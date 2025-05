Efemérides del 10 de Mayo: Día de los Medios (Aporrea próxima al 23 Aniversario) - Declaración de la OIT (1944) - Día de la Afrovenezolanidad

Día Mundial de los Medios de Comunicación Social. Es una convocatoria global a reflexionar sobre la comunicación en sus múltibles modalidades y su papel en las relaciones humanas. Aunque la iniciativa viene de la Iglesia Católica, que tiene sus particulares propósitos, la oportunidad puede ser válidamente tomada para el desarrollo de la comunicación crítica y para la crítica de la comunicación, más allá de cualquier sesgo que pueda venir de la Iglesia. Se parte del hecho de que los grandes medios se han constituido en factores de poder económico, socio-cultural y político, con elevado nivel de incidencia sobre los temas y decisiones que se debaten (o no) en las sociedades y en los Estados-Gobiernos. Los grandes medios y las redes de medios supeditados a esos factores de poder, son capaces de exponer a la crítica y al cuestionamiento a intereses a los que son opuestos y, al mismo tiempo, tender velos sobre aquello que no les conviene (a ellos o a sus financistas). Develar estas condicionalidades o dependencias de los medios, sean privados o gubernamentales es muy importante para que la ciudadanía pueda forjarse una visión propia y menos vulnerable a las manipulaciones. Una manera es el fomento de la educación crítica para el procesamiento individual y colectivo de los contenidos de los medios; otra es la conformación de Observatorios de Medios que respondan a la diversidad social y no sean también parte de monopolios mediáticos. Otra es la promoción de la constitución y sostenimiento de medios que expresen, de manera democrática y genuina, a las organizaciones sociales, culturales, políticas y comunitarias de los diversos sectores del pueblo, así como el ejercicio participativo de la comunicación popular y alternativa (no cooptada, ni tarifada, ni secuestrada por entes ajenos). Otra es la exigencia de que los medios del Estado lo sean de toda la sociedad y no de una particularidad, aunque sea hegemónica, que se apropie de los medios estatales y los acapare desde el poder, excluyendo a otras expresiones del país. También es muy importante la existencia de centros de estudios, de investigación sobre la comunicación (en Universidades y escuelas) que alienten la exploración de nuevas experiencias comunicacionales. Por supuesto que, para que todo esto sea posible, debe haber un clima de respeto pleno por la libertad de información y de expresión. Hacer respetar el derecho a la libertad de información y de expresión u opinión es fundamental. El cierre de medios por el Estado para ejercer el totalitarismo político, así como la liquidación de los medios independientes, el bloqueo y ataques informáticos contra medios digitales que no aceptan el sometimiento es parte de lo que debemos combatir y denunciar en defensa de la libre comunicación. Tampoco creemos que la libre comunicación deba depender de la capacidad para montar negocios comunicacionales dependientes del capital privado o sostenidos desde las burocracias estatales, pues en ningún caso son medios reales del pueblo, que debe potenciar su capacidad organizativa para poseer medios colectivos propios (de movimientos, sindicatos, comunidades organizadas, asociaciones, entidades académicas, ciéntíficas, culturales o deportivas, etc.). Tomemos entonces Día Mundial de la Comunicación Social para esta reflexión crítica, que es la onda en la que marcha Aporrea, de cara esta vez a su XXIII Aniversario (14 de Mayo, 2002 - 2025). Aporrea ha seguido estando expuesta a rachas de bloqueos y ataques informáticos contra la página, por lo que precisamos de la más amplia solidaridad, empezando por nuestros lectores y lectoras, usuarios y autores de artículos. La verdadera comunicación SOCIAL no viene del privilegio de los poseedores del capital ni del acaparamiento de los medios por funcionarios del Estado: ¡Luchemos para hacerla