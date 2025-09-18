Efemérides 18 de septiembre: Día de... la Ética Médica, la Calidad del Agua, la Igualdad Salarial

Es 18 de septiembre de 2025. Han transcurrido 261 días del año y faltan 104 días para su terminación. Hoy es jueves.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 18 de septiembre:

Día Mundial de la Ética Médica. Enaltece los principios éticos que rigen la profesión médica. Fue iniciativa de la Asociación Médica Mundial (AMM) en 2003. Se elige el 18 de septiembre de 1947, por ser el día en que se creó este organismo después del juicio por crímenes de guerra a los médicos nazis alemanes en Nuremberg (que hicieron perversos experimentos humanos en la II Guerra Mundial). El día resalta la ética médica y las reglas de la profesión. Desde 1947 se han establecido normas éticas que están incluidas en muchas legislaciones nacionales, regulaciones y tratados internacionales. Sobre la ética médica penden las amenazas y tentaciones de la "sociedad de la corrupción", totalitarias e ideológicas, bélicas y mercantiles. Día Internacional de la Igualdad Salarial apunta a conseguir iguales salarios por trabajos del mismo valor, particularmente entre hombres y mujeres. Supone el compromiso de las Naciones Unidas con los Derechos Humanos y contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra las mujeres en materia de remuneraciones. Sin embargo, son los trabajadores y trabajadoras en todos los rincones del mundo, y no los gobiernos capitalistas de los Estados, quienes con sus luchas cotidianas han impulsado e impulsan realmente la causa de la igualdad salarial. En todas las regiones, a las mujeres se les suele pagar menos que a los hombres, con una brecha salarial de género que se calcula en aproximadamente un 23% a nivel mundial. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres siguen obstaculizados por la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, en el marco de las estructuras sociales y políticas de clase. A su vez, las situaciones de pobreza acrecientan las desigualdades y desventajas en el acceso a recursos y oportunidades para las mujeres. El progreso para reducir esa brecha ha sido lento. Si bien se ha respaldado ampliamente la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, su aplicación en la práctica ha sido difícil. Lograr la igualdad de remuneración es un hito importante para los derechos humanos y la igualdad de género. Se necesita el esfuerzo de toda la "comunidad mundial", pero sobre todo la lucha organizada y constante de los trabajadores y trabajadoras. Queda mucho trabajo por hacer. Las Naciones Unidas, junto con las agencias de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), invitan a los Estados Miembros y la sociedad civil, las organizaciones de mujeres y comunitarias y los grupos feministas, así como a las empresas y las organizaciones de trabajadores y empleadores, a promover una igual remuneración por un trabajo de igual valor y el empoderamiento económico de las mujeres. En Venezuela ésto también está planteado, por supuesto; pero donde el salario casi ha desaparecido porque es casi "cero" desde hace varios años, luchar por la igualdad salarial sólo puede ser consecuencia del rescate general del salario para colocarlo en niveles constitucionales como lo establece el Art 91 de la CRBV: que cubra el costo de la canasta básica familiar. De lo contrario, los salarios estarán igualados, pero a "cero" y no en torno a la cobertura de las necesidades alimentarias y básicas de una familia. Día Internacional del Control del Agua o World Water Monitoring Day (WWMD). El 18 de septiembre se celebra el Día Mundial del Control de la Calidad del Agua, un programa internacional que tiene como objetivo principal concienciar a las personas de la importancia de la calidad de las aguas.. Este programa internacional, basado en el dar a conocer a la sociedad la importancia de la calidad de las aguas mediante la realización de unas analíticas básicas, llevaba en funcionamiento desde el año 2002 en Estados Unidos. Desde entonces, mas de 100 países han participado en el WWMD. Por cierto; el tercer sábado de septiembre, es el "Día Mundial de las Playas", dirigido a crear conciencia sobre los espacios marinos y del medio ambiente (lo que también se conecta con