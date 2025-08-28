Efemérides, 28 de agosto: Abolida esclavitud en dominios del Reino Unido (1833) – Termina Semana del Agua

Es 28 de agosto de 2025. Han transcurrido 238 días del año y faltan 127 días para su terminación. Hoy es jueves.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides de un día como hoy, 28 de agosto:

Finaliza la Semana Mundial del Agua (24–28 de agosto). En 2025, la Semana Mundial del Agua se celebra del 24 al 28 de agosto on line y también presencial en el corazón de Estocolmo en el Stockholm City Conference Centre, donde se celebró la Semana Mundial del Agua en los años anteriores. Se abordará el tema "Agua para la acción climática." Se celebra con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos globales relacionados con el agua y su vínculo con el cambio climático.

Día Mundial del Síndrome de Turner. Es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. Recibe su nombre del endocrinólogo Henry Turner, que en 1938 describió la patología. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan adecuadamente. La detección precoz (incluso antes del nacimiento) y los tratamientos oportunos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, de quienes lo padecen aunque el es permanente. La combinación de tratamientos con hormonas de crecimiento y sexuales, para desarrollar su talla y los caracteres sexuales, les ayuda a atenuar los efectos junto con la atención psicológica.

Día Internacional de la Comida Cruda. Es un día celebrado cada 28 de agosto por quienes siguen dietas basadas en alimentos sin cocinar o que pueden consumirse sin ser cocinados, este día destaca los beneficios percibidos de consumir frutas, verduras, semillas y otros productos en su estado natural. Puede aportar beneficios nutricionales al evitar la pérdida de vitaminas por cocción. No todos los alimentos son seguros para comer crudos. Algunos pueden contener bacterias o toxinas si no se manipulan o preparan correctamente (como carnes, huevos o ciertos pescados). Siempre hay asegurarse de la calidad y origen. A quienes sólo consumen alimentos crudos de origen vegetal se les llama "crudiveganos". Ejemplos de Comidas que se Pueden Comer Crudas: Vegetales como la lechuga, espinaca, rúcula,

pepino, zanahoria, apio, pimiento, tomate, remolacha, coliflor rallada, brócoli (en pequeñas cantidades, bien lavado); frutas como la manzana, plátano, pera, mango, uvas, fresas, arándanos, kiwi, sandía, el aguacate; los frutos secos y semillas como las almendras, nueces, avellanas (sin tostar), las semillas de chía, lino, girasol, calabaza; proteínas animales (con precaución) como el sushi (pescado crudo de calidad sashimi), ceviche (pescado marinado en cítricos), tartares (de carne o pescado, preparados con higiene estricta); las bebidas de frutas o de vegetales, incluido el gazpacho o salmorejo (sopas frías de vegetales crudos), los batidos con berros, entre otros.

Día de los Abuelos y las Abuelas, en México. En otros países, como Argentina y España, es el 26 de julio. En Venezuela se celebra el Día Nacional del Adulto Mayor el 29 de mayo. La celebración del 26 de julio, está referenciada a la tradición católica (por los abuelos de Jesús).

En 430, muere San Agustín, en lo que hoy es Argelia, autor de "Las Confesiones" y "La Ciudad de Dios", obispo de Hipona desde el año 396 hasta su muerte, filosófo y uno de los más importantes pensadores cristianos, gran doctor de la Iglesia. La ciudad se encontraba sometida al asedio militar de los vándalos.

En 683, en lo que era la actual zona arqueológica de Palenque (México), muere Pacal II o Pacal El Grande, gobernante del estado maya de B'aakal, bajo cuyo gobierno alcanzó altos niveles su civilización. Su tumba será uno de los mayores hallazgos arqueológicos de Centroamérica.

En 1604 en Londres, el rey Jacobo I de Inglaterra y el rey Felipe III de España firman una paz perpetua, que incluye el fin de la piratería y el compromiso de que los ingleses no prestarán su apoyo a la rebelión holandesa contra el dominio español.

En 1749 nace Johann Wolfang von Goethe, considerado el más importante poeta alemán de todos los tiempos. Escribió el drama "Fausto" y otras obras altamente reconocidas.

Nace Amadeo Bonpland (1773), naturalista, médico y botánico francés fallecido en Argentina (f. 1858), que junto a Humboldt fue uno de los grandes eploradores de América, y de Venezuela. Registró y describió con su colega muy numerosas especies de flora y fauna, así como datos geográficos.

