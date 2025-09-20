Efemérides 20 de septiembre: Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento, y del Deporte Universitario

Es 20 de septiembre de 2025. Han transcurrido 263 días del año y faltan 102 días para su terminación. Hoy es sábado.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 20 de septiembre:

Día Internacional del Deporte Universitario. Se celebra desde 2016, tal y como fue oficialmente proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esta celebración pretende reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen las universidades en diversos lugares del mundo para propiciar la formación integral del alumnado en la cultura física y el deporte, como ejes fundamentales de desarrollo humano. Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento: La libertad de pensamiento, de religión y de conciencia están basadas en la posibilidad de manifestar todas las creencias y del ejercicio libre de todos los cultos o ideas que no se opongan a principios elementales de convivencia, existencia de opiniones diferentes y el consecuente derecho a la libertad de expresión, sin que se hostigue a nadie o discrimine por sus pensamientos y opiniones. En 1948 la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de Derechos Humanos estableció en su artículo 19º que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y de difundirlas, sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión". La fecha se origina en conmemoración de los sucesos de 1870, cuando las fuerzas italianas (de Víctor Manuel II) y los garibaldinos protagonizaron en Roma la "Brecha de la Porta Pía", derrotando a las fuerzas del Vaticano que se encontraban aliadas al Imperio francés, y que para el bando triunfante representaban al oscurantismo y el dogmatismo, con el dominio de la religión, hasta el punto de prohibirle el papa a los católicos el ejercicio del voto en el nuevo reino. La defensa de la libertad de pensamiento sigue siendo una dura lucha frente a los gobiernos autoritarios y totalitarios. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 57, establece que: "Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa". Además, el artículo 58 complementa este derecho al señalar que: "La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes". Estos artículos son garantistas de la libertad de expresión y del derecho a la información, fundamentales para una sociedad democrática, pero... ¿Cómo evalúa Ud. su cumplimiento en Venezuela? ¿Y frente a un tema como la solidaridad con Palestina? Día Mundial de la Concienciación sobre el Crecimiento Infantil. Es un recordatorio de la importancia del desarrollo saludable de los niños y para discutir sobre los problemas del crecimiento infantil, detectar cuando un niño no está creciendo adecuadamente, conocer los trastornos de crecimiento y saber tratarlos. Los controles de salud desempeñan un papel fundamental en la detección temprana de los problemas de crecimiento de los niños, niñas y adolescentes. En Europa transcurre la Semana de la Movilidad Sostenible (en 2024 se celebra del 16 al 22 de septiembre). Promueve el uso de modos de transporte más sostenibles, como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie, con el objetivo de mejorar la salud pública y el medio ambiente. Culmina con el Día Sin Coches el 22 de septiembre. Día del Caballo en la Argentina: Se origina en 1975 por la llegada a Nueva York del jinete Aimé Félix Tschiffely, que había salido de Buenos Aires a caballo algo más de tres años antes, pasando por numerosas dificultades pero logrando su objetivo. Es un día que celebra y resalta la importancia del caballo en la historia; particularmente en la Argentina, en el transporte, trabajo, actividad económica, deportes y en guerras como la de la independencia. Día Mundial de la Paella. Da reconocimiento a un plato universal originario de Valencia, España. Se elabora con arroz y lleva pollo, mariscos y algunos vegetales como pimientos, guisantes y aceitunas, además de aceite de oliva y un chorrito de jerez. Se la suele colorear con azafrán que le da su toque amarillo, además de sabor. En 1519 cinco naves son enviadas por Fernando de Magallanes, en busca de una nueva ruta para el mercado de las especias, parten del puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), emprendiendo una expedición que finalizó tres años después Juan Sebastián Elcano como la primera vuelta al mundo y demostrativa de su esfericidad. La expedición tenía el propósito de abrir una ruta comercial con las islas de las especias por Occidente, buscando un paso entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. La escuadra logró cruzar al final del cono sur del continente americano, por el estrecho que recibió el nombre de Magallanes. En el Pacífico, llegó a las islas Filipinas. En 1629 la Ciudad de México se inunda durante cinco años. Nace en 1842, James Dewar, físico y químico escocés, conocido por el invento del depósito aislante denominado "vaso Dewar", y por ser el primero en obtener hidrógeno líquido en 1898 en el transcurso de sus estudios de los gases a bajas temperaturas. En 1905 descubrió que el carbón frío podía producir vacío, una técnica que fue muy útil para los experimentos de física atómica. Desarrolló explosivos sin humo (cordita). En 1870, tropas italianas ocupan Roma, que pasa a ser la capital del Reino de Italia y sustraen la ciudad del dominio papal, casi 10 años después de proclamada oficialmente la unificación nacional. La autoridad del papa, con sede en Roma, se limita al propio Vaticano y su torno más próximo. Nace en 1934, Sophia Loren, actriz italiana, ganadora de diversos premios internacionales, entre éstos dos premios Óscar, uno