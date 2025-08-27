Efemérides 27 de agosto: Día Mundial de los Lagos (en la Semana del Agua)

Es 27 de agosto de 2025. Han transcurrido 237 días del año y faltan 128 días para su terminación. Hoy es miércoles.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Semana Mundial del Agua (24–28 de agosto). En 2025, la Semana Mundial del Agua se celebra del 24 al 28 de agosto on line y también presencial en el corazón de Estocolmo en el Stockholm City Conference Centre, donde se celebró la Semana Mundial del Agua en los años anteriores. Se abordará el tema "Agua para la acción climática." Se celebra con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos globales relacionados con el agua y su vínculo con el cambio climático.

Día Mundial de los Lagos. Esta fecha busca resaltar el papel vital de los lagos como ecosistemas de agua dulce. Son esenciales para el suministro de agua potable, la agricultura, la industria y la biodiversidad. El día de celebración fue designado oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Venezuela está el Lago de Maracaibo, que es el cuerpo de agua más grande de Venezuela y de Sudamérica.Está conectado al mar Caribe a través del Golfo de Venezuela; en él hay importantes yacimientos petrolíferos, son famosas las tormentas eléctricas y relámpagos del Catatumbo (río que desemboca en este lago). Confronta graves problemas de contaminación ambiental por derrames de hidrocarburos, recepción de agus servidas, proliferación de algas verdes y salinización, entre otros. Imágenes satelitales así lo muestran. También está el Lago de Valencia, también conocido como Lago Tacarigua, que es el segundo lago de agua dulce más grande de Venezuela, ubicado en medio de una zona agrícola e industrial, pero igualmente enfrenta graves problemas de contaminación que lo están matando, principalmente por vertidos residuales sin tratar.

En Colombia y otros países, se celebra el Día Nacional de la Rendición de Cuentas - Función Pública. La rendición de cuentas es un ejercicio en el que las entidades públicas deben reportar información sobre su gestión ante la ciudadanía, cumplimiento de planes y metas, gastos, avances o problemas enfrentados, balance de su desempeño y de sus cuentas. En algunos países es una práctica obligada, aunque en otros prima la opacidad y la falta de transparencia bajo distintas excusas, como "seguridad o secreto de Estado", "confidencialidad" y explicaciones que bloquean la mirada escrutadora sobre las actuaciones públicas, a la que la ciudadanía de una nación democrática tiene derecho.

Día Nacional de la Radiodifusión, en Argentina.

En Ecuador se celebra el Día de los Abuelos y Abuelas.

Día Internacional del Cosplay. El término viene de "costume" y "play" (disfraz y jugar respectivamente), palabra que comenzó a usarse en los 70´s en los Comic´s Market de Japón. Guarda relación con los mangas, anime, vidiojuegos y el mundo geek. Los participantes en esta celebración hacen representaciones de los personajes que más les gustan, para lo cual realizan diseños a mode de réplicas o de disfraces.

En 1576 muere en Venecia (Italia) a los 90 años de edad, Tiziano, pintor que el Renacimiento y el Barroco. Retrató a la nobleza, pintó paisajes y cuadros religiosos.

En 1635 muere el escritor español del Siglo de Oro, Félix Lope de Vega y Carpio. Aunque su extensa obra abarcó muchas géneros, destacará en el arte de lo dramático con obras como "Fuente Ovejuna" o "El mejor alcalde, el rey", siendo un gran renovador de este género. Reconocido como el "Fénix de los ingenios" o "Monstruo de la naturaleza". ???

En 1770 nace en Sttugart (Alemania) Georg Wilhem Friedrich Hegel, gran filósofo alemán, máximo exponente del idealismo filosófico, que tendrá un impacto significativo en el materialismo histórico de Karl Marx, a partir de la crítica de su obra.

En 1785, nace en Angostura (hoy Ciudad Bolívar, Venezuela), hijo de esclavos libertos, quien sería militar y político, prócer de la Guerra de Independencia, José Ascensión Farreras (f. 1865). Acompañó al Libertador Simón Bolívar y a Antonio José de Sucre a la lucha independentista en el Perú.

