Efemérides del 13 de Julio: Muere José María Vargas (1854) - Partida de Josefina, compañera de Aporrea (2022)

Es 13 de julio de 2025. Han transcurrido 194 días del año y faltan 171 días para su terminación. Hoy es domingo. Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Es uno de los trastornos más comunes de la infancia, que se estima afecta a un 10 % de niños y jóvenes en edad escolar en el mundo. La feméride se pretende sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de este trastorno crónico del desarrollo, de carácter neurológico-cognitivo, para brindarles el apoyo que requieren los afectados y sus familiares, a nivel médico, psicológico, psicopedagógico y de todas las especialidades que puedan ser necesarias, y que se afecte lo menos posible a su integración social y educativa. Este trastorno afecta al desarrollo emocional, cognitivo, conductual y a la adaptación social de niños y jóvenes hasta que se hacen adultos. Presentan hiperactividad, impulsividad, déficit de atención, que especialmente se manifiesta durante la etapa escolar. Suele ir acompañado de desobediencia y conducta agresiva; pero al mismo tiempo hay niños con hiperactividad que pueden ser creativos e inovadores y tener otras habilidades, todo lo cual se debe canalizar. Día Mundial del Rock. Fue declarado con motivo del concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Inglaterra, en Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos de América, en Sídney, Australia y Moscú, antigua Unión Soviética (1985). Los festivales se hicieron para recaudar fondos de ayuda a Etiopía y Somalia por la preocupación de artistas como Bob Geldof y otros, por la situación que atravesaban esos pueblos africanos (principalmente falta de agua y comida) con un alto costo en vidas. Contó con la participación famosísimas bandas de rock como The Who, Led Zeppelin, Queen, Sting, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, Scorpions, Status Quo, U2, Paul McCartney, Phil Collins y Eric Clapton. Logró una elevada recaudación de más de cien millones de dólares destinados a aliviar los sufrimientos de las víctimas de hambrunas y sequías en los países destinatarios. Pocos meses antes del festival, varios artistas habían publicado las canciones "Do they know it 's Christmas?" y "We are the world" con el mismo fin benéfico, enfocadas en favor de la infancia. Ver imágenes y escuchar fragmentos del Live Aid. Día Internacional del Director de Orquesta. Con esta efeméride se pretende conmemorar al director de orquesta de origen alemán Carlos Kleiber, considerado el precursor de la técnica de dirección de orquesta moderna y uno de los grandes directores del siglo XX. Videos con varios de los directores de orquesta mejor considerados del mundo. Día Internacional del Sarcoma, un tipo de cáncer que se desarrolla en los huesos, o en tejidos conectivos, zonas grasas del cuerpo, músculos o vasos sanguíneos. Afecta a adultos y a niños, pero principalmente a éstos. La fecha es tomada para visibilizar esta enfermedad y promover la investigación. Día de las Tejedoras y Tejedores: se celebra el 13 de julio. Esta celebración comenzó en 2005 en Australia con la tejedora Danielle Landes. Se inició como una simple reunión de tejedoras para que pudieran aprender y disfrutar cada una de las otras. Actualmente se celebra en numerosos países. Es un día que reúne a grupos de tejedoras en actividades colectivas de tejidos en espacios públicos, para honrar y reconocer el arte de tejer y a la comunidad de tejedoras. Día del Electricista en la Argentina. Se crea la Biblioteca Nacional de Venezuela BNV (1833). Muere José María Vargas (1854) venezolano, que fue médico cirujano, científico, catedrático y rector de la Universidad de Caracas, además de político, escritor y presidente de Venezuela. Su presidencia (por un mes 9-2-1835 al 9-3-1835) es recordada como la primera ejercida por un civil y opositor al gobierno precedente. En 1867, el gobierno venezolano expide al general en jefe José Antonio Páez un diploma que lo acredita como ilustre prócer de la independencia suramericana. Páez fue general, jefe del ejército nacional y jefe militar del departamento de Venezuela. Fue uno de los próceres independentistas de Venezuela, junto a Simón Bolívar. En 1826, apoyó el movimiento separatista de La Cosiata, que separó a Venezuela de la Gran Colombia fundada por Bolívar y Sucre. En 1878, se da la firma del tratado de Berlín que reordena las fronteras de países de los Balcanes, entre los que Serbia, Montenegro y Rumanía alcanzan la independencia del Imperio Otomano. El 13 de julio de 1930, en Montevideo, capital de Uruguay, se inicia el primer Campeonato del Mundo de la historia del fútbol. Participan 13 selecciones nacionales, y finaliza el 30 del mismo mes, con la selección anfitriona, Uruguay, como campeona al triunfar sobre Argentina por 4 goles a 2. Nace Aly Khan (1931) locutor deportivo venezolano (especialmente narrador y comentarista de carreras de caballos), también abogado, publicista. Lanzamiento de la sonda lunar soviética Luna 15, que falló en su intento de alunizaje suave (1969). En 1941, en la II Guerra Mundial, el pueblo de Montenegro (ex Yugoeslavia) comienza una revuelta popular contra las potencias del Eje y específicamente contra las fuerzas italianas ocupantes. Los insurgentes estaban dirigidos por comunistas y exoficiales del Real Ejército, que lograron recuperar gran parte del territorio. En 1943, en el marco de la II Guerra