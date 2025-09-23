Efemérides, 23 de septiembre: Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños

Es 23 de septiembre de 2025. Han transcurrido 266 días del año y faltan 99 días para su terminación. Hoy es martes.

Equinocio de septiembre. Comienzo del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur. Fecha en la que la duración del día y la noche es casi igual en todo el mundo. Un equinoccio es un evento astronómico que se genera cuando el sol está alineado directamente con el ecuador del planeta, con una misma duración de los días y las noches. Cuando eso ocurre la luz solar se distribuye de manera uniforme sobre ambos hemisferios. El Equinoccio de Otoño se da anualmente entre el 22 y 23 de septiembre en el Hemisferio Norte (equinoccio otoñal), mientras que en el Hemisferio Sur se produce entre el 20 y el 21 de marzo. Cuando en el norte se inicia el otoño, en el sur comienza la primavera y viceversa. La palabra equinoccio proviene del latín, significando "noche igual". Día Mundial del Síndrome de las Piernas Inquietas (SPI) o "Enfermedad de Willis-Ekbom" (en honor a las dos personas que lo describieron). Cuadro caracterizado por un impulso ligado a la "necesidad urgente de mover las piernas para aliviar una sensación desagradable". Con este día se pretende concienciar acerca de los síntomas y causas, diagnóstico y tratamiento de este síndrome. Es un trastorno neurológico en las extremidades inferiores que causa hormigueo, dolor, picor y sensación de tensión, durante periodos de relajación e impulsa a moverlas. Algunos estudios e investigaciones sugieren que el SPI es ocasionado por trastornos en la dopamina, sustancia en el sistema nervioso, que intervien en la regulación del movimiento. Se ha asociado a los pacientes con bajos niveles de hierro en la sangre. Este trastorno afecta entre un 2 y 3% de la población mundial y su evolución puede ser crónica y progresiva. Puede aparecer a cualquier edad y es más frecuente a partir de los 40 años, especialmente en mujeres. Día Internacional de la Bisexualidad. Se celebra desde el año 1999, también conocido como Día de la Visibilidad Bisexual. Se dedica a procurar la aceptación, inclusión y tolerancia hacia las personas que gustan de ambos sexos, y aboga por el reconocimiento de que todos y todas somos diferentes o diversos y diversas, y por tanto tenemos la libertad y el derecho humano de disfrutarlo, siempre que no le hagamos daño a nadie. La fecha surgió de la iniciativa de tres activistas bisexuales de los Estados Unidos: Wendy Curry, Gigi Raven y Michael Page, con la que buscan contribuir a despejar la particular discriminación hacia su grupo social por parte de la gente heterosexual e incluso por la comunidad LGBTI y ampliar la tolerancia. Un "bisexual" es quien mantiene relaciones sexuales tanto con personas de su mismo género como de género diferente. Se considera que dentro de la comunidad LGBTI, quizás cerca de la mitad pueda tener una condición bisexual no clasificable por el sexo de su pareja en un tiempo o período dado, que puede variar de uno a otro género. Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. La trata y la explotación de personas es uno de los negocios más lucrativos y crueles en el mundo. Expertos y organizaciones no gubernamentales (ONG) denuncian su aumento y la falta de avance en la protección a las víctimas. El organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) calcula que por cada persona víctima de trata identificada, existen otras 20 sin identificar. Se estima que el número de personas que podrían ser víctimas de este delito en el mundo alcanza a varios millones de personas. En algunos países y culturas la situación de las mujeres equivale a una esclavitud sexual. Día Internacional de las Lenguas de Señas, proclamado por la ONU en noviembre de 2017. La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951, organización no gubernamental y órgano consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva. El propósito de la efeméride es la integración social plena, no discriminación y garantía de los derechos de las personas sordas, con inclusión del lenguaje de señas en medios como la TV. El lema de este día en 2023, es: "Un mundo donde las personas sordas de todas partes puedan hacer señas en cualquier lugar". Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres, en Argentina. En conmemoración de la promulgación de la ley 13.010 que en 1947 estableció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y varones. En 1947, por gestiones de María Eva Duarte de Perón, se promulga la ley que establece el voto femenino. En 1568 corsarios ingleses y fuerzas españolas se enfrentan en San Juan de Ulúa (Veracruz, actual México) siendo el fin de esa flotilla de seis barcos ingleses que, sistemáticamente, han llevado a cabo, en aquellos años, comercio considerado ilegal en el Mar Caribe, como la trata de esclavos, y el uso de la fuerza. Nace Lino de Clemente (1767). Fue un militar y político venezolano. Al producirse el estallido emancipador en Caracas, se incorpora e inicia una labor de estructuración y consolidación de la nueva República. Elegido como representante de la Provincia de Caracas para el Congreso que se instaló en 1811, fue firmante del Acta de la Independencia y de la primera Constitución de la República. En 1807, nace el político, diplomático, diputado, literato y educador, Fermín Toro, en Caracas. Fue un polímata venezolano. Alcanzó relevancia como humanista, político, diplomático, literato, orador y docente, desempeñándose varias veces como Ministro Plenipotenciario de Venezuela, como Ministro de Hacienda de Venezuela en dos ocasiones y como Ministro de Relaciones Exteriores. Fue dos veces Diputado del Congreso de Venezuela y durante la crisis del «Gobierno de la Fusión», liderado por Julián Castro, presidió en 1858, la Convención Nacional de Valencia, para reorganizar las filas del Partido Conservador de Venezuela y materializar una «Reforma Constitucional», tras la cual estallaría la Guerra Federal, en la que sirvió al gobierno como líder de misiones diplomáticas. En 1821, se interpreta por primera vez oficialmente el Himno Nacional de Perú en el Teatro de Lima, ante el general San Martín. El Himno de Perú en lengua indígena quechua Fue creado por José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte. Se descubre el planeta Neptuno (1846) por el astrónomo Johann G. Galle, siguiendo cálculos matemáticos de Le Verrier, desde el Observatorio astronómico de Berlín, Alemania. Muere el prócer uruguayo José Gregorio de Artigas (1850) en el Paraguay. Fue un prócer uruguayo de la Independencia y caudillo oriental, iniciador del movimiento federalista. Primera inmersión pública del submarino "Ictíneo", en España. Fue en el puerto de Barcelona, donde el artefacto de Narcís Monturiol, permaneció sumergido por dos horas y media. Estaba propulsado por la fuerza de dos personas y no alcanzaba aún la potencia requerida para adentrarse en mar abierto (1859). Insurrección en Puerto Rico, conocida como "El Grito de Lares", en 1868, que proclama su independencia de España. En el ayuntamiento de Lares, se da un movimiento insurreccional con la consigna: "¡Viva Puerto Rico Libre!" Los españoles son neutralizados y es proclamada la Independencia. Se establece un gobierno republicano encabezado por Francisco Ramírez Medina. En 1870 muere Prosper Mérimée, escritor, historiador y arqueólogo francés en cuya obra "Carmen" está basada la famosa ópera de Bizet. Fallece en la ciudad de Cannes (Francia). En 1889, se funda en Japón la compañía de naipes Nintendo, como una marca de naipes, que daría lugar 134 años después, a la hoy tan conocida desarrolladora de videojuegos. En 1912 llegan los primeros aviones adquiridos por Venezuela. Relata el General (R) de la Aviación de Venezuela, Francisco Visconti Osorio, en uno de sus acostumbrados artículos en Aporrea, publicado el 19/09/20 (www.aporrea.org/actualidad/a295328.html), que fue un acontecimiento histórico para la aviación venezolana. En 1917 nace Asima Chatterjee, química india (f. 2006). Fue una botánica y farmacéutica india, es conocida por sus notables trabajos en química orgánica y la fitomedicina. Muere Sigmund Freud (1939). Fue un médico neurólogo austríaco, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. De origen judío. En 1943, nace Julio Iglesias, cantante español. Uno de los