el tema de la calidad de las aguas). Hoy también se discute mucho sobre la contaminación de las aguas con microplásticos y nano plásticos. Día Mundial del Bambú, planta gramínea originaria de China, pero que hoy se localiza en casi todos los continentes, especialmente en la India, Sudamérica y el sur de África. Está considerado como uno de los recursos agroforestales más importantes del mundo, que ayuda a la protección de la biodiversidad. Se le atribuye una contribución significativa a la mitigación del cambio climático y de los gases por efecto invernadero, así como beneficios para la alimentación y la salud de personas y de animales. Tu tallo duro y resistente es a la vez flexible y resulta sumamente útil y efectivo en la construcción de viviendas y de muebles, así como de muchos artefactos. Tambien tiene uso en la artesanía, en la elaboración de instrumentos musicales, en medicina, como biocombustible, para la confección de papel, y en el aspecto alimentario tiene propiedades positivas para la salud por su alto contenido en fibra, de potasio y de silicio (ayuda a la regulación intestinal, al sistema nervioso y la tensión arterial, los huesos...). Ha sido utilizada por la medicina tradicional china y asiática en general, por sus propiedades antinflamatorias y analgésicas. Tambien se valora por aliviar los síntomas menopáusicos. Con varas de bambú hacen muchos de nuestros niños sus papagallos, zamuras o cometas que elevan al cielo en barrios, parques y campos venezolanos. Día Mundial de la Quiropraxia: La Quiropraxia es una disciplina sanitaria vinculada con el tratamiento y prevención de los trastornos del sistema neuro-musculo-esquelético, mediante la utilización de técnicas manuales. Es usada para aliviar dolores en la espalda, cuello o cabeza y extremidades, incluyendo las correcciones o ajustes vertebrales en la columna. Es considerada como complementaria de la medicina y ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Daniel D. Palmer la utilizó en el año 1895, al aplicar técnicas para la alineación de las vértebras de la columna vertebral y huesos del cráneo, y en función de favorecer a la salud del sistema nervioso, pues cuando una o más vértebras pierden su posición habitual o movilidad se origina una subluxación (desplazamiento de una articulación debido al estiramiento de tejidos blandos, comprimiendo los nervios y reduciendo la movilidad articular). Para corregir estas subluxaciones se realizan ajustes quiroprácticos. Nace José Tomás Boves (1782) quien aunque en el bando realista, fue lider de sectores del pueblo pobre (mestizo, negro e indígena) rebelado contra la clase dominante criolla blanca y esclavista en Venezuela (en la II República independiente). Si bien de origen español por nacimiento (asturiano), llegó a Venezuela siendo muy joven, perteneciente a una condición social modesta. Comandó fuerzas realistas, pero fue caudillo de muy aguerridos combatientes llaneros en el transcurso de la guerra de independencia de Venezuela, durante la Segunda República (1813-1814). El que llamaban "Taita Boves", José Tomás Rodríguez de la Iglesia (1782-1814), era inicialmente un comerciante en la región de los llanos del Guárico, que en un principio abrazaba la causa independentista y llegó a oponerse a las tropas españolas, pero tuvo conflictos con la Ley y con las castas de criollos adinerados, y se convirtió en el líder de los más humildes, pardos, mestizos, negros, indios y mulatos, asumiendo el igualitarismo social y también la causa de los esclavos, pues por debajo de la lucha independentista había una lucha de clases, revestida de castas y razas. Por ello, en medio de las contradicciones de clase de la guerra, utiliza el apoyo realista contra criollos esclavistas y mantuanos que procuraban la independencia frente al poder colonial de España, pero mantenían su condición de clase propietaria, explotadora, esclavista y dominante, que quería el control y ejercicio de gobierno independiente de la colonia. La figura de Boves, presentada superficialmente en la historia como la de un "sanguinario militar realista" en batalla contra los próceres de la independencia venezolana, es controversial y encierra en sí una contradicción dialéctica, por lo que hay que revisarla con mucho cuidado, por cuanto existe otra visión, según la cual, Boves se transformó en un verdadero caudillo