En 1811, el Supremo Congreso de Venezuela autoriza la primera emisión de billetes y establece el peso venezolano como moneda de curso legal (ocho reales igual a un peso, con emisión de un millón de pesos en papel moneda).

En 1817 muere en Yaguaraparo José María Hermoso, oficial del ejército patriota durante la Expedición de Chacachacare de 1813 y por muchos años fue el hombre de confianza del General Santiago Mariño.

Para el año 1828, se firma un tratado de paz entre Argentina y Brasil por el que ambos concluyen la guerra y renuncian a sus pretensiones sobre la Banda Oriental, reconociendo como Estado soberano a la República Oriental de Uruguay. Más adelante, el 4 de octubre, esta independencia quedará definitivamente sellada en la ciudad de Montevideo, al ratificar el tratado las naciones firmantes.

En 1831 Michael Faraday (británico) descubre y expone el fenómeno de la inducción magnética.

En 1859 se perfora el primer pozo petrolífero del mundo en la localidad americana estadounidense de Titusville (Pennsylvania). Con la explotación de este combustible mineral, el llamado "oro negro", se inaugura la industria del petróleo.

En 1883 se produce en Krakatoa (pequeña isla al este de Java) la erupción volcánica más poderosa jamás registrada. Explosiones gigantes arrasarán las dos terceras partes del norte de la isla, matando a 36.000 personas en islas cercanas a Java y Sumatra. Las explosiones se podrán oir en Australia, a más de 3.200 km de distancia, y las cenizas volcánicas ascenderán hasta los 80 km de altura. El polvo de esta explosión se expanderá alrededor del planeta provocando puestas de sol espectacularmente rojizas. El polvo bloqueará en parte de la radiación solar, lo que ocasionará una baja temporal de la temperatura media en el mundo.

En 1893 muere Peter Mitterhofer, inventor de la máquina de escribir. Era carpintero. Desarrolló cinco modelos entre 1864 y 1869, dos en madera y tres en metal. Con los modelos fue a la casa real de Viena del emperador Franz Joseph I, donde le otorgaron una subvención y se hizo la exposición del invento en el museo del instituto politécnico. Peritos del Imperio no reconocieron el valor real de su invención y la máquina de escribir fue lanzada finalmente desde los EE.UU. Peter Mitterhofer murió prácticamente aislado en su pueblo Tirol del Imperio Austro-Húngaro. Su genio inventivo sólo llegó a ser reconocido cuando se conocieron otros modelos de la máquina de escribir que tenía guardados en su casa. También se le atribuye el invento a otros autores de manera separada.

En 1908 nace en Texas (EE.UU.), Lyndon B. Johnson, que será el trigésimo sexto Presidente de los Estados Unidos, tras el asesinato de Kennedy en 1963. Ya en 1964, será reelegido en las urnas y ocupará el cargo hasta 1969.

En 1910, en Estados Unidos, Thomas Edison lleva a cabo la primera demostración del kinetoscopio, un cinematógrafo con sonido.

En 1929, muere en Carúpano el militar Pedro Elías Aristigueta (n. 1885), quien fue jefe militar y político cumanés. Fue uno de los protagonistas de la invasión del Falke contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Realizó varios intentos de toma militar de Cumaná. Se dice que era pariente del Mariscal Sucre.

En 1949 se produce un levantamiento obrero-popular en varias ciudades de Bolivia, se desata una guerra civil. Antecedido por fuertes luchas obreras en las mina, el Movimiento Nacionalista de Revolucionario (MNR) dirigió una sublevación en varias importantes ciudades bolivianas, de la cual surgió un gobierno revolucionario en el departamento de Santa Cruz al oriente del país. Estos sucesos fueron continuación de importantes confrontaciones entre la clase obrera boliviana, especialmente los mineros, y las fuerzas militares proclives a las transnacionales y a los "barones del estaño"; lo cual desenbocaría en lo que se conoció luego como el proceso de la Revolución de 1952, con la derrota parcial del ejército por las milicias obreras y la movilización popular. En dicha revolución tendrían un alto protagonismo los nacionalistas de izquierda y la Central Obrera Boliviana (COB) con un peso muy importante del Partido Obrero Revolucionario (el POR, de orientación trotskista). Sin embargo, la casta militar terminaría recuperando el poder. La Revolución de 1952 es tema de otra efeméride (9 de abril).