artistas hispanos de mayor éxito. Algunas canciones de Julio Iglesias. La Catedral de Caracas es declarada Monumento Histórico Nacional (1957). En 1957, es detonada una bomba atómica de USA (a modo de prueba), en un área de pruebas atómicas de Nevada, cerca de Las Vegas. Estados Unidos detona la bomba atómica "Whitney", de 19 kilotones, sobre una torre de hierro de 150 metros de altura. Muere Pablo Neruda (1973). Fue un poeta, escritor y político chileno. Fallece doce días después del golpe de Estado de Pinochet. Su acto fúnebre fue cercado por soldados, mientras su casa fue saqueada y sus libros quemados. Pablo Neruda fue ganador del Premio Nobel de Literatura de 1971. Una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Una de sus obras más leídas es "Veinte poemas de amor y una canción desesperada" (1924). Armenia se independiza de la ex URSS, en 1991. En Armenia, país sin salida al mar, dos días después de la celebración de un referéndum de autodeterminación, se produce oficialmente la autoproclamación de independencia respecto a la Unión Soviética (URSS). Muere Arístides Bastidas (1992), quien fue un connotado periodista y educador venezolano (invidente). Por su contribución al desarrollo del periodismo científico recibió el reconocimiento de los gobiernos de Venezuela y de España, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la cual le otorgó el Premio Kalinga (París, 1982). La Universidad Católica Andrés Bello inauguró en 1991 la cátedra de periodismo científico que lleva su nombre. Las personas de su tierra lo llamaban "El yaracuyano suertudo". Fallece Sergio Rodríguez Jansen, en Venezuela (1993), activista de la lucha popular. Un artículo de la Coordinadora Simón Bolívar (CSB), del barrio del 23 de Enero, que puede leerse en www.aporrea.org/actualidad/a195343.html, ofrece una reseña de este compañero. Se lanza el navegador Web, Mozilla Firefox (2002). Muere Filiberto Ojeda Ríos en Puerto Rico (2005). Como también lo reseña el ya citado artículo de la CSB, Filiberto Ojeda Ríos (26 de abril de 1933 - 23 de septiembre de 2005), fue el "Responsable General" del Ejército Popular Boricua, mejor conocido como los Macheteros, con base en Puerto Rico y una considerable cantidad de militantes en los Estados Unidos... Trabajó incansablemente por obtener una condición de dignidad para su patria. Reafirmaba el principio de las luchas legítimas y denunciaba la vileza del colonialismo, sustentándose en las declaraciones de las Naciones Unidas, ya que Puerto Rico era usado por los Estados Unidos para satisfacer sus intereses económicos, controlando los recursos naturales mediante sus empresas multinacionales, condenando a la miseria a miles de puertorriqueños, a los jóvenes los utilizaban alistándolos en el ejército americano para morir en sus guerras imperialistas, usaban su entorno natural para realizar pruebas militares, probaron ilegalmente armas químicas como el NAPALM y el agente naranja que luego usarían en la guerra de Vietnam, lo cual provocó el surgimiento de numerosas enfermedades entre la población, experimentaban la esterilización de las mujeres puertorriqueñas como método de control demográfico, asesinaban a dirigentes de izquierda, estudiantes, sindicalistas, independentistas, promovían la destrucción de la identidad nacional, imposición de la lengua inglesa, la asimilación cultural y la sumisión. Filiberto Ojeda Ríos fue asesinado el 23 de septiembre de 2005 por el FBI en la localidad puertorriqueña de Hormigueros, día que en Puerto Rico se conmemora "El Grito de Lares", insurrección armada ocurrida en la misma fecha en 1868 para lograr la independencia de Puerto Rico del gobierno colonial de España en la isla. Se lanza la primera versión de Android (2008) que es el lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes. En 2008 el cantautor ítalo-venezolano Franco De Vita, lanza al mercado "Simplemente la verdad "su décimo álbum de estudio (Tomado de Wikipedia). Escuchar album En 2011, Ricardo Arjona lanza su décimo tercer álbum de estudio "Independiente", el primero producido por su propia disquera "Metamorfosis". Éxitos en el álbum: "El Amor", "Mi Novia Se Me Esta Poniendo Vieja" y "Fuiste Tú". En 2012, fallece Domingo Alberto Rangel (n. 