Efemérides 1 de agosto: Día de la Pachamama – Comienza Semana de la Lactancia Materna

Es 1 de agosto de 2025. Han transcurrido 213 días del año y faltan 152 días para su terminación. Hoy es viernes. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 1 de agosto: Del 1 al 7 de agosto: Semana Mundial de la Lactancia Materna. Se celebra en más de 170 países, con el objetivo de fomentar, proteger, promover y respaldar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Fue proclamada oficialmente por la OMS y UNICEF en 1992. Está demostrado que es el mejor alimento que, de modo exclusivo, se le puede dar a un recién nacido, hasta al menos los 6 meses de vida, cuando se inicia la alimentación complementaria, e incluso continuarla de esta manera, cuando el niño aún no ha alcanzado los 2 años. Se ha determinado que la lactancia materna además de nutrir satisfactoriamente al bebé, le protege de infecciones de diverso tipo y fortalece su sistema inmunitario. Y no sólo es beneficiosa para el lactante, sino que lo es para la madre que amamanta, pues la recupera más rápidamente del parto y reduce su propensión a enfermedades. Además es un estímulo que fortalece el desarrollo del vínculo afectivo y favorece al proceso evolutivo del pequeño. Por todo ello, eso es importante que se apoye a la madre para poder proporcionarla, cosa que se debe tener en cuenta en los hospitales, clínicas o maternidades, desde el primer momento y en los ambientes laborales, además, por supuesto, del entorno familiar y de la actitud de la sociedad. El perído de lactancia debe ser protegido, respetado y apoyado por el Estado y por las fuentes de empleo, para garantizar más niñas y niños sanos, y mejores núcleos familiares. En 2025, la Semana Mundial de la Alimentación se alinea con la campaña más amplia de la OMS "Comienzos saludables, futuros esperanzadores", que subraya la necesidad de apoyo a largo plazo para las mujeres y los bebés durante todo su recorrido de lactancia, garantizando el acceso a asesoramiento especializado en todos los niveles de atención, fortaleciendo la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y velar por que en el hogar, en los establecimientos de salud, en el trabajo y en otros lugares se apoye y empodere a las mujeres. Lamentablemente, mientras se celebra esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, en Gaza (Palestina) los genocidas del gobierno de Israel mantienen un cerco de hambre, por lo que las madres palestinas no tienen comida y sus bebés no tienen leche. El bárbaro Estado israelita tampoco deja pasar a Gaza las fórmulas sustitutivas de la leche materna. Día de la Pachamama (Madre Tierra). La palabra proviene de la lengua quechua, hablada por pueblos originarios de Los Andes (principalmente Perú y Bolivia). Es un día para valorar y agradecer todo lo que representa y nos ofrece la tierra, los alimentos que nos proporciona y las cosechas obtenidas, todo lo que va ligado al hábitat que nos ofrece la tierra con sus espacios, con su flora y fauna. En undía como este ritos ancestrales perpetuados por las tradiciones le piden a la tierra que nos siga entregando sus dones a cambio de respetarla y cuidarla. El maltrato que sufre la tierra por la explotación indiscriminada de recursos, viene afectando la calidad de los suelos, los cauces de agua, la biodiversidad del planeta y el clima. Entre las amenazas que ya no puede seguir soportando están: la deforestación, los incendios forestales, la destrucción de ríos y bosques por la minería y su contaminación, la depredación y extinción de animales y plantas, la acumulación de CO2 y los daños atmosféricos y climáticos, entre muchas otras agresiones que a menudo son irreparables o que requieren decenas, centenares o millares de años para restaurarse. Y ésto también constituye una gran amenaza para la supervivencia de las poblaciones humanas, por no saber vivir en armonía con la naturaleza. Esta celebración tiene características muy destacadas en Latinoamérica (recogiendo las tradiciones indígenas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, pero también de otras naciones de nuestro continente americano, incluida Venezuela). Aprendamos a respetar y preservar a la Madre Tierra. Las ceremonias simbólicas que se realizan en un día como hoy son importantes para alimentar la sensibilidad y conciencia colectiva en torno a la tierra. También son muy importantes los mensajes que en estas fechas difunden los movimientos ecologistas y ambientalistas. Y no sólo es un asunto de lo que le corresponde hacer a los gobiernos, sino que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras como habitantes del planeta. Algunas de las acciones necesarias para preservar a la Pachamama son: el ahorro y no derroche del agua, evitar su contaminación, producir y consumir de manera sustentables, disminuir el consumo de productos animales y sus derivados, y aumentar el consumo de los de origen vegetal, ahorro energético y tecnologías que no sean nocivas para el ambiente, evitar el uso de plásticos y agentes químicos, optar