En 1816, lo que hoy es Uruguay, antes conocida como la Banda Oriental en Sur América, comienza la invasión luso – brasileña del territorio, cuando el ejército de Carlos Federico Lecor toma la Fortaleza de Santa Teresa.

En 1833 la esclavitud es abolida oficialmente en el Reino Unido y en sus colonias.Tras la prohibición del comercio de esclavos en 1807 (que no impedía tenerlos ni explotarlos a ellos y a sus descendientes), el Parlamento británico aprueba el Acta de Emancipación, que dispone la abolición la esclavitud en todo el Reino Unido y sus colonias de ultramar. Fueron "liberados" más de 800,000 africanos esclavizados en el Caribe y Sudáfrica, así como cierto número en Canadá. La ley recibió el Asentimiento Real el 28 de agosto de 1833 y entró en vigor el 1 de agosto de 1834. Pero a cambio de la abolición y que se hiciese efectiva liberando a los esclavos, el gobierno tuvo que asumir cuantiosas indemnizaciones a la clase esclavista, en lugar de ser indemnizados los esclavos o recibir alguna ayuda. Las clases poseedoras, en realidad no dan nada gratis.

En 1859, en Pensilvania (EEUU), el emprendedor estadounidense Edwin Drake (1819-1880) descubre el primer pozo de petróleo en el mundo.

En 1879 en África, en el marco de la Guerra Anglo-Zulú, Cetshwayo, último rey nativo, de Zululandia, es capturado por los británicos, tras haber huido después de su derrota en la batalla. Más tarde será desterrado.

En 1912, nace en Maracaibo el beisbolista Luis Aparicio Ortega «el Grande», mánager (y padre de Luis Aparicio hijo) (f. 1971), un beisbolista, entrenador y mánager venezolano. Es Hermano del también beisbolista Ernesto Aparicio y padre de Luis Aparicio (Salón de la fama del béisbol). Desde el 2005 es miembro del Salón de la fama y museo del béisbol venezolano. El Estadio Luis Aparicio El Grande, ubicado en Maracaibo, y sede de las Águilas del Zulia, lleva su nombre en su honor.

En 1916 en San Francisco, Estados Unidos, nace quien será un autor referencial en el género de la ciencia ficción: Jack Vance. En sus novelas plantea el futuro evolutivo de la sociedad humana. Entre sus escritos: "La tierra moribunda" y la tetralogía "Ciclo de Tschai".

En 1920 en los Estados Unidos, se le reconoce el derecho al voto a las mujeres de piel blanca. Para ello fue necesaria la Enmienda XIX a la Constitución. Algo que fue resultado de muchas luchas. Las de raza negra o afrodescendientes tendrán que esperar, en un país en el que imperaba la segregación racial.

En 1929 el Gobierno de Chile devuelve la ciudad de Tacna al Perú y parte de la provincia, de acuerdo con el Tratado de Lima, medio siglo después de ser tomada durante la guerra del Pacífico. Desde entonces se celebra en el Perú como una fiesta patriótica.

En 1952 nace Carlos Mata, actor y cantante venezolano. Escuchar éxitos de Carlos Mata.

En 1963, el reverendo baptista Martin Luther King, en el marco de su lucha por la igualdad racial y los derechos civiles en los Estados Unidos, habla ante una multitud de más de un cuarto de millón de manifestantes. En su célebre discurso expresa: "Tengo un sueño... Mi sueño es que un día esta nación resurja y viva según el verdadero sentido de su credo, asentado en la evidente verdad de que todos los hombres han sido creados iguales. Mi sueño es que un día, en las amarillentas colinas de Georgia, los descendientes de los esclavos de otros tiempos y los de sus antiguos propietarios se encuentren juntos, sentados en la mesa de la fraternidad. Mi sueño es que también un día el Estado de Mississippi, hoy atormentado por la violencia de la injusticia y de la opresión, se transforme en un oasis de paz y de justicia". Unos años después, el 4 de abril de 1968, será asesinado en Memphis.

En 1973 un terremoto de 7,3 grados golpea a varios estados mexicanos, con resultado estimado en cerca de 3000 muertos.

