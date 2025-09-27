Efemérides, 27 de septiembre: Últimos fusilamientos de la dictadura franquista (España, 1975) - Día de la Leche Escolar

Es 27 de septiembre de 2025. Han transcurrido 270 días del año y faltan 95 días para su terminación. Hoy es sábado.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 27 de septiembre:

Semana Internacional de las Personas Sordas. Última Semana de Septiembre, que en 2025 se celebra entre los días 22 y 28 de septiembre, bajo el lema. "No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de señas" ("No Human Rights Without Sign Language Rights"). Este lema subraya que el reconocimiento, protección y promoción de las lenguas de señas son indispensables para garantizar derechos humanos plenos a las personas sordas.que son las utilizadas por las personas con esta discapacidad para comunicarse de manera visual. "No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de señas" ("No Human Rights Without Sign Language Rights"). Día Mundial del Turismo. Concebido como una actividad para contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para destacar el "turismo sostenible y universalmente responsable". La fecha coincide con la de aprobación de los Estatutos de la OMT en 1970. Se pretende concientizar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo en lo social, cultural, político y económico. Se tienen en cuenta los riesgos o amenazas de malas versiones del turismo. Se maneja también el criterio del "turismo inclusivo", por encima de aquel que privilegia otros intereses ajenos al bienestar común, a las poblaciones receptoras, al ambiente o la cultura local y critica la búsqueda irresponsable del lucro en contravención del llamado turismo sostenible y la Agenda 2030. Hay también un "turismo aberrante" como el concepto que subyace en la propuesta de Trump y Netanyahu de una Riviera Turística en Gaza, sobre la base del genocidio de los palestinos, la demolición de las ciudades gazatíes y la expulsión o desplazamiento forzoso de los que queden vivos; algo que sin embargo es motivo de un "boom inmobiliarios" para la inversión capitalista. Día del Contador Público en Venezuela. El día del contador público en Venezuela se celebra anualmente en conmemoración de la publicación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. El Contador Público, es un profesional que se ocupa del diseño, seguimiento y evaluación de las políticas financieras para el control de empresas públicas y privadas, en pro del desarrollo económico del país, dentro del marco ético establecido, y verifica la administración y control responsable de las finanzas de las empresas. Desde 1973 en Venezuela es el Día Nacional del Licenciado en Contaduría Pública. Día Mundial de la Leche Escolar: Es el último miércoles de septiembre. Proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se celebra desde el año 2000. Resalta la importancia de alimentarse de leche y su valor nutricional en la etapa de la infancia, esencial para el desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas. Los programas de leche escolar ayudan a disminuir los índices de malnutrición y de deserción escolar en los niños de sectores sociales pobres. Nace Cosme de Médici (1389), político y banquero italiano de la dinastía de los Médici de Florencia en el Renacimiento italiano, financista de emprendimientos científicos y culturales, principalmente con el mecenazgo del arte y de la arquitectura. Nace Enriquillo (1496), cacique taíno Guarocuya, que resistió a la conquista española. Líder de la resistencia aborigen contra los invasores españoles en el siglo XVI en la isla La Española, en lo que hoy es República Dominicana. Los indígenas le llamaban Guarocuya o Huarocuya, mientras que su nombre español era Enrique Bejo. Es considerado el Primer Guerrillero de América, el héroe de Bahoruco, pionero en las luchas por la libertad y la dignidad humana en respuesta a la violencia del sometimiento de los pueblos autóctonos de América y del Caribe. En 1722 nace Samuel Adams, uno de los padres de la independencia de los EE.UU. Fue miembro de la Cámara de Representantes y uno propulsores del "Motín del Té" de Boston, en 1773, acto precursor a la independencia. Nace Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu (1783), militar y político que será el primer emperador mexicano. En este mismo día, pero del año 1821, entra triunfalmente en Ciudad de México y consuma la independencia mexicana, que España no reconocerá hasta 1836. Los borbonistas y republicanos se unieron para apoyar el derrocamiento de Iturbide, que abdicó en 1823, exiliándose en Europa. Batalla de El Juncal (1816) en Venezuela. Ocurre entre Barcelona