1923), político, economista, profesor universitario, periodista y escritor venezolano. Fue uno de los dirigentes de la organización política Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Estuvo con Chávez antes de ser candidato a la presidencia. Uno de sus libros más conocidos fue La Oligarquía del Dinero. En 2015 el Tribunal Supremo (de España) rechaza indemnizar a las víctimas de la talidomida por ocho votos a uno. El medicamento se administró en España en los años cincuenta y produjo muertes y malformaciones congénitas severas en niños y niñas, en distintas partes del mundo donde fue consumido. Fue retirado en 1961 en Alemania, aunque su comercialización en España no se detuvo hasta mayo de 1962. El fármaco se recetaba a mujeres embarazadas para tratar las náuseas. Por eso es importante la vigilancia de usuarios y usuarias de productos farmacológicos, junto con especialistas y organizaciones del área médica frente a la comercialización de productos con sustancias potencialmente nocivas. En 2015, el Gobierno colombiano y la dirigencia guerrillera de las FARC, alcanzan en La Habana un acuerdo histórico sobre justicia transnacional y desarme, que da paso a la desmovilización de la guerrilla y su conversión en un movimiento político legal. En 2019, Cumbre sobre la Acción Climática, se abre precedida por informes de la Organización Meteorológica Mundial que revelan aceleración del calentamiento global y la líder juvenil Greta Thunberg acusa a jefes de Estado y de Gobierno en la ONU. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n347078.html La joven activista sueca Greta Thunberg, líder del movimiento juvenil contra la crisis climática, acusó a los jefes de Estado y de Gobierno de no hacer lo suficiente para revertir la crisis climática y les avisó de que los jóvenes van a empezar el cambio, "les guste o no". Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n347090.html En 2020, el histórico dirigente y fundador del partido de izquierda venezolano PPT, Rafael Uzcátegui, declara en entrevista que: "El gobierno (de Nicolás Maduro) no le teme a la derecha, le teme a los revolucionarios". Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n359047.html En 2021, falleció por Covid-19 el Cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo "emérito" de Caracas, a los 79 años de edad, tras permanecer hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en una clínica en Caracas desde el 27 de agosto. Era un enconado opositor al gobierno de Hugo Chávez (vinculado con el golpe de estado de 2002) y luego al de Nicolás Maduro. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n368012.html En 2021, detienen en Chile a uno de los acusados del asesinato del cacique yukpa, de Venezuela, Sabino Romero. La Policía chilena arresta al sicario venezolano Rigoberto Socorro. Se trata de uno de los acusados en 2013 de participar en el asesinato del emblemático líder indígena yukpa Sabino Romero. El homicidio ocurrió en la sierra de Perijá, estado Zulia. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n368005.html En 2023 el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro declaró que estimaba que la producción de petróleo en Venezuela superaría los 2 millones de barriles en 2024 y llamó a trabajar para que la producción petrolera alcanzase el millón de barriles por día (bpd) en el año 2023, al mostrarse seguro de que el bombeo de crudo superaría los 2 millones al año siguiente. Ver: www.aporrea.org/tecno/n386448.html En 2023, la producción petrolera de Venezuela alcanzó un promedio de 783,000 barriles por día (bpd), lo que representó un incremento del 9.3% respecto a 2022, pero no llegó al esperado millón de barriles. Para 2024, la producción ha continuado aumentando; en el primer trimestre se ubicó en 864,000 barriles por día (bpd), lo que representa un aumento del 18.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, pero la expectativa para el cierre del año no llega al millón de bpd; la mitad de lo anunciado en 2023 por Maduro. La recuperación petrolera de su drástica caída en años anteriores no se cumplió a los niveles esperados. En 2025 la cifra ofial de producción de petróleo que da el gobierno venezolano está cerca de un millón 100 mil barriles/día.