popular de los venezolanos pobres, de piel oscura y esclavos, discriminados no sólo por los colonialistas españoles sino también por las elites independentistas criollas de los hacendados y mantuanos, ya que encarnaba los resentimientos sociales de las clases más bajas contra todas las aristocracias (fuesen peninsulares o criollas). Hay que tomar en cuenta que entre 1811 y 1816 los esclavos, libertos y campesinos (negros y mestizos) se rebelaron contra la clase dominante criolla y su orden socio-económico, lo cual aprovechaban los españoles, aunque les espantaba también las matanzas de blancos. Así que Boves es un personaje sobre el que merece la pena revisar la historia y discutir, desde una perspectiva de clase, con el método del Materialismo Histórico y marxista. De hecho, tras el logro de la independencia, la esclavitud en Venezuela se prolongó por más de dos décadas, bajo gobierno del general Páez (1830-1835 y 1939-1843), y fue el 24 de marzo del año 1854, siendo presidente de la República, José Gregorio Monagas, que se firmó de forma definitiva e histórica, la Ley que abolió la esclavitud en Venezuela. Nace Tomás de Heres (1795), militar y político venezolano, econocido por participar en los procesos de la Independencia Hispanoamericana. Estuvo en la Campaña final de la Independencia Liberadora en el El Perú, en calidad de Jefe de Estado Mayor del Ejército Libertador y como secretario particular de Bolívar en 1824. Participó en la batalla de Junín 6 de agosto de 1824 y regresó a Lima con Bolívar. Interinamente ejerció la Secretaria General de la República Peruana. Fue ascendido a General de Brigada. Por sus servicios a la Independencia fue condecorado con la Medalla del busto de Bolívar el 10 de octubre de 1825. El naturalista alemán Alexander von Humboldt descubre en Venezuela la Cueva del Guácharo (1799). Está ubicada cerca de Caripe del Guácharo, al norte del Estado Monagas, justo en el sector Cerro Negro del macizo de Caripe. Es una de las más largas y alberga a una especie de aves muy peculiar que le da su nombre. Muere en Rusia el matemático suizo Leonhard Eule (1783), que con su obra de cálculo diferencial logró un gran avance en el cálculo infinitesimal. A los trece años se matriculó en la Universidad de Basilea y en 1723 recibió el título de maestro de Filosofía. En 1726, con tan solo diecinueve años, se graduó Doctor. Envió dos memorias a la Academia de París, una sobre arboladura de barcos, y la otra sobre la filosofía del sonido. En el año 1727, fue miembro del profesorado de la Academia de San Petersburgo. Catedrático de Física en 1730 y de Matemáticas en 1733. En 1741 fue profesor de matemáticas en la Academia de Ciencias de de Berlín. Escribió libros sobre cálculo de variaciones, órbitas planetarias, artillería y balística, sobre análisis, construcción de barcos y navegación, sobre el movimiento de la luna, lecciones de cálculo diferencial. Hizo importantes contribuciones en geometría analítica y trigonometria, donde fue el primero en considerar al seno, coseno etc., como funciones. En 1810 se constituye una Junta de gobierno independiente en Chile. En 1810, en Santiago de Chile, se constituye una Junta de gobierno independiente, que a pesar de reconocer la soberanía del rey español Fernando VII, da un primer paso para la emancipación política y territorial respecto al imperio español. El propósito de esta Junta era cuidar y mantener la colonia de Chile mientras José Bonaparte usurpaba el trono de España. Juntas similares se crearon en esos tiempos en otras colonias americanas que habrían de dar sus primeros pasos hacia la independencia. En 1819 nace en París, Francia, León Foucault, destacado físico francés. En 1851, demostrará la rotación terrestre mediante un enorme péndulo, una masa de 28 kilos y un hilo de acero de 67 metros de largo, colgado de la cúpula del Panteón de París. Un año más tarde inventará el giróscopo. También determinará con bastante precisión la velocidad de la luz y realizará las primeras fotografías del Sol. En 1854 nace Florentino Ameghino importante naturalista, paleontólogo y antropólogo argentino, aunque algunos dicen que emigró de Italia. Sostuvo la teoría sobre el posible origen del hombre en el continente americano, en 1880 con su obra: "El origen del hombre en el Plata", en la que aseguraba que la especie humana había surgido en las