de ellos honorífico, y un premio BAFTA. Ha sido candidata varias veces a los Globos de Oro. Ya con avanzada edad ha protagonizado magistralmente nuevas películas. En 1945 Mahatma Gandhi y Pandit Nehru exigen al Congreso de La India la retirada inmediata de todas las tropas británicas. En 1945, nace en Cumaná, Francisco «Morochito» Rodríguez, boxeador y primero en ganar una medalla de oro olímpica para Venezuela. En 1946 se produce la inauguración del Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. Se trata de uno de los festivales de cine más importantes en el mundo. En 1952, nace José Manuel Mel Zelaya Rosales, que fue elegido presidente de Honduras en 2005 (del Partido Liberal) y el 28 de junio de 2009 fue derrocado por un golpe de estado y expulsado del país, desatándose una importante reistencia popular que fue sangrientamente reprimida. El golpe se desató después de haber anunciado Celaya su intención de convocar a una Constituyente y de adherirse a alianza de países conocida como ALBA con Venezuela, Cuba y Bolivia. Hoy es presidenta su esposa. En 1970 la sonda soviética "Luna 16", primera nave no tripulada, aterrizó con éxito en la Luna para recoger rocas y traerlas a la Tierra. En 1979, el escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges obtiene el Premio de Literatura Miguel de Cervantes, el más importante en lengua castellana. En 1984 es entregado el documento "Nunca más", con datos de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Videla en Argentina. En 1988 murió Doris Wells, actriz y directora de cine venezolana (n. 1944). Se destacó por su actuación en algunas de las telenovelas más exitosas de finales del siglo XX y en la película Oriana, de Fina Torres. En 2001, murió Marcos Pérez Jiménez (n. 1914), quien fue militar y dictador venezolano, con grado de General de División del Ejército. Gobernó desde 1952 hasta el 23 de enero de 1958, cuando fue depuesto por la combinación de un levantamiento militar, la acción de una junta política y la movilización civil. Se exilió en República Dominicana y luego fue a Estados Unidos, pero posteriormente obtuvo refugio en la España del dictador Franco. Pese al carácter antidemocrático y represivo que le caracterizó en el poder, le son reconocidas centenares de obras públicas realizadas entre 1953 y 1958 que modernizaron el país. En 2006, se conoció el hallazgo en Etiopía del fósil de una niña de hace más de tres millones de años. En el registro fósil de los homínidos prehumanos hay muy pocos ejemplares infantiles. En 2009 los líderes del mundo se reúnen en la sede de la ONU, en Nueva York, para revisar el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio. En 2011, la política de "No preguntes, no digas" de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que prohibía la homosexualidad abierta en su seno, terminó oficialmente. La medida se implementó a principios de la década de 1990 durante la administración Clinton para reemplazar la prohibición total de los miembros homosexuales del ejército, en lugar de permitir que los miembros homosexuales sirvan mientras su sexualidad no sea abiertamente reconocida o investigada. El presidente Obama había insistido en poner fin a la política a pesar de la oposición de los republicanos en el Congreso. En 2017, entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares (tanto su uso, como su desarrollo, producción y almacenamiento), con miras a su eliminación total. Es el primer acuerdo que contiene disposiciones para abordar las consecuencias humanitarias relacionadas con el ensayo y el empleo de armas nucleares. Habiendo sido adherido por más de dos tercios de los países aún faltan países por ratificarlo. Hasta la fecha (2024), 92 países han firmado el tratado, y 68 países lo han ratificado. Varios países no lo han firmado ni ratificado; entre ellos las cinco principales potencias nucleares y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Además, otros países con capacidades nucleares como India, Pakistán, Israel y Corea del Norte tampoco han firmado ni ratificado el tratado. En 2017, en la isla de Puerto Rico el huracán María deja 3000 muertos. En 2020, Etiopía se atribuye haber plantado 350 millones de árboles en un día. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n358960.html En 2021, fallece el general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Jacinto Pérez Arcay, quien era considerado como un "baluarte de los valores y principios de Simón Bolívar" y gran conocedor de la historia patria. Arcay ganó gran relevancia al ser reconocido por el expresidente Hugo Chávez, por haber sido su profesor en la Academia Militar, donde le inculcó el pensamiento de Ezequiel Zamora y Simón Bolívar. Era visto como un importante asesor de Chávez en temas históricos, políticos y militares. En 2016 le fue conferida la distinción "El Gran Cordón de Caracas". Escribió los libros El Fuego Sagrado, Bolívar hoy (1974), La Guerra Federal: Consecuencias (1974) y Hugo Chávez, alma de la revolución en Cristo y en Bolívar (2013). Arcay era el militar activo con mayor antigüedad en Venezuela. Ver: https://www.aporrea.org/civico-militar/n367927.html En 2022, un informe presentado por una comisión internacional de investigación de la ONU acusa al gobierno venezolano y a jefes de Inteligencia de crímenes de lesa humanidad. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n376785.html En 2023 un maestro afronorteamericano en EEUU denuncia que la policía utilizó pistola eléctrica contra él frente a sus alumnos. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n386368.html En 2024, fuerzas de ocupación israelíes lanzan ataque con misiles contra áreas residenciales en el sur de Beirut, capital libanesa. Ver: Bombardeo israelí en Beirut causa destrucción...

