de San Martín decreta la creación de la Marina de Guerra, nombrando como su primer comandante general al marino de origen británico, Capitán de Navío, Martin George Guisse, quien es inmediatamente ascendido a Contralmirante. En 1873 nace en Dinamarca, Ejnar Hertzsprung, astrónomo que elaborará un diagrama relacionando la luminosidad y temperatura de las estrellas con su color. Esto significó un gran avance para su clasificación. Más adelante el estadounidense Henry Russell relacionará la luminosidad con el tipo espectral, por lo que este diagrama se llamará "de Hertzsprung-Russell". En 1895 nació Juan Domingo Perón, político y militar tres veces presidente de Argentina y fundador del peronismo, uno de los movimientos populares históricamente más importantes del país. En 1917, León Trotski llega a ser presidente del Soviet de San Petersburgo, el principal Soviet constituido en la Revolución Rusa. El Soviet era una forma de organización democrática asamblearia de obreros, campesinos y soldados en la que participaban dirigentes políticos. Trotski fue un político y revolucionario ruso de origen judío-ucraniano, que junto a Lenin figuró a la cabeza de la Revolución de Octubre, la cual llevó a los obreros, agrupados por los bolcheviques, al poder en 1917 en Rusia. Trotski, con la oposición de izquierda, se enfrentaría posteriormente a la degeneración burocrática estalinista de la URSS, hasta que fue asesinado en el exilio por un agente de Stalin. En 1927, nace César Milstein, un químico argentino (naturalizado británico) que en 1984, junto a George Köhler, recibió el Premio Nobel de Medicina. Recibió dicho galardón por haber desarrollado la técnica hibridoma para producir sustancias llamadas anticuerpos monoclonales, mediante la unión de dos glóbulos blancos, uno enfermo y otro sano. Esto contribuyó a la obtenención de anticuerpos específicos contra las enfermedades infecciosas y enfermedades celulares. En 1929, nace en la ciudad española de Almería el artista gráfico e historietista Manuel García Ferré, quien desarrolló su carrera en la Argentina y es el creador de famosos personajes infantiles como Anteojito, Hijitus, Larguirucho, Petete y Calculín, entre otros. ¿Se acuerdan del "Libro Gordo de Petete"? En 1967, Ernesto "Che" Guevara, guerrillero argentino con un liderazgo significativo en la Revolución cubana y e internacional, es capturado en Bolivia, y luego asesinado. Intentaba impulsar un proceso revolucionario a partir de un foco guerrillero, para dar fin a la dictadura de René Barrientos y abrir camino a la revolución socialista en ese país, en el marco de su tesis de expansión de la revolución a nivel mundial. Herido por el ejército boliviano es llevado preso a la población de La Higuera, donde al día siguiente será ejecutado. Desde entonces, la figura del Che, que ya había brillado en la revolución cubana, se convierte en un ícono internacionalista de la revolución socialista mundial e imagen inspiradora de las juventudes en América Latina y en el mundo entero, durante la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. En 1969, militantes del uruguayo Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros toman por asalto la comisaría, el cuartel de bomberos, la central telefónica y varios bancos de la ciudad de Pando, hecho que quedó registrado como la Toma de Pando. En 1970, el escritor ruso-soviético Alexander Solzhenitsyn es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En sus obras abordó, entre otros temas, los crímenes del estalinismo. En 1974 fue expulsado de la Unión Soviética y se le retiró la ciudadanía; la cual le fue restituida en 1990. En 1971 el músico británico John Lennon, referente mundial del rock, lanza el álbum "Imagine", contentivo de su canción del mismo nombre, que se convertiría en un himno a la paz, pero también de la prefiguración de un mundo nuevo. John Lennon lanza la canción y el álbum "Imagine" en 1971, en un contexto mundial marcado por la Guerra de Vietnam y las protestas juveniles y sociales contra ella en los EEUU, Europa, América Latina y países de Asia. También había violencia racial y reclamos