pampas del actual territorio bonaerense y con la que expuso su teoría "autoctonista" sobre el origen del hombre americano, en contraposición con la tesis universalmente aceptada. Escribió una obra monumental compuesta por 24 volúmenes de entre 700 y 800 páginas cada uno, que contienen clasificaciones, estudios, comparaciones y descripciones de más de 9000 animales extintos, muchos de ellos descubiertos por él mismo. Su teoría no ha tenido aceptación, pero sí se considera cierta su conclusión de que hubo coexistencia entre humanos y la megafauna (los grandes mamíferos extintos) en las pampas argentinas. Dio grandes aportes a la descripción y taxonomía en zoología y examinó númerosas especies fosiles, formulando hipótesis sobre la evolución de diversos animales, especialmente de diversos mamíferos, a la par del análisis de distintas capas de la corteza terrestre y sus posibles edades. Muere el pintor venezolano Armando Reverón (1954). Fue un artista venezolano en el área de la pintura, dibujo, escultura. Movimiento modernista. Precursor del arte povera y considerado uno de los más importantes del siglo XX en América Latina. Educado en la Escuela de la Lonja, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en España. Entre otras muchas distinciones: Exposición Internacional en París, 1937, Medalla IV Centenario de Santiago de Chile 1941 Premio John Boulton 1948, Premio Federico Brandt 1953, Premio Nacional de Pintura de Venezuela. Sus restos reposan en el Panteón Nacional de Venezuela. En 1960, Fidel Castro llega a Nueva York como el jefe de la delegación de Cuba ante la ONU y el gobierno estadounidense le prohibe moverse más allá de los límites de Manhattan. Al siguiente día, el Departamento de Estado ordena a la dirección del hotel notificarle que debía abandonarlo, como una manera de aislarlo y limitar su contacto directo con el pueblo norteamericano. Fidel respondió dirigiéndose inmediatamente hasta la sede de Naciones Unidas. Comunicó que si era necesario, él y los miembros de su comitiva oficial acamparían en los jardines de la ONU. En el barrio negro y pobre de Harlem le abrieron las puertas y allí lo esperaba el reconocido líder y defensor de los derechos civiles de los negros, Malcom X. En 1964 las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam ingresan en Vietnam del Sur, como parte de la lucha por la reunificación del país vietnamita, dividido entre el Norte y el Sur producto de las ocupaciones colonialistas y en resistencia contra Estados Unidos. En 1970, a los 27 años muere el músico, guitarrista, cantante y compositor estadounidense de rock, Jimi Hendrix (James Marshall Hendrix). Es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Escuchar. En 1973 el futuro presidente de los EE.UU, Jimmy Carter, informa haber visto un OVNI. En 1973 el futuro presidente Jimmy Carter presenta un informe al Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos (NICAP), afirmando que había visto un Objeto Volador No Identificado (OVNI) en octubre. Se reporta que le dijo a un periodista que, después de la experiencia, juró no volver a ridiculizar a nadie que afirmara haber visto un ovni. Durante la campaña presidencial de 1976, Carter prometió que, si era elegido presidente, alentaría al gobierno a divulgar "toda la información" sobre ovnis disponible para el público y los científicos. Pero es hora, después de más de medio siglo, que la CIA revela por primera vez lo que se supone que es su archivo completo de ovnis (ahora les llaman FANIS). Arnaldo Tamayo, primer latinoamericano y afrodescendiente en volar al espacio, en 1980. Este cubano participó en un vuelo a bordo de la nave soviética Soyuz-38. Joe Kittinger completa el primer viaje en solitario en globo sobre el océano Atlántico. Sucedió en 1984. En 1991, con sus cinco tripulantes regresa a la Tierra el transbordador espacial Discovery, tras una misión en la que se dedica a investigar el deterioro de la capa de ozono de la atmósfera terrestre. En 1997, fue ratificada en Oslo la Convención sobre la Prohibición Total de Minas Antipersonas, que no quisieron firmar los EEUU, Rusia, China, India y Pakistán. En 2006, en Buenos Aires (Argentina) desaparece Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio contra el excomisario Miguel Etchecolatz, quien estaba acusado por homicidios, torturas y desapariciones cometidas durante