y Píritu en el Oriente venezolano y las fuerzas patriotas vencen a las realistas, comandados por Francisco Tomás Morales. La acción patriótica decisiva la tuvo Manuel Piar, y a partir de esta se avanza hacia Guayana y allí se restablece la República independiente. Muere Luis Brión (1821), militar curazoleño-venezolano que luchó en la Guerra de Independencia de Venezuela. Alcanzó el grado de Almirante de las Marinas de Guerra de Venezuela y la Gran Colombia. Era Armador Naval, próspero comerciante y propietario de embarcaciones. Se puso al servicio del Libertador desde 1810 y le brindó todo su apoyo. Sus movimientos navales fueron claves para la liberación de Guayana, de lo que hoy es el estado Bolívar y las luchas que se libraron en las costas orientales del país. Murió en su tierra curazoleña después del triunfo de Carabobo. En 1825, comienza en Inglaterra el servicio de ferrocarriles, utilizándolo para el transporte de carbón. En 1891 la Asamblea Constituyente francesa iguala a los judíos con el resto de la ciudadanía al concederles todos los derechos. Muere Edgar Degas (1917), pintor impresionista, escultor y dibujante francés, muy conocido por sus imágenes del mundo del ballet en pastel. Uno de los fundadores del Impresionismo. En 1918 nace Martin Ryle, astrónomo británico, pionero de la Radioastronomía (que se ocupa de las ondas de radio procedentes del espacio). Por su estudio de los púlsares, junto con Antony Hewish, recibió el premio Nobel en 1974. A partir de sus primeras investigaciones sobre las ondas de radio del Sol, desarrolló la interferometría y técnicas para el uso de radiotelescopios. Con su grupo de trabajo se dedicó a la creación de catálogos de fuentes de las emisiones de radio, favoreciendo importantes descubrimientos astronómicos. Nace el actor cómico venezolano "Joselo", José Manuel Díaz Márquez (1936), también cantante y comediante, hermano menor del también fallecido cantautor y músico, Simón Díaz. Tuvo mucho éxito con personajes y programas de humor en la televisión venezolana y también en el cine. Se destacó en la producción de piezas del género de Gaita Zuliana que difundía en las fechas pre navideñas, con contenidos de actualidad, con ciertos matices críticos. Escuchar gaitas de Joselo. En 1964 la Comisión Warren hace público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, según el cual Lee Harvey Oswald es "el único responsable del atentado de Dallas". En 1975 el Gobierno de España lleva a cabo los últimos fusilamientos de la dictadura franquista. Fueron ejecutadas por fusilamiento cinco personas: tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) —José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz— y dos miembros de ETA político-militar —Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui—. Se produjeron poco antes de la muerte del general Franco, con una fuerte resonancia de protestas dentro y fuera de España. Ya en 1974, se había producido una ejecución con "garrote vil" (la de Salvador Puig Antich en Barcelona). La pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1978, aunque inicialmente con la excepción de «lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra», que también fue abolida, por una Ley Orgánica, en 1995. En 1991, el Parlamento griego conmemoró, en la Acrópolis ateniense, los 2.500 años del establecimiento de los principios de la democracia, instaurada inicialmente por Clístenes de Atenas, en la Grecia antigua. Han pasado tres décadas más de aquello. En el año 1998 empieza a funcionar en Estados Unidos el navegador Google, ctualmente uno de los navegadores más utilizados en todo el mundo. En 2003, la Unión Europea (UE), a través de la Agencia Europea del Espacio (ESA) lanza desde la Guayana Francesa, la sonda SMART-1, su primera misión a la Luna. En 2005, la soldado norteamericana Lynndie England es condenada a 3 años de prisión por las torturas cometidas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Dijo ser una "patriota estadounidense". En 2007 la NASA lanza la sonda Dawn para explorar el asteroide Vesta y el planeta enano Ceres. La sonda inicia su viaje de cuatro años hacia ambos en el límite del Sistema Solar. En 2008 Zhai Zhigang se convierte en el primer chino que realiza un paseo espacial mientras pilota el Shenzhou 7 y con ello China pasa a ser el tercer país que lo logra. En 2012 el robot Curiosity proporciona la primera prueba de que hubo agua en Marte. En 2016, el continente americano se convierte en la primera región del mundo que logra eliminar la transmisión endémica del sarampión. En 2017, José Altuve se convierte en el décimo tercer pelotero en las Grandes Ligas en disparar 200 hits en cuatro temporadas y único latino con esa hazaña hasta ese momento. En 2019, se inicia