En 1977 en la capital de Venezuela, comienza a construirse el Metro de Caracas. Está conformado por un sistema de ferrocarril metropolitano (el Metro propiamente dicho), un sistema de transporte superficial (Metrobús), un sistema teleférico (Metrocable), un movilizador automático de personas (Cabletrén) y una red de autobús de tránsito rápido (BusCaracas). Fue inaugurado en 1983.

Muere Miguel Otero Silva (1985), escritor, periodista, humorista y político venezolano. Algunas de sus obras más importantes fueron: "Fiebre", primera novela publicada en 1939; "Casas Muertas", libro que ganó el Premio Nacional de Literatura y Premio de Novela Arístides Rojas; Oficina número uno, y "Cuando quiero llorar no lloro".

En 1988 tres aviones chocaan y caen sobre el público durante la exhibición aérea Flugtag '88 en la base militar estadounidense de Ramstein (entonces Alemania Occidental). Se producen 70 muertos y 500 heridos.

En 1993 una imagen tomada por la sonda Galileo revela que el asteroide Ida posee una luna propia de solo 1,4 km de diámetro.

En 2003 se produce el mayor acercamiento del planeta Marte a La Tierra en los últimos 60 mil años, según los cálculos científicos.

En 2004, en Haití, inmerso en una de sus tantas graves crísis políticas, el Presidente Constitucional Jean Bertrand Aristide es forzado a dejar el poder por presiones internas y externas, y el cargo lo asume el presidente de la Corte Suprema, Boniface Alexandre. El Consejo de Seguridad de la ONU (motorizado por el interés intervencvionista de los EEUU) autoriza el envío de una fuerza militar "multinacional" para controlar la situación.

En 2010, también en Haití, como si no fueran suficientes sus calamidades, se produce un terrible terremoto de magnitud 7,3 grados en la escala Ritcher. En el que era entonces el país más pobre del continente americano y del Caribe, la capital, Puerto Príncipe, sufre inmensos daños que reducen a escombros gran parte de sus edificaciones. Se contará más de un cuarto de millón de víctimas.

En 2014, Ucrania exige ante el Consejo de Seguridad de la ONU la retirada de tropas rusas que habían tomado parte de su territorio.

En 2016 muere el muy famoso cantautor mexicano Juan Gabriel, a quien se le denominaba como "El Divo de América". Fue actor, cantautor, compositor, productor y filántropo. Hizo muy numerosas composiciones con canciones de música popular en español, en diferentes géneros: balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, rumba flamenca, huapango, música chicana, salsa, son de mariachi, banda sinaloense, disco, big band y hasta canciones de cuna. Compuso para otras grandes estrellas artísticas. Fue el principal exponente de la música regional mexicana contemporánea de finales del siglo XX y hasta el momento de su muerte, ya entrado el siglo XXI. Sus 30 mejores canciones románticas

En 2017, Just Pel Si y la Cup, organizaciones pro-independencia catalana, registran en el Parlamento catalán la Ley que prevé amnistiar a los condenados por el proceso soberanista de Catalunya frente al estado español (Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República).

(2021) La venezolana Lisbeli Vera gana medalla de plata en la competencia de 400 metros de atletismo categoría T47, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.(retrasados por la pandemia de Covid-19) Lisbeli, de 19 años, logró un tiempo de 57,32 segundos, tras la competidora de Sur África, Anrune Weywers, quien obtuvo la medalla de oro . Lisbeli es oriunda del estado Mérida, pero creció y ha vivido en el estado Zulia. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n367336.html

En 2022, en Pakistán, a merced del Cambio Climático, se contabilizan más de 5,7 millones de afectados por inundaciones. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n376189.html

En 2023, el PCV declara que su judicialización, con el gobierno de Maduro, es una "aberración jurídica" que ocurre "en dictaduras militares o en seudodemocracias". El Partido Comunista de Venezuela (PCV) afrontaba en ese momento la cuarta "ilegalización" de la organización política desde su fundación, nueve décadas atrás, dos veces en gobiernos dictatoriales, una tras optar por la lucha armada y la última en agosto de 2023, con un gobierno autodenominado "socialista", después de que el el Tribunal Supremo ordenara su intervención, tras adoptar una línea de oposición de izquierda con la ruptura de su antígua alianza con el PSUV en el Polo Patriótico. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n385721.html

En 2024, el ruso cofundador de Telegram, Pavel Durov, detenido en Francia bajo graves cargos, era liberado pero con permanencia bajo disposición judicial.

Ver: www.aporrea.org/internacionales/n396156.html