Efemérides del 26 de septiembre: Por la Salud Ambiental y por un Mundo Libre de Armas Nucleares

26 de septiembre

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 26 de septiembre:

Finaliza la Semana Internacional de las Personas Sordas. Se celebra en la última semana de septiembre desde 1958 y fue establecida por la Federación Mundial de Sordos (WFD). Este año culmina el 26 de septiembre y está corriendo desde el día 20. El lema de 2025 es: "No hay derechos humanos sin derechos a la lengua de signos". Pone el énfasis en la importancia de la lengua de signos para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas. Son las señas utilizadas por las personas con esta discapacidad para comunicarse de manera visual con sus manos y gestos faciales. Día Mundial de la Anticoncepción y Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Promueve el conocimiento, la orientación y conciencia para el uso de los métodos anticonceptivos, prevenir embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y ejercer control sobre la natalidad, pudiendo ayudar a las mujeres y parejas a posponer la procreación, mediante algún método anticonceptivo o de planificación familiar. Los anticoncentivos dan a las mujeres y las familias la posibilidad de elegir el número de hijos que quieren tener y en qué tiempo. Pero no basta con estar informados e informadas, pues se requiere que los anticonceptivos sean accesibles y económicamente asequibles, en el marco de una elección libre, con orientación médica. Las trabas religiosas o culturales, son otros problemas que dificultan el autocontrol de la procreación. En cuanto a la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, se busca que las y los adolescentes estén informados, conscientes y en condiciones de evitar los embarazos precoces. No se trata solo de evitar los embarazos no deseados, sino también el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Los embarazos tempranos, además de las implicaciones sociales pueden poner en riesgo la vida de madres adolescentes aún inmaduras para sobrellevar el embarazo y el parto u ocasionar mortalidad fetal o neonatal. Aparte de eso está la práctica de abortos clandestinos o bajo condiciones inadecuadas que también puede producir la muerte de las embarazadas o las puede dejar estériles de manera irreversible. Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Iniciativa impulsada por la ONU, con el objetivo de lograr el desarme nuclear mundial, aunque paises de su Consejo de Seguridad poseen y conservan armas atómicas e incluso algunos han amenazado con utilizarlas en situaciones que puedan "forzarles", como lo ha hecho, por ejemplo Putin, de Rusia, al que los EEUU le replican apelando a una amenaza similar. De manera que, aunque se trate de una fecha planteada por la ONU, son los movimientos sociales y pacifistas los que históricamente han presionado para obligar al freno del armamentismo nuclear o llegar a su abolición completa. La primera vez que la ONU discutió el tema del desarme nuclear, fue en la Asamblea General de este organismo, en 1946, para emitir su primera resolución y desde entonces el asunto es abordado periódicamente. El 7 de julio de 2017 se adoptó el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, y éste "impide" que nuevos países puedan tenerlas, más no elimina la totalidad de las ya poseidas por las potencias nucleares. La destrucción completa y erradicación de este tipo de armas es la única garantía para evitar posibles situaciones catastróficas y sus monstruosas consecuencias para la humanidad. Son todavía muchos los países que no han suscrito o ratificado este tratado, incluyendo EEUU, que es el mayor poseedor e históricamente la potencia más agresiva del planeta. En el mundo siguen existiendo miles de bombas nucleares que podrían destruirlo varias veces si se dispararan. Además de la amenaza que representan las armas nucleares para los pueblos y para la vida entera en el planeta, los gobiernos de los países con armamento atómico destinan enormes presupuestos a mantenerlas y actualizarlas, en detrimento del gasto social que demanda la sociedad en cada uno de los países y en esta carrera también están otras naciones que dicen sentirse amenazadas o que tienen ambiciones expansionistas. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzo la primera bomba atómica de la historia, que asesinó a unas 80 mil personas de la ciudad de Hiroshima en Japón, y tres días después detonaría otra en Nagasaki, produciendo también millares de muertos, heridos y secuelas posteriores. Resulta realmente un absurdo que para "defenderse" se opte por destruir a todo el mundo y no poder escapar de su propio acto de destrucción. Por eso, los movimientos sociales, pacifistas y corrientes políticas progresistas y ambientalistas, deben mantenerse vigilantes y no cesar en la movilización y acción antinuclear. Para muestra un botón: el Incidente del Equinoccio de Otoño, en 1983, cuando el sistema de defensa de la Unión Soviética da un alerta de lanzamiento de misiles nucleares por Estados Unidos, siendo un fallo del sistema, en el que el oficial soviético Stanislav Petrov evitó una respuesta defensiva, lo que hubiese conducido a la guerra nuclear. En el mundo hay presidentes de países potencia repletos de armas nucleares de gran alcance y poder destructivo que son como "monos con hojilla" manejando esos "jugueticos" ... ¿Seguiremos corriendo este riesgo para la humanidad? Día Mundial de la Salud Ambiental. Apunta a ayudar a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas, en pro de la salud de