por los materiales biodegradables y reciclables... Día Mundial de la Alegría. Surge en 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un Congreso de Gestión Cultural celebrado en Chile. Es un día que anima a reflexionar sobre la actitud de estar alegres, como ayuda para afrontar mejor los problemas de la vida, con la idea de que el optimismo y el buen talante nos ayuda a abrirnos paso y a encontrar oportunidades. Se pudiera pensar que la tristeza o la alegría son consecuencia sólo de las circunstancias en que nos encontramos, pero aunque haya factores que causan o propician una u otra, la alegría y la tristeza son una manera personal de asumir las situaciones, porque en parte depende de nuestro balance y escogencia entre lo negativo y lo positivo, lo desfavorable y lo favorable, las desventajas y las ventajas; si vemos sólo una "cara de la moneda", podemos hallar sólo oscuridad donde existen alternativas. En pare, es cuestión de darse el permiso de sentirse bien. Por eso, con esta festividad se procura estimular una actitud que nos abra al sentimiento de bienestar y satisfacción, a la gratitud con las cosas buenas de la vida y la valoración de las experiencias que nos dan lecciones, y eso es la base para mantener la llama flamente de la alegría a pesar de las dificultades. El estar tristes o bravos no sólo depende de lo que pasa, sino que es algo que en ciertamedida también se escoge y se cultiva, ayuda a difundir y recibir de vuelta la alegría en nuestro entorno y en nuestras relaciones. El promotor de esta efeméride cayó en cuenta de que habitualmente "...celebramos eventos que han estado relacionados con la guerra, con la sangre y con la muerte, festividades religiosas, fiestas o fechas políticas como las Fiestas Patrias, y que todo aquello que nos produce alegría o gozo parece que no hace parte de los calendarios mundiales". Día Mundial del ARN (Ácido Ribonucleico). Es para dar a conocer la importancia de la molécula de ARN en la generación de proteínas en el organismo. Este día mundial fue iniciativa del biólogo molecular uruguayo Juan Pablo Tosar en 2018, quien es un investigador del Instituto Pasteur Montevideo y la efeméride ha sido avalada por la "RNA Society", un organismo internacional. El Ácido Ribonucleico (ARN) es una molécula que está formada por una cadena simple de ribonucleótidos, compuesta a su vez por ribosa, un fosfato y una base nitrogenada (adenina, guanina, citosina y uracilo), que está presente en todas las células vivas, con similitudes estructurales con el ADN (genético). Contiene la información copiada del ADN, necesaria para la fabricación de proteínas que son vitales para todos los procesos de la viday es una conexión esencial para llevar la información genética entre el ADN y las células. Algunas vacunas se basan en el ARN. Día de la Independencia de Benin. La República de Benin, del África occidental, antíguo Reino de Dahomey, se independiza de Francia en 1960. En 1498 la expedición de Cristóbal Colón logra ver por vez primera la tierra continental del nuevo continente desconocido por los europeos (América), en una región costera de lo que luego se llamará Venezuela. Hasta la fecha sólo habían avistado islas (aunque no en todos los casos lo sabían). En 1816, el general Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, decreta que el general José de San Martín sea el comandante del Ejército de Los Andes, formado por tropas criollas y chilenas para acabar con el Imperio español en Chile y liberar al Virreinato del Perú. Se estima que dicho Ejército reunía entre 700 y 1.200 soldados. En 1885, nació George Hevesy, un químico húngaro, premio Nobel de Química en 1943 por sus investigaciones, desarrolló un método para estudiar organismos vivos mediante trazas radioactivas. En el año 1900 el médico cubano Carlos Finlay hace público sus descubrimientos sobre el mosquito transmisor de la fiebre amarilla. En 1901 fallece, Carlos Rangel Garbiras, político y militar venezolano, que se sublevó contra el general Cipriano Castro. En 1905, nace en Ciudad Bolívar el promotor del béisbol venezolano Óscar Prieto Ortiz. Fue exaltado en 2003 al Salón de la Fama del Deporte (f. 1983). En 1912, nace la escultora germano-venezolana Gertrud Goldschmidt (f. 1994). Emigró a Venezuela en 1939, donde trabajó como arquitecta independiente y diseñadora industrial. Hizo en el país varios trabajos importantes de artes plásticas y exposiciones, compartiendo con artistas de la talla de Carlos Cruz-Diez, Alejandro Otero y Jesús-Rafael Soto. Ayudó a fundar y desempeñó la enseñanza en el Instituto de Diseño Neumann en Caracas, desde 1964 y hasta 1977. En 1972, construyó Cuerdas, una instalación de esculturas con tiras de nylon y acero inoxidable suspendidas, para el complejo arquitectónico Parque Central en Caracas. También hizo obras con desechos industriales. En el año 1920, Mahatma Gandhi comienza una campaña de desobediencia civil por la independencia de la India. En el año 1926 nació Leopoldo Sucre Figarella, un ingeniero y político venezolano