la dictadura civicomilitar 1976-1983. En 2011, continuaba el movimiento Occupy Wall Street en Nueva York, Estados Unidos, comenzado el día anterior, que tomó y mantuvo ocupado el Zuccotti Park de Lower Manhattan, para protestar contra el capital financiero, las grandes empresas y las evasiones fiscales. Apuntaban contra el 1% más rico; los considerados responsables de quebraban a las familias de la clase trabajadora y a sectores medios, y para cuyo rescate en las crisis el Estado disponía de grandes fondos mientras aplicaba medidas de ajuste o recortes a la población. Tuvieron apoyo del grupo hacktivista Anonymous en las redes de Internet y su acción coincidió con movimientos que ejecutaban protestas con fines similares en otras partes del mundo. Fue en tiempos de enormes movilizaciones juveniles y protestas sociales masivas con ocupaciones de espacios públicos con una orientación "altermundialista", como las que levantaban el lema "otro mundo es posible". Aunque la ocupación física del parque terminó en noviembre de 2011, las protestas y las acciones del movimiento continuaron hasta finalizar ese año y durante el año 2012 con ocupaciones de bancos, sedes corporativas, reuniones empresariales, hogares embargados por el crack inmobiliario y campus universitarios. En 2012, muere Santiago Carrillo, político español ( n.1915), que fue secretario general del Partido Comunista de España (PCE) desde 1960 hasta 1982. Setrata de una de las figuras clave en el comunismo español desde la Segunda República hasta el final de la llamada Transición (de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria-monárquica. Intervino en la guerra civil española, luego hizo oposición al franquismo y después pactó la Transición española, llegando a ser diputado por Madrid en Cortes Generales durante nueve años (de 1977 a 1986). Luego de apartarse de la línea del comunismo estalinista (prosoviético) asumió una orientación más próxima al reformismo socialdemócrata que formaba parte de la corriente ideológica a la que se adhirieron varios PC de Europa, conocida como "Eurocomunismo". En 2014 se celebra un referéndum sobre la independencia de Escocia respecto al Reino Unido, que no logró la mayoría para ese propósito. El referendo consulta si Escocia se independiza o permanece en el Reino Unido. Los sondeos previos mostraban un empate entre las dos opciones. Al irse completando el escrutinio, la opción contraria a la secesión, el NO, se irá imponiendo hasta lograr un 55,4 % de los votos frente al 44,6 % del SÍ. En 2020, los casos de COVID-19 superan los 30 millones en todo el mundo, según el recuento hecho por la Universidad Johns Hopkins, con sede en Estados Unidos. El número de muertes por el virus llegaba a 943.203 y los pacientes recuperados superan la cifra de los 20,39 millones. En 2022 se extendían por varios días fuertes protestas de mujeres en Irán y a escala internacional, en repudio del asesinato de una mujer a manos de la "Guardia de la Moralidad" de la República Islámica, por no cubrir su rostro y pelo "correctamente". Las mujeres salieron a quemar sus hijabs (velos). Se trataba de Mahsa Amini. Su trágica muerte en septiembre de 2022 desató protestas y condenas a nivel mundial. Mahsa Amini fue detenida el 13 de septiembre de 2022 y falleció el 16 de septiembre de 2022 en un hospital de Teherán. Las protestas en Irán han seguido en 2023 y 2024 debido a la represión contra las mujeres por no llevar el velo de manera "correcta". A pesar de los esfuerzos de la "Guardia de la Moralidad" y otras autoridades para contener la desobediencia civil, muchas mujeres iraníes persisten en el desafio de las normas de vestimenta obligatorias que se les impone y que está ligada a muchas otras formas de opresión a las mujeres en ese país y en otros países en los que gobiernan movimientos fundamentalistas islámicos (como el caso de los Talibán en Afganistán). En 2024, se han reportado múltiples incidentes de represión y detenciones de mujeres que no llevaban el velo. Además, una treintena de presas se declararon en huelga de hambre en una cárcel de Irán para conmemorar el segundo aniversario de la muerte de Mahsa Amini y la revuelta popular bajo el lema "Mujer, vida y libertad".

Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Coloca en nuestro Buscador, la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.