un proceso de investigación a Venezuela (sus organismos de gobierno) por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un informe de la ONU detalla las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad para reprimir a la disidencia y señala la situación en las zonas mineras. El informe, publicado un día como hoy, concluye en ese entonces que los organismos de inteligencia del Estado funcionan para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad. En esa oportunidad se instó a las autoridades a investigar y juzgar las responsabilidades. El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014. El mandato de la Misión de investigación fue prorrogado por el Consejo el 6 de octubre de 2020 por dos años más, hasta septiembre de 2022. El gobierno ha rechazado como "falsas" las acusaciones, como lo ha hecho ante otros informes, pese a los testimonios y las supuestas pruebas que fueron resentadas. Ver: https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index La investigación señaló de una serie de violaciones graves de derechos humanos al gobierno de Nicolás Maduro. Según algunos informes, la represión en Venezuela había alcanzado niveles sin precedentes, con detenciones arbitrarias, abusos sexuales y torturas utilizadas como métodos para mantener el poder. El informe más reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela destaca que estas violaciones no son actos aislados, sino parte de un plan coordinado para silenciar y reprimir la oposición política. Además, se ha documentado un aumento en la intensidad y sistematicidad de la represión, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Estos hallazgos subrayan la grave crisis de derechos humanos que enfrenta Venezuela y la necesidad urgente de acciones de la población para proteger sus derechos fundamentales. En 2019, el aborto es despenalizado y pasa a ser legal en Australia. En 2022, científicos chinos descubren rastros de actividad acuática en Marte, con información obtenida por el robot Zhuronga que detectó ondulaciones en rocas. En 2022, una sonda espacial de la NASA diseñada para defender a La Tierra de posibles amenazas del espacio exterior, logra modificar el curso de un asteroide, en un choque de prueba efectuado a una velocidad de 22.500 kilómetros por hora, a 9,6 millones de kilómetros de nuestro planeta. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n376968.html En 2023, los gobiernos de 32 países, son llamados al banquillo de los acusados para responder a una demanda presentada por seis jóvenes, quienes alegan que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para abordar el cambio climático que ya les perjudica y que empeorará en el futuro, afecta sus derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la privacidad y la salud. Ver: Juicio histórico en Estrasburgo: seis jóvenes portugueses demandan a 32 países por inacción climática (aporrea.org) Los jóvenes argumentan que los incendios forestales en Portugal desde 2017 son una consecuencia directa del calentamiento global y que han experimentado impactos significativos en su salud y bienestar debido a las temperaturas extremas. Si tienen éxito, los gobiernos involucrados podrían verse obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera más agresiva. Pero no se conoce cómo ha evolucionado ese proceso judicial. En 2023, se informa del diagnóstico de pérdida de visión de un ojo y lesiones por tortura en el caso de un jóven estudiante deteneido por la DAET de la Policía Nacional Bolivariana. El abogado de John Álvarez, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela que fue detenido, informó que el joven fue llevado al servicio forense de la Fiscalía y le diagnosticaron pérdida de la visión en un ojo e inflamación en un riñón, además de una lesión en la pierna derecha. García aseguró que este diagnóstico fue dado tras las denuncias de haber sufrido tortura por parte Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En 2024, la ONU da a conocer informe según el cual al menos tres mil 661 personas habían muerto desde enero de ese año en Haití por la violencia de las pandillas; algo que la misión policial multinacional establecida allí no era capaz de contener. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n396980.html#google_vignette En 2024, confederaciones sindicales internacionales denunciaron ante la OIT un conjunto de violaciones del Gobierno de Israel, que calificaron de robo salarial generalizado a los trabajadores palestinos. Ver: Denuncian a Israel en la OIT por robo salarial a trabajadores palestinos - www.aporrea.org/internacionales/n396977.html

Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Coloca en nuestro Buscador, la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.