las generaciones actuales y futuras. Pretende concienciar a la población mundial de la importancia de cuidar nuestro planeta, sus recursos naturales y las especies que habitan en él. Esta efeméride, se creó en el año 2011, por iniciativa de la Federación Internacional de Salud Ambiental (International Federation on Environmental Health (IFEH). Para esta "sostenibilidad" se trabaja en la investigación científica y técnica en materia de salud ambiental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estudio de la salud ambiental busca conocer, prevenir y controlar factores ambientales y del entorno que puedan influir en los seres vivos, pudiendo ejercer control sobre factores en el medio ambiente que puedan afectar la salud humana presente y futura. La salud ambiental es además una política pública fundamental para prevenir y disminuir la aparición de enfermedades generadas por elementos nocivos o inconvenientes que actúan sobre el ambiente en perjuicio de la salud y de la calidad de vida. La "salud ambiental" también se ve afectada cuando hay gobiernos genocidas que destruyen los habitats de los seres humanos y de todo ser vivo que hay en ellos, contaminan y envenenan el ambiente con los bombardeos y explosiones. Día Europeo de las Lenguas. Es un día en el que la Unión Europea promueve el aprendizaje de varios idiomas entre los habitantes de Europa. Más de la mitad de los ciudadanos de Europa hablan por lo menos una lengua extranjera o una lengua adicional a su lengua materna o nacional, pero de éstos pocos lo hacen de manera fluida. Entre las lenguas más habladas y populares está el inglés. Pero, por otra parte, en los estados europeos existen sectores de población que constituyen nacionalidades internas o tienen otros lenguages distintos al predominante en cada país, siendo el cálculo de más de 200 lenguas propias, 24 lenguas oficiales y 60 lenguas regionales, de minorías nacionales o de nacionalidades que coexisten en un mismo Estado. Uno de los principales propósitos de esta celebración es que los habitantes estén conscientes del valor y riqueza cultural que representan otros idiomas o lenguas, además que garantizar su respeto, inclusión y preservación, que en muchos casos es esencial para la convivencia democrática entre los pueblos. Además de interactuar mediante otras lenguas con el resto del mundo o con el mundo global, es poder, incluso, dentro de un mismo país, hablar las lenguas de otras comunidades a las que uno pudiera desplazarse a trabajar y vivir. Es el caso, por ejemplo, de España, que tiene en su seno a varias nacionalidades poseedoras de sus propios idiomas, entre las que podemos mencionar el catalán, el gallego o el vasco, que son lenguas oficiales en sus respectivas comunidades, además del español. Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Conmemora la fecha en que, en 1960, se llevó a cabo la 1° Conferencia Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas. Día Nacional de la Bandera en Ecuador. En 1580, Francis Drake, corsario inglés, regresa a Plymouth, Inglaterra después de dar la vuelta al mundo, con las bodegas llenas de ricas especias. El viaje, que inició en 1577, lo convierte en el primer inglés en circunnavegar la Tierra, tras haberlo hecho 58 años antes que Juan Sebastián Elcano. Panamá se separa de la Gran Colombia (1830). El Departamento del Istmo (Panamá) se separó del Estado grancolombiano. Muere José Antonio Saco (1879), escritor, poeta, historiador, sociólogo, economista, reformista, profesor y político cubano. Considerado el principal inspirador del reformismo y autonomismo cubano en el siglo XIX, destacó por su postura opuesta a la esclavitud y a la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Publicó discursos, ensayos sobre cuestiones legales, filosóficas, políticas. Nace Martín Heidegger (1889), filósofo alemán que publica en 1927 su obra más conocida, "Ser y tiempo". Aunque su trabajo influyó sobre todo en la Fenomenología y en la filosofía europea contemporánea, ha tenido igualmente influencia en otros campos, como la arquitectura, la crítica literaria, la teología y las ciencias cognitivas. Se pública el primer artículo de Albert Einstein sobre la Teoría de la Relatividad Especial (1905) y la curvatura del espacio-tiempo. Einstein formuló su teoría de la relatividad especial, con su célebre ecuación E= mc2 y aclaró los fundamentos de la mecánica cuántica. En 1938, nace en Upata, estado Bolívar, Elio Rubén Gómez López (f. 1999), quien sería el actor "Elio Rubens", su nombre artístico. Fue un actor venezolano de televisión, conocido por haber protagonizado telenovelas en la década de los 70 (siglo 20), ente ellas Doña Barbara de 1974, con la actriz Marina Baura, adaptación de la novela homónima de Rómulo Gallegos. Muere Béla Bartók (1945), compositor y panista húngaro, uno de los fundadores del campo de la etnomusicología. Su obra más conocída es "El castillo de Barba Azul", ópera en un solo acto. Video de Concierto para Orquesta, de Bartok En 1945 nace la cantante brasileña Gal Costa. Eschuchar canciones. En 1950, tropas de Naciones Unidas recapturan Seúl, Corea del Sur, tras haber sido ocupada por fuerzas norcoreanas tras haber traspasado el paralelo 38, con el propósito de reunificar su país bajo la hegemonía de Corea del Norte. En 1960, en EEUU tiene lugar el primer debate televisado entre los candidatos presidenciales Kennedy (demócrata) y Nixon (vicepresidente, republicano), visto por unos 80 millones de espectadores o casi de la mitad de la población del país. Muere Ignacio Anaya García (1975), un cocinero