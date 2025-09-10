Efemérides 10 de septiembre: Acción internacional contra OMC y TLCs - Día Mundial: Prevención del Suicidio

Es 10 de septiembre de 2025. Han transcurrido 253 días del año y faltan 112 días para su terminación. Hoy es miércoles.

Algunas efemérides de un día como hoy, 10 de septiembre:

Día Internacional de Acción contra la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Tratados de Libre Comercio (TLCs). Esta jornada, impulsada por la organización La Vía Campesina, conmemora el sacrificio de Lee Kyung Hae en 2003 y busca movilizar a los movimientos sociales para proponer un nuevo modelo económico y comercial. Este día se ha convertido en costumbre como demostración de protesta cada año, por parte del activismo social y político progresista, que a escala internacional se moviliza en diversos países, en resistencia a la aplicación de políticas nefastas que afectan a la clase trabajadora, al campesinado y la soberanía de las naciones. Entre las principales organizaciones que toman la fecha para sus movilizaciones, protestas y difusión de planteamientos alternativos, están los miembros y aliados de La Vía Campesina, que recuerdan un suceso emblemático referencial para esta jornada, que es el sacrificio de su propia vida por parte del agricultor coreano Lee Kyung Hae, quien en ocasión de la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, realizada en 2003, se inmola en un gesto de reclamo por al impacto negativo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en la vida del campesinado en su país y de todo el mundo. Sin pretender, por supuesto, la promoción de acciones suicidas desesperadas como la que protagonizó esta persona, se le rinde honor a Lee por su sacrificio y hoy diversas organizaciones campesinas, acompañadas de agrupaciones sindicales, juveniles y de colectivos sociales que demandan respeto a sus derechos, se movilizan contra las políticas destructivas que se imponen a los pequeños productores de alimentos a través de los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales, y al mismo tiempo, contra los paquetes de ajuste económico neoliberal, contra las odiosas deudas externas que someten a los pueblos y contra esos tratados de libre comercio (TLC) que expresan la ventaja de las grandes potencias económicas y las transnacionales sobre los países con economías sujetas a sus dictados. También se cuestionan aspectos de los TLCs, como RCEP, CPTPP, UE-Mercosur, CETA, que amenazan la soberanía alimentaria y los intereses de las comunidades. Sin embargo, hay gobiernos que dicen acompañar estas protestas o estar en contra de estas políticas, pero aplican medidas antiobreras y de liberalización capitalista en sus propios países, en detrimento de su población o pagan deudas externas ilícitas y corruptas bajo los términos del FMI, lo cual contradice su autoproclamación como supuestos gobiernos de "izquierda".

Día Mundial para la Prevención del Suicidio (DMPS), es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP ) y avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene el objetivo general de crear conciencia para la prevención del suicidio en el mundo. El suicidio es un problema de salud pública y de bienestar humano muy importante, que afecta gravemente no sólo los individuos, sino también a las familias y a las comunidades Datos estadísticos indican que en los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. Se estima que cada año en el mundo, más de 700.000 personas se quitan la vida, a menudo tras intentos precedentes, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. En paises de las Américas, cerca de 100.000 personas mueren por suicidio anualmente, mientras muchas otras luchan contra pensamientos, impulsos y comportamientos suicidas. En la jornada mundial de 2024, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llama a "cambiar la narrativa estigmatizante y fomentar una cultura de apoyo y comprensión". El lema del Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2024-2026 busca "inspirar a individuos, comunidades, organizaciones y gobiernos a entablar debates abiertos y sinceros sobre el suicidio y la conducta suicida". Desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, por varios años más individuos experimentaron con mayor frecuencia e intensidad situaciones de pérdida de seres queridos, sufrimiento y estrés, y se vieron más expuestos al riesgo de cometer suicidio, aunque la pandemia en muchos países ha bajado bastante. Pero esto ha sido sólo un agravante, y el suicidio sigue siendo la trágica y falsa "salida" que no pocas personas toman para escapar de lo que les agobia, aunque es importante diferenciarlo de la solicitud de la muerte propia mediante la eutanasia frente a enfermedades muy penosas, inutilizantes e incurables. Para la prevención del suicidio es preciso contribuir a que las personas puedan crear vínculos sociales positivos, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida. Y hay que tomar en cuenta los intentos previos y las amenazas o avisos, porque no es cosa de juego, y es preferible procurar la ayuda oportuna. Ver: https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-prevencion-suicidio-2024

En Argentina es el Día del Terapista Ocupacional y el Día del Auxiliar de la Educación.

Día del niño en Honduras.

Nace Eduardo López Rivas (1850) Intelectual y periodista venezolano. Considerado uno de los más destacados intelectuales de la Venezuela del siglo XIX y un revolucionario de las artes editoriales y tipográficas en su país.