nosotros mismos como ciudadanía y pueblo trabajador! ¡Aporrea, en su 23 Aniversario, sigue siendo necesaria, como siempre, y requiere de tu apoyo! Día Mundial contra el Lupus. Es una enfermedad crónica y grave, que afecta al sistema inmunitario de la persona, y que requiere una debida atención para poder ofrecer a quienes la presentan una mejor calidad de vida, ya que puede afectar seriamente el desenvolvimiento cotidiano del individuo. Va deteriorando los tejidos corporales y puede ocasionar la muerte. El lema de la campaña de 2022 es: "Hagamos visible el lupus". Día Nacional del Artista Plástico. Se celebra en esta fecha (10 de mayo) desde 1983 en Venezuela, en conmemoración del natalicio del pintor Armando Reverón, conocido como el "Artista de la luz" (n. 1889). Día de la Afrovenezolanidad. El día fue decretado en 2005, como reconocimiento a la rebelión armada, antiesclavista e igualitaria, que fue promovida en 1795 (hace 227 años) por el "zambo" José Leonardo Chirino en una hacienda de la zona de Coro (hoy estado Falcón). Chirino era hijo de una indígena y de un esclavo negro (a quienes nacían de ese mestizaje de africanos e indígenas americanos se les denominaba "zambos". La insurrección instigada por José Leonardo Chirino ha sido considerada como el primer movimiento hacia la Independencia de Venezuela, en este caso surgido desde abajo, desde los oprimidos, ya que el posterior movimiento independentista será dirigido por el sector social de origen "mantuano" (blancos y ricos, descendientes de españoles, nacidos y criados en tierras americanas de Venezuela). Este levanmtamiento fue protagonizado en su mayoría por negros traídos del Congo y el objetivo de la revuelta se proponía el establecimiento de la República democrática, la supresión de tributos por parte de los indígenas y la eliminación de impuestos como la alcabala, la eliminación de los privilegios de la aristocracia esclavista blanca y la abolición de la esclavitud. Pero la insurrección fue derrotada por los blancos criollos (propietarios de esclavos y de haciendas) y Chirino fue condenado a morir en la horca, en un acto público en la Plaza Mayor. En escarmiento, su cabeza fue expuesta públicamente. Otros afrodescendientes ofrecieron resistencia al poder colonial y al régimen esclavista, y también muchos se enrolaron después en las filas independentistas encabezadas por Bolívar, sobre todo tras el ofrecimiento de terminar con la esclavitud. Algunos de sus nombres, entre ellos el de José Caridad González, que acompañó a Chirino, fueron objeto de reconocimiento simbólico junto a los de los Próceres de la Independencia (placa en el Panteón Nacional) y en 2005 se decretó la conmemoración del Día de la Afrovenezolanidad. Las más recientes reivindicaciones de la afrodescendencia de nuestros tiempos comenzarona ser especialmente tomadas en cuenta con el proceso bolivariado (durante la presidencia de Chávez), que en el año 2011 promulga la Ley Contra la Discriminación Racial; crea el Instituto Contra la Discriminación Racial (Incodir), así como el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes (Conadecafro), todo ello, por supuesto, con el impulso de los activistas defensores de los derechos de los afrodescendientes venezolanos. En 1837, se produce el crash bancario o 'Pánico de 1837' en Nueva York, cuando todos los bancos dejaron de efectuar sus pagos en especie (monedas de oro y plata). Esto fue seguido por una crisis económica que duró cinco años, durante la cual muchos bancos quebraron y hubo un desempleo muy elevado. En 1843, nació Benito Pérez Galdós (f. 1920), un novelista, dramaturgo, cronista y político español, considerado uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX. Ha sido propuesto como el mayor novelista español después de Cervantes. En 1851, murió Francisco Rodríguez del Toro (n. 1761), general de división del ejército libertador de Venezuela. Hijo mayor de Sebastián Rodríguez del Toro, III Marqués del Toro y de Brígida Ibarra. Es mencionado en la historia de Venezuela como el marqués del Toro, aunque renunció