de los movimientos por los derechos civiles. Eran frecuentes las protestas de grupos sociales y movimientos juveniles, así cpomo la represión hacia ellas. En este clima de tensión y conflicto, "Imagine" se convirtió en un himno utópico que abogaba por la paz y la comunión entre las personas, consolidando a Lennon como un ícono pacifista internacional. Hoy esta canción y su letra siiguen vigentes como mensaje, especialmente frente a las guerras y genocidios que están sucediendo (como en el caso de Gaza y Líbano atacadas por Israel). Letra de Inagine español – inglés Escuchar canción Pero...Si lees la letra verás que no es sólo una canción pacifista, es una canción en la que Lennon describe una nueva sociedad y en pocas líneas están sus claves. En 1988 Freddie Mercury (estrella líder de la banda británica Queen) ofrece su último concierto, en la ciudad catalana de Barcelona junto a Montserrat Caballé. Ya había cantado junto a ella en 1987. Espectacular duo de un cantante de rock y una soprano del mundo de la Ópera. Dos voces maravillosas (ambos ya fallecidos, y por cierto, ella también falleció un 6 de octubre y sus restos mortales fueron sepultados un día como hoy en 2018). Ofrecemos para deleite y conmemoración los enlaces a los videos de YpuTube de ambas presentaciones: https://youtu.be/ksNoe8W2jTc y https://youtu.be/Y1fiOJDXA-E En 1990, en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén la policía israelí dispara contra peregrinos musulmanes en la Cúpula de la Roca (monumento islámico), provocando la muerte de 17 civiles y más de 100 heridos. Ésto se da en el contexto de la confrontación entre ei Estado de Israel y el pueblo palestino. En 1992 se inauguró el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, una pinacoteca de maestros antiguos y modernos ubicada en Madrid (España). En 1997 Yahoo! lanza su Correo Yahoo!, tras comprar la empresa Four11 junto a su correo electrónico 'Rocketmail', el primero que se podía usar en Internet sin instalar ningún programa y competidor de Hotmail. En 1999 la Justicia británica autoriza la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet por 34 cargos de tortura. En 2007, Costa Rica aprueba en referendum adherirse a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que incluía a otros países de Centroamérica y a República Dominicana. En 2009, la novelista, poetisa y ensayista alemana Herta Müller, fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Herta Müller (nacida en Timis, Rumania, el 17 de agosto de 1953) cuya obra trata fundamentalmente de las condiciones de vida en Rumanía durante la dictadura de Ceaucescu. Sus obras más notables: Tierras bajas, El hombre es un gran faisán en el mundo, La bestia del corazón entre otras. Herta Müller proviene de un lugar germanohablante de la región de Timișoara, en Rumania1 y su familia pertenece a una minoría alemana, los llamados Suabos del Banato, que llevan varios siglos asentados en esa región. En 2014, se informa del descubrimiento de la única especie conocida del género extinto nombrado como Tachiraptor Admirabilis, un dinosaurio carnívoro cuyo fósil fue hallado en el estado Táchira de Venezuela. El hallazgo fue publicado en la revista Royal Society Open Science. En 2018, muere mientras se encontraba detenido y en extrañas circunstancias, Fernando Albán (n. 1962); un activista, abogado y político venezolano que fue concejal del municipio Libertador de Caracas por el partido Primero Justicia desde 2012 hasta su muerte en el cargo en 2018. El hecho fue denunciado como un caso de asesinato a manos de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) mientras se encontraba detenido en la sede del organismo. A pesar de que fuentes oficiales del gobierno de Nicolás Maduro informaron sobre la muerte de Albán como un suicidio, su familia, amistades y partidos de oposición, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sostuvieron que la muerte del concejal había sido en un asesinato. En 2021, el Ministerio Público admite responsabilidad de funcionarios subalternos en el caso, pero en el entorno de Albán señalan que no hay agentes condenados