En 1953 se firma un Concordato entre el Estado franquista español (régimen fascista impuesto con la guerra civil) y la "Santa Sede" de El Vaticano, en el cual se acordaba el reconocimiento internacional de España como "Estado Católico", en contra del principio de separación Iglesia-Estado, a cambio de privilegios jurídicos, políticos, fiscales y de distinto tipo para la Iglesia católica, que colaboró y se involucró profundamente con aquél régimen. Entre tales privilegios estaba el monopolio religioso en la enseñanza, la exención del servicio militar, el derecho a la censura (por las autoridades eclesiásticas) y la protección frente a investigaciones policiales. Miembros de la Iglesia Católica participaron del lado del bando fascista en la guerra civil española y luego del establecimiento del régimen de Franco en toda España, por lo se encontraban implicados en delaciones, ejecuciones y otras violaciones de derechos contra los defensores de la República o contra los que disentían del orden impuesto por el "Caudillo de España por la Gracia de Dios".

En 1955 el "Libro Guinness de los Récords Mundiales" compilado por los estudiantes gemelos Norris y Ross McWhirter se publica por primera vez y se convierte en un éxito. El libro fue originalmente propiedad de Guinness Brewery (de ahí el nombre), actualmente es propiedad de (Jim Pattison Group), que es la misma compañía propietaria de Ripley Entertainment, Inc. El Libro Guinness de los Récords tiene su propio récord como más vendido del mundo.

En 1957, en el área de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos), es detonada una bomba atómica, que según algunos registros de efemérides vuela una tapa de acero que cubría la boca de una antigua mina, la cual es propulsada al espacio, fuera del campo de gravedad terrestre.

En 1975 muere en prisión Haile Selassie, el último emperador de Etiopía (África) y que para los rastafari era un dios viviente. Imperó de 1930 a 1974, y su nombre original era Tafari Makonnen. Considerado por los partidarios del movimiento religioso Rastafari (llamado así por Ras = príncipe y su nombre Tafari) como encarnación del Mesías en la tierra, de acuerdo con una vieja profecía. Su figura fue tomada por pobres y esclavos africanos de Jamaica (en el Caribe) como una promesa de redención para ser liberados y llevados a Etiopía (la Abisinia de los Griegos y Nubia de los Egipcios), con una historia muy antígua. Hijo de un gobernador del anterior emperador de Etiopía, ascendió al trono en 1930. En1936 fue al exilio producto de la invasión italiana impulsaqda por el dictador fascista Benito Mussolini. Regresó al trono en 1941 con apoyo británico. El 27 de agosto de 1942, Haile Selassie abolió la base legal de la esclavitud en el imperio e impuso severas sanciones, incluida la muerte, para el comercio de esclavos. En 1973 Etiopía fue azotada por hambrunas. En 1974 se produjo una revolución que lo destronó, fue encarcelado y un año después se produjo su muerte en circunstancias no esclarecidas.

En 1980, nace el cantautor venezolano Servando Primera. Músico, compositor, actor, cantante, popular en la televisión entre los años 1990 y 2000. Compuso su primera canción a los 8 años, por la cual fue premiado a los 12. Hijo del ícono de la canción popular y comprometida, el gran Alí Primerae, se hizo famoso junto a su hermano, Florentino Primera, en la Orquesta Salserín y luego haría un dúo con su hermano. En 2017 se conviertió en el primer y único compositor venezolano en ser nominado para los premios Secret Genius Awards de Spotify. En 2019 ganó el Latin Grammy en la categoría de Canción del Año, junto a los Amigos Invisibles, por su canción Tócamela. Siguió siendo un artista destacado.

En 1988, falleció la historiadora venezolana Angelina Lemmo (n. 1933). Fue investigadora y directora del Instituto de Antropología e Historia de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Fue profesora titular especializáda en culturas prehispánicas y fue creadora del Seminario de Historiografía Colonial de Venezuela. En 1975 publicó una obra titulada "De cómo se desmorona la historia" en la que critica la Historia de Venezuela de Guillermo Morón. Entre 1985 y 1986 ejerció la cátedra Andrés Bello en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford. También escribió y publicó poesía.