Nace Luis Razetti (1862), médico cirujano que logró avances en la medicina venezolana. Se graduó de Doctor en Medicina en la Universidad Central de Venezuela, es el que impulsa el llamado Renacimiento de la medicina venezolana, Una de las dos escuelas de Medicina de la Universidad Central de Venezuela lleva su nombre.

Se hallan en la Catedral de Santo Domingo, República Dominicana, los restos de Cristóbal Colón (1877).

Muere asesinada Isabel de Austria (1898), princesa bávara que llegó a ser emperatriz de Austria y reina consorte de Hungría, conocida como Sissí.

Nace Alfredo Augusto Torero F. de Córdoba (1930). Fue un antropólogo y lingüista peruano que fundó la lingüística Andina en el Perú con su artículo "Los dialectos quechuas", en 1964 investigó e hizo trabajos de campo en contacto con comunidades indígenas. Además de estudiar, analizar y describir la lengua quechua y la aimara, también describió lenguas extintas como la mochica, puquina, quingam y cholón.

Nace Karl Otto Lagerfeld (1933), diseñador de moda alemán, considerado uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Debía gran parte de su popularidad a su labor para la firma Chanel, a su actividad como fotógrafo y también a sus llamativas apariciones públicas, en las que por lo general estaba rodeado de celebridades del espectáculo y supermodelos.

En 1939 Canadá le declara la guerra a Alemania, uniéndose a Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia en el bando aliado.

En 1945, nace José Feliciano, cantautor y músico, guitarrista puertorriqueño, de condición invidente (José Monserrate Feliciano García). Ha vendido decenas de millones de copias discográficas. Sus mayores éxitos son boleros y baladas, en español y en inglés. Reconocido como un destacadísimo ejecutante de la guitarra, con influencias del soul, el jazz, el rock y los ritmos latinos. Escuchar a Feliciano.

En Venezuela se crea el Consejo Supremo Electoral (1946), hoy Consejo Nacional Electoral (CNE)

Mickey Mantle conecta el jonrón más largo de las Grandes Ligas de Béisbol con 634 ft. o 193 m. Fue conectado cuando jugaba para los Yankees de Nueva York contra los Tigres de Detroit en el estadio Briggs en Detroit, Michigan (1960).

En 1960, el etíope Abebe Bikila gana la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma corriéndolo en su totalidad descalzo. El corredor africano, de Etiopía, consiguió alcanzar el primer oro para África en unos Juegos Olímpicos, batiendo el récord del mundo y luego pudo repetir victoria a los cuatro años de aquel evento, esa vez en Tokio, también acortando la plusmarca mundial. Logró la victoria en un país que, como Italia, había sido ocupante y opresor colonial de su pueblo, bajo el régimen de Mussolini (en tiempos de la II Guerra Mundial). Simbólicamente, Bikila demostró la capacidad africana para medirse con las potencias de "Occidente" y los blancos en el deporte, en momentos en que el continente lo hacía con revoluciones y luchas por la independencia frente a los colonizadores europeos (los años 60 del s. XX).

En 1963 en Alabama (EEUU), 20 estudiantes afroamericanos entran por primera vez en escuelas públicas fuertemente custodiados por fuerzas policiales y en medio de una gran tensión social en el país. Alabama era uno de los reductos de Estados Unidos que se resistía a bandonar la segregación racial. En Alabama, en el marco de esa segregación racial, todavía se mantenía un sistema de asientos diferenciados para blancos y negros en el transporte público.

Se crea la Biblioteca Ayacucho en Caracas (1974).

En 1976, fallece el novelista, guionista y director de cine estadounidense Dalton Trumbo (n.1905), quien escribió novelas de gran éxito llevadas al cine y que fue un perseguido por el macartismo. Fue llamado a testificar ante del Comité de Actividades Antiestadounidenses en 1947, como parte de la búsqueda inquisitorial de comunistas en la industria del cine en los EE.UU. Por esta razón tuvo que usar seudónimos en sus obras y trabajos. Entre sus películas y guiones destacan su novela antibélica Johnny cogió su fusil, Papillon, Espartaco, Éxodo y otras que recibieron el premio Óscar, como: Vacaciones en Roma y El bravo. Otros directores y autores se prestaron para aparecer en los créditos por estar él en la "lista negra" en Hollywood.

En 1977, en Francia se produce la última ejecución en la guillotina. Hamida Djandoubi fue la última persona en ser ejecutada en el país.

En 1981 es entregado a España el cuadro "Guernica", de Pablo Picasso, pintor español, procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, junto a los 23 bocetos que lo completan. Guernica es un cuadro emblemático de Picasso que representa los crímenes cometidos en la Guerra Civil Española con el bombardeo de esa población vasca con participación de aviones del nazismo en apoyo al bando fascista dirigido por el general español Francisco Franco. Por razones obvias, durante la dictadura franquista no podía ser exhibido en España.