mexicano famoso por crear los Nachos, comida muy popular en todo el mundo. Muere Alberto Moravia (1990), escritor y periodista italiano, cuya obra literaria se caracteriza por una crítica ácida y frontal a la sociedad europea del siglo XX. En 1999, se funda el Grupo de los 20 o G20, integrado por Países Industrializados y Emergentes. En 2009, se funda el banco internacional de cooperación Banco del Sur (entre naciones latinoamericanas) con sede en Caracas. En 2010: El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del presidente Hugo Chávez, se proclama vencedor de las elecciones de diputados, aunque no obtiene la mayoría necesaria de dos tercios en la Asamblea Nacional. En 2014: Van 11 años del suceso acontecido en México, entre el 26 y 27 de septiembre del año 2014, cuando 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, son víctimas de desaparición forzosa y masacrados, en Iguala, Guerrero. Los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, junto a organizaciones sociales, iniciaron a partir de entonces una campaña de movilizaciones y de jornadas de protesta en todo México, frente a las insatisfactorias explicaciones del gobierno de Peña Nieto. Además, cada año en estas fechas, se han venido manifestando con la exigencia de aparición con vida y esclarecimiento de los hechos, aunque fueron encontrados algunos restos de los cadáveres en una barranca, presuntamente asesinados por un grupo criminal vinculado con la policía. Sin embargo, las versiones aún no terminan de ser convincentes y las investigaciones siguieron su curso. Los familiares y grupos sociales han pedido que por estos crímenes se investigase al Ejército y la Policía Federal. Lo sucedido ocurrió en el marco de una serie de hechos violentos en Iguala, donde se vieron involucrados policías municipales, estatales, militares del 27 Batallón de Infantería y autobuses en los que se transportaban los normalistas, que iban a la conmemoración de otra masacre estudiantil, la del 2 de octubre de 1968. Se considera que estas desapariciones y muertes fueron un "crimen de Estado", en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles. Fue durante el gobierno del presidente Francisco Peña Nieto y hoy 26 de septiembre es otro aniversario de aquel acontecimiento. Peña Nieto se negó en su momento a formar una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, pedido de un tribunal estatal y de las partes en querella. Al término de su mandato, todavía no se había condenado a ninguno de los sospechosos.El presidente, Andrés Manuel López Obrador, que asumió en 2018, hizo la promesa de descubrir la verdad y condenar a los responsables, por lo que en 2019 se nombró al fiscal especial para reiniciar y reconducir la investigación del caso y se convocó que interviniesen investigadores internacionales e independientes. El fiscal ordenó la captura de 46 ex funcionarios, incluyendo al jefe de la investigación pública inicial, Tomás Zerón, quien huyó del país. Tras asumir la nueva presidenta de México (del partido de AMLO), Claudia Sheinbaum, que asumió en octubre de 2024, ha renovado su compromiso con la justicia en este caso, aunque todavía no ha habido avances determinantes que sean considerados satisfactorios por los familiares de los desaparecidos. No se han entregado todos los archivos militares requeridos por la investigación. La lucha sigue como en años anteriores, hasta conocer la verdad total y castigar a los responsables. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n315005.html En 2016, se firma el Acuerdos de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC, tras más de cincuenta años de conflicto armado. En 2019, fallece el expresidente francés Jacques Chirac a los 86 años. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n347184.html En 2020, habitantes del estado Yaracuy, en Venezuela, principalmente de las poblaciones de Chivacoa y Nirgua, cumplen cuatro días en las calles protestando, y es quemada la sede de la alcaldía de Chivacoa, para exigir mejoras en los servicios públicos y en su calidad de vida. Los manifestantes fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad locales. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n359129.html En 2021, Alemania celebra elecciones generales que dan término a la "era Angela Merkel", quien había sido Canciller por 16 años, primera mujer jefa de Gobierno en Alemania. Merkel, pertenecía al partido Unión Demócrata Cristiana (CDU), caracterizado por ser de centro-derecha, con una orientación conservadora y demócrata cristiana. En 2022, el Secretario General de la ONU advierte que "sin eliminar las armas nucleares no puede haber paz ni un futuro sostenible". Las declaraciones las hizo con con motivo del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n376957.html En 2024, el "Comité de familiares y amigos por la libertad de lxs trabajadorxs presxs", denuncia la situación de adolescentes privados de libertad bajo acusación de "terrorismo" por las protestas poselectorales que hubo en Venezuela, donde gran parte de la población salió a manifestar disconformidad con los resultados. Ver: Boletín Nº6. Nuestros hijos NO son terroristas https://www.aporrea.org/ddhh/n396939.html En 2024, un ataque aéreo israelí en la escuela Hafsa al-Faluja del campo de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza,causa al menos 15 muertos y varios heridos entre los palestinos desplazados que se refugiaban allí, incluidos los niños. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n396952.html

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