En 1999 legisladores venezolanos opositores a Hugo Chávez intentan tomar el Capitolio en Caracas, para ocupar las cámaras legislativas, luego de que la institución queda prácticamente cesante, al tener que dejar su lugar a una Asamblea Constituyente plenipotenciaria elegida por el pueblo.

En 2001, el Congreso de Perú aprueba por unanimidad una acusación constitucional contra el expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. Otros presidentes latinoamericanos han estado en la mira por esa acusación.

En 2004, obtiene un triunfo histórico la selección argentina de básquetbol, cuando derrota al "Dream Team" de Estados Unidos por 87 a 80, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En 2009, el Comandante en Jefe cubano, Fidel Castro Ruz, publica su reflexión: "Es la hora del recuento y de la marcha unida", la cual, dice, "no va dirigida a los gobiernos sino a los pueblos hermanos de América Latina". Expresa que al día siguiente se iniciaría en Argentina la reunión Cumbre de UNASUR y "En ella se debe analizar la concesión de siete bases militares en territorio de Colombia, a la superpotencia norteamericana".

En 2010, muere en Caracas el cantante Nestor Zavarce, quien hizo muy popular su tema "Faltan cinco pa´las doce", con el que los venezolanos despiden el año viejo y reciben el nuevo, convirtiéndose en una tradición. Se inició a muy temprada edad como actor y como cantante, también compositor. Otro de sus éxitos más sonados fue el Pájaro Chogüí.

En 2010 muere Pedro Penzini Fleury, locutor de radio y escritor venezolano. También deportista y farmacéutico, formó parte de la presidencia del Bloque de Prensa Venezolano y fue presidente del diario El Nacional.

En 2010, muere el payaso Dioni López mejor conocido como Popy (n. 1946). Este artista venezolano, además de payaso, fue cantante de música infantil, presentador de televisión, productor. Pero lo que lo hizo más famoso fue su personaje el payaso Popy desde 1973.

En 2011 EEUU anuncia la muerte en Pakistán del número dos de Al Qaeda, el libio Atiyah Abd al Rahman.

En 2014, Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), es imputada por presunta negligencia en un caso de corrupción.

En 2015 en Guatemala, miles de ciudadanos de manera pacífica exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, al que acusaban de corrupto, por liderar una organización de fraude aduanero. Dos años después, un Juez allananó el camino para que el ex mandatario, en prisión desde el 3 de septiembre de 2015, fuese a juicio por un fraude de 3,5 millones de dólares en las aduanas del país (defraudación aduanera), y por los delitos de asociación y enriquecimiento ilícitos.

En 2017, la tormenta tropical Harvey produce inundaciones sin precedentes en Texas con un balance de más de 30 muertos, 32.000 desplazados y 100.000 viviendas afectadas.

En 2018, el presidente de EEUU, Donald Trump, anuncia un acuerdo con México para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El 27 de agosto de 2021 se duplica y llega a 170 el número de víctimas contabilizadas como producto del atentado terrorista en Kabul, Afganistán, ocurrido el día anterior, por acción de la rama afgana del grupo terrorista Daesh autoproclamado Estado Islámico, que se atribuyó la autoría de los ataques.

En 2022, falleció a los 88 años el investigador y escritor venezolano Mario Sanoja Obediente. El cronista y antropólogo, en 2004, recibió el Premio Nacional de Cultura, mención Humanidades, por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (2004). rodujo obras plasmadas en 70 libros, entre los que destacan: Historia Sociocultural de la Economía Venezolana (2011); Del Capitalismo al Socialismo del Siglo XXI- Perspectiva desde la Antropología Crítica (2012); El Alba de las Sociedad Venezolana (2013); y junto con Iraida Vargas Arenas: Hacia una Teoría de la Sociedad Comunal (2019) y La Fragua del Bravo Pueblo (2018). También fu un hombre comprometido con las luchas sociales. Publicó más 50 artículos en Aporrea entre los años 2009 y 2015.

En 2023, falleció el exgobernador del estado Sucre (Venezuela) y exministro, Luis Acuña.