Mundial, se produce la batalla de tanques más grande de la historia: La Batalla de Kursk, con intervención de 6,000 tanques, dos millones de soldados y 5,000 aviones, en la que se pone fin la ofensiva alemana sobre Rusia (URSS). El escultor y profesor Ernő Rubik inventa el Cubo de Rubik, un rompecabezas mecánico tridimensional, en Budapest (1974). Se estrena la película "Ghost La Sombra del Amor" (1990), película de gran impacto cuya canción o tema musical también fue muy exitoso (escuchar). En 2001, Pekín (o Beiging), capital de China, resulta elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 2008. En 2001 muere, Miguel Gila, sencillamente "Gila", humorista español, actor y dibujante de historietas. En la Guerra Civil Española, como militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, fue voluntario republicano. Fue capturado por el bando franquista y puesto frente a un pelotón de fusilamiento, pero logró salvar la vida cuando al anochecer y con lluvia fallaron los disparos de la cuadrilla de ejecución que estaban borrachos. Gila se hizo el muerto y pudo sobrevivir. Después de la guerra, se exilió en Francia y luego en México. En 1946 regresó a España y comenzó su carrera como humorista gráfico y actor. Es conocido por sus monólogos humorísticos sobre la vida cotidiana y la Guerra Civil española, algunos con cierta ironía socio-política. En su libro de memorias "Y entonces nací yo: Memorias para desmemoriados" (1995) relata su insólita vivencia (el fusilamiento fallido). Denunció las atrocidades de la guerra. Ver actuación del cómico Gila Se estrena Harry Potter y la Orden del Fénix, quinta película de la saga, en los Estados Unidos, Londres y México (2007). Final de la Copa América es jugada en Venezuela, con victoria de Brasil frente a Argentina (2007). Windows finaliza el soporte para Windows 2000 SP4 (2010). Se lanza la cápsula "Cygnus" desde Estados Unidos, con suministros y alimentos, con destino a la Estación Espacial Internacional alcanzándola en 3 días (2014). En 2014, muere Nadine Gordimer, escritora sudafricana, primera mujer africana en recibir el premio Nobel de literatura en 1991. Fue activista antiapartheid (sistema de segregación racial, separación de ciudadanos blancos y negros), por lo que muchos de los libros fueron prohibidos en su país. En 2014, la selección de Alemania se convierte en la primera de Europa que consigue ganar un campeonato mundial en el continente americano, al vencer por 1-0 a Argentina en la final del Mundial de Brasil 2014. El juego fue en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Las selecciones de Alemania y Argentina se habían clasificado tras vencer a Brasil y a Países Bajos, respectivamente, en las semifinales. Muere Liu Xiaobo (2017), activista en pro de los derechos humanos, intelectual y escritor chino. En 2017, en Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia son condenados a 18 meses de prisión por su involucramiento en el caso Odebrecht. Esta transnacional brasileña pagó comisiones a autoridades de gobierno en varios países latinoamericanos, para obtener contratos o tapar otras irregularidades. En Venezuela dejaron muchas obras de miles de millones de dólares inconclusas. En 2019, se informa que Canadá ha decidido prohíbir la importación y distribución de aletas de tiburón (debido al exterminio de estos animales para su comercialización, que ocupan un lugar en el equilibrio ecosistémico). Ver: www.aporrea.org/ddhh/n344465.html En 2019, la madre de Rufo Chacón, Adriana Parada, denuncia que los policías que dejaron ciego a su hijo durante una acción represiva en Venezuela, gozan de protección, al ser trasladados de manera ilegal del sitio de reclusión, sin orden del tribunal y que además contaron con custodia en Poli-Táchira, con lo cual alerta contra procedimientos irregulares. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n344496.html En 2021, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denuncia supuestos planes que buscaban atentar contra la vida del mandatario nacional venezolano, Nicolás Maduro. Revela que "en uno de los teléfonos de los delincuentes encontramos videos con tomas de la tarima del Paseo Monumental Los Próceres para ejecutar su plan magnicida el 5 de julio". Ver: www.aporrea.org/ddhh/n366161.html En 2022 falleció nuestra querida compañera Josefina Urbina, quien fuera miembro integrante del equipo de publicación de Aporrea. Para saber de su persona y su trayectoria ver el recordatorio que publicamos con motivo del que debió haber sido su cumpleaños el 18 de noviembra de ese año: Celebrando la vida de nuestra compañera de equipo Josefina Urbina www.aporrea.org/medios/n378422.html En 2023, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, aprueba traslados simbólicos al Panteón Nacional de los personajes históricos Pedro Lucas Urribarrí, Ana María Campos y Domitila Flores. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n384479.html En 2024, en los EEUU: Intento de magnicidio contra Donald Trump que recibe impacto de bala en la oreja derecha durante un mitin de su campaña política. En 2024, en los EEUU: Intento de magnicidio contra Donald Trump que recibe impacto de bala en la oreja derecha durante un mitin de su campaña política. Ocurrió mientras era candidato a la presidencia. Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/actualidad/n394783.html Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela. Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.