y que el homicidio permanece impune, por lo que se tramitan las denuncias en tribunales internacionales. En 2020, murió Yulimar Primera, periodista venezolana, una de las primeras y pocas periodistas afrodescendientes en la televisión de Venezuela. Tenía 37 años de edad y era ancla de VTV y Telesur. De acuerdo a Red RadioVe, Primera obtuvo sus primeras experiencias en Vive TV, luego pasó a la televisora de la ANTV. En VTV se desempeñó como redactora, reportera y narradora de noticias en la emisión meridiana. Fue en Telesur donde Yulimar se dio a conocer a nivel nacional. Rompió paradigmas y prejuicios al ser una de las primeras y pocas periodistas afrodescendientes que engalanaron la pequeña pantalla, cuya presencia y carisma se hizo sentir dentro de una historia donde los afros o los negros siempre habían sido invisivilizados o quedado en tercer plano dentro de la televisión venezolana. En 2021, Facebook e Instagram presentan una caída mundial de su servicio durante 4 días, la segunda más prolongada en su historia. Ésto afectó a cientos de millones de usuarios en el mundo. En 2021, los 136 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), votan imponer un impuesto del 15 % a las empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de dólares al año. Con esta medida esperaban recaudar unos 125.000 millones de dólares en todo el mundo. Mientras otros gobiernos, como los europeos, iniciaban un preceso escalonado de implementación de la medida,en enero de 2025, el régimen Donald Trump firmó una orden ejecutiva retirando a EE. UU. del acuerdo fiscal global. Gobiernos de otros países ha mostrado retrasos o han introducido excepciones para limitar los alcances del impuesto. La presión de las corporaciones multinacionales, que sin duda tienen gran peso en los gobiernos de las naciones busca formas de elusión para no tener que afectar sus ganancias, extraídas de la explotación capitalista de los trabajadores y trabajadoras a escala global. En 2023, Israel desata escalada genocida en Gaza. Tras el ataque sorpresa de Hamás el día anterior, el sionismo aprovechó la respuesta al atentado para iniciar una campaña genocida de exterminio del pueblo palestino en la franja, lanzando de manera desproporcionada e indiscriminada, una escalada que multiplicaría la intensidad de lo que ya había hecho en otras oportunidades como parte de sus métodos de opresión colonial, apartheid y "limpieza étnica" contra el pueblo de Palestina. Durante dos años, desde entonces, Israel ha causado varias decenas de miles de víctimas y una crisis humanitaria espeluznante, hambruna y demolición de más del 80 % de la infraestructura urbana (de la que no se salvan los hogares, ni los hospitales ni las escuelas). El régimen genocida israelita, encabezado por Netanyahu, sigue matando a civiles desarmados y no repara en asesinar a niños, mujeres, embarazadas, enfermos o personas ancianas, en lo que hace tiempo que se considera como un genocidio continuado. La llamada "Comunidad Internacional" (los países imperialistas y sus socios) permanece entre la impotencia, la hipocresía y la complicidad (con el régimen cogenocida de Trump y los EEUU como principal sostén del sionismo criminal). Sólo las iniciativas de valientes activistas civiles y de millones de manifestantes en el mundo, han podido forzar a algunos gobiernos, cómplices por cooperación u omisión, a tomar débiles medidas tendentes a ponerle freno a Israel en su barbarie. El 8 de octubre de 2024, al menos siete personas mueren y 11 resultan heridas a causa de un ataque de la Fuerza Aérea israelí contra un edificio residencial del barrio de Mazé, en el centro de Damasco, capital de Siria. Tel Aviv intentó justificar sus ataques con la presunta presencia de las milicias iraníes y libanesas en el territorio sirio, aliadas del gobierno de Damasco en ese momento, a las que considera como un peligro para la seguridad de Israel. Ver: Un ataque israelí contra Damasco deja varios muertos y heridos

Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Coloca en nuestro Buscador, la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.