de amplia trayectoria en la gerencia pública e industrial venezolana. Fue ministro de Obras Públicas y de Comunicaciones y posteriormente presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. En el año 1942 llega la penicilina a Venezuela. En 1945 murió Blas Cabrera y Felipe (n. 1878), físico español, considerado uno de los científicos españoles más importantes, dedicado a la física experimental. Creó una escuela de magnetismo. Publicó el libro Principio de la Relatividad. En 1953, debuta en las Grandes Ligas Pompeyo Davalillo, jugador y mánager del béisbol venezolano, el cuarto en participar en las Grandes Ligas. En Venezuela fue de los Leones del Caracas. En 1955, nace en Caracas el actor Yanis Chimaras (f. 2007). Un primer actor venezolano, de telenovelas, teatro y cine. Participó en la realización de decenas de telenovelas y en varias películas. Poco antes de su asesinato, Chimaras se dirigía a Caracas para grabar el último capítulo de la telenovela "Ciudad bendita". Se hizo muy conocido con la película Cangrejo (1982), que expone un caso del bestseller '4 crímenes, 4 poderes', sobre las actuaciones de los poderes del Estado venezolano (en el siglo XX) y también con una película sobre El Caracazo (2005), en Retén de Catia (1984); y en Amaneció de Golpe (1998). En 1964 en Venezuela inició transmisiones Venezolana de Televisión (VTV), canal de televisión del Estado venezolano. En 1964 nació Carlos Alberto Escobar Martínez (1964), beisbolista venezolano, cariñosamente apodado "Café". Jugó para los Yanquis de Nueva York y con los Medias Blancas. Hizo su debut en Grandes Ligas con el equipo de Chicago en 1988. En 1991 en Venezuela se crea el Parque Nacional Parima Tapirapeco en el estado Amazonas. Es el parque nacional más grande con una superficie de 31.290 km². En 2012, en Londres, el esgrimista Rubén Limardo gana la segunda medalla de oro olímpica en la historia que consigue Venezuela. En 2013, recibe asilo temporal en Rusia Edward Snowden, extécnico de la CIA, reclamado por la Justicia de los EE.UU por poner al descubierto secretos de la seguridad del Estado. En 2014, muere en Maracaibo el saxofonista Bernardo Blanco (n. 1938), Destacado saxofonista y miembro fundador del Sexteto Los Blanco. Escuchar a Los Blanco. En 2014, se firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, que está en vigor. En 2017, China inaugura en Yibuti una base militar en África, la primera fuera de su territorio. En 2018, murió Manuel Da Silva a los 88 años, fundador de la Heladería Coromoto, en Mérida (Venezuela), conocida como la de "los mil sabores", ganadora del récord Guinness por la cantidad de sabores ofrecidos. Da Silva, era de origen portugués, y su heladería ganó el Guinness en 1991 (con 368 sabores) y revalidó el título en 1996 con 591 variedades. Allí uno podía pedir desde los heládos clásicos hasta helados de caraotas, de ensalada, de espaguetis, de cerveza y otros licores, de montones de frutas y de los sabores más sorprendentes (todos sabrosos a pesar de lo insólitos). Todo un Patrimonio de la ciudad andina, pero hubo de esforzarse mucho para mantener su negocio, a pesar de todo. En 2020, pacientes venezolanos con insuficiencia renal, pertenecientes a la Unidad de Diálisis Barquisimeto, se ven obligados a salir a las calles en sillas de ruedas a protestar por la paralización de sus tratamientos, a raíz de las fallas en el servicio de agua y falta de mantenimiento a las máquinas de ósmosis. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n357564.html En 2021, pero como parte de las Olimpiadas Tokio 2020, la atleta venezolana Yulimar Rojas, gana la medalla de Oro en salto triple femenino y bate récord olímpico y mundial. En 2022, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo está «a sólo un malentendido o un error de cálculo de la aniquilación nuclear», por lo que demandó a las potencias atómicas acuerdos para reducir esta grave amenaza: «La humanidad corre el peligro de olvidar las lecciones forjadas en las aterradoras llamas de Hiroshima y Nagasaki», señaló Guterres al abrir una conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). El jefe de Naciones Unidas lamentó que en un momento de fuertes tensiones geopolíticas y desconfianza, los países estuviesen alejándose del desarme y, en su lugar, buscasen «una falsa sensación de seguridad» gastando «cientos de miles de millones de dólares en armas del fin del mundo que no tienen cabida en nuestro planeta». «Hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia. Tampoco es un escudo contra las tensiones geopolíticas que desembocan en un conflicto nuclear», insistió. La conferencia de revisión del TNP, que tradicionalmente se celebra cada cinco años, se abrió el 1 de agosto de 2022 en Nueva York con dos años de retraso por la pandemia de la covid-19 y marcada por las fuertes tensiones entre los países con armas atómicas. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n375489.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela. Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.