Muere Alfredo Kraus (1999), destacado tenor y profesór de canto español. Es considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX. Su personaje más conocido fue Werther, de la ópera homónima de Jules Massenet. Escuchar a Kraus.

En 1999 un trillizo nace tras gestarse fuera de la matriz de su madre, aunque dentro del cuerpo de ésta. Sucedió en el Hospital King's College de Londres. Jane, una joven de 32 años que quedó embarazada de manera natural, supo a las 18 semanas de gestación, que esperaba trillizos, pero diez semanas después se enteró de que el trillizo al que llamaría Ronan, había "creado" su propia matriz y se desarrollaba fuera de la materna, en la cavidad intestinal de la embarazada, donde se acopló a las paredes externas del útero y la vejiga.

En 2002, Suiza, país europeo tradicionalmente neutral, se incorpora a las Naciones Unidas (ONU). El país, una de democracias más antiguas, pasa de la condición de observador a la de miembro de pleno derecho.

En 2002, debuta en las Grandes Ligas Víctor Martínez, venezolano considerado como uno de los mejores bateadores ambidiestros de las Grandes Ligas.

En 2004, la Cámara Federal de Buenos Aires anula el sobreseimiento de la causa contra el expresidente Carlos Menem por desvío de 20 millones de dólares.

En 2006, el piloto Michael Schumacher, 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, anuncia su retirada.

En 2006, Hugo Chávez afirmaba en una entrevista: "La mayor amenaza está por dentro, hay una contrarrevolución permanente, burocrática" una "contrarrevolución burocrática que está en el Estado". Soy un enemigo a diario, con un látigo me la paso porque por todos lados me azota el enemigo de una burocracia vieja y una nueva que se resiste a los cambios, tanto, que uno tienen que estar pendiente de cuando se dé una instrucción y hacerle un seguimiento para que no sea detenida o desviada o minimizada por esa contrarrevolución burocrática que está en el Estado, Èse sería uno de los elementos de la nueva fase que viene de la transformación del Estado. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n83403.html

En 2008, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas del CERN (en Suiza), el acelerador de partículas LHC del CERN (27 kilómetros de largo), comienza a funcionar con éxito tras hacer circular un haz de mil millones de protones en poco más de 50 minutos y se inician experimentos para simular, a muy pequeña escala, el "big bang" (gran explosión) que habría originado el Universo (según las teorías físicas más aceptadas), que habría ocurrido hace unos 15.000 millones de años. Algunas noticias habían esparcido el temor de que pudieran causarse agujeros negros que acabaran con el mundo.

En 2008, se realiza el Miss Venezuela número 55, que gana Stefanía Fernández. Posteriormente lograría el Miss Universo del año 2009, con lo que alcanzaría el récord Guiness como ganadora coronada a su vez por una Miss de su mismo país (Dayana Mendoza).

Muere William Lara (2010), periodista y político venezolano (n. 1957). Acompañó a Hugo Chávez y a la revolución bolivariana, militó en el partido Movimiento V República (MVR), que después daría paso al PSUV. Fue miembro de la Constituyente de 1999. Durante su tiempo en la Asamblea Constituyente, presidió la Comisión de Régimen Político y Poder Electoral. Se desempeñó como Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Ministro de Información y Comunicación y gobernador del estado Guárico. Con estudios de comunicación social en la UCV y posgrado de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar, en la que fue profesor. Falleció en un accidente automovilístico. Recibió el 11 de septiembre de 2010, la Orden Libertador en primera Clase Gran Cordón Post Mortem.

En 2018, en Costa Rica, tuvo su inicio una Huelga sindical de carácter general contra del proyecto de reforma fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, visto como lesivo para la clase trabajadora. Comenzó el 10 de septiembre y duró 93 días, fue una de las más largas en la historia reciente del país. Pero, a pesar de las protestas y la oposición de los sindicatos, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma fiscal, como suele suceder en los parlamentos dominados por políticos procapitalistas de los partidos de la burguesía. La huelga causó severas afectaciones en la producción y en los servicios. Se registraron enfrentamientos entre policías y huelguistas, así como pérdidas económicas significativas, pero a causa de la implantación de la reforma los costes los sufriría la clase que vive de su propio trabajo. Por eso es muy importante la fortaleza de los sindicatos y su independencia frente a los partidos de los grandes empresarios y las burocracias estatales.

En 2020, una noticia en Aporrea anuncia el fallecimiento del autor de artículos que publicaba en este medio digital, Orlando Zabaleta, ocurrido en el día anterior (9 de septiembre). Zabaleta fue militante popular y articulista de Aporrea. Ver: www.aporrea.org/ideologia/n358698.html

En 2021, en Brasil, miles de mujeres indígenas marchan contra los retrocesos en sus derechos. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n367669.html