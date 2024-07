EEUU: Le disparan y hieren a Donald Trump en un mitin político

13 de julio de 2024.-Trump comenzó su discurso alrededor de las 6 p.m. Y apenas había comenzado su discurso cuando un disturbio hizo que el Servicio Secreto invadiera al ex presidente. Luego lo sacaron rápidamente del escenario, agitando el puño, informo Notcias de CBS.com



Un portavoz de Trump dijo en un comunicado: "El presidente Trump agradece a las autoridades y a los socorristas por su rápida acción durante este acto atroz. Está bien y está siendo examinado en un centro médico local".



Personal de seguridad fuertemente armado subió al escenario mientras lo llevaban.



"Un incidente ocurrió la tarde del 13 de julio en un mitin de Trump en Pensilvania", dijo el Servicio Secreto en un comunicado. "El Servicio Secreto ha implementado medidas de protección y el ex presidente está a salvo. Ahora se trata de una investigación activa del Servicio Secreto y se publicará más información cuando esté disponible".



La Casa Blanca dijo en un comunicado: "El presidente recibió un informe inicial sobre el incidente en el mitin del expresidente Trump".



"La violencia dirigida contra cualquier partido político o líder político es absolutamente inaceptable", dijo en un comunicado el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro. "No tiene cabida en Pensilvania ni en Estados Unidos".



El senador de Ohio J.D. Vance, posible elegido vicepresidente, escribió en las redes sociales: "Todos únanse a mí para orar por nuestro presidente Trump y todos los presentes en ese mitin. Espero que todos estén bien".





El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, posible candidato a vicepresidente, publicó en X, pidiendo oraciones por el expresidente.



"Únase a Kathryn y a mí para orar por el presidente Trump, su familia y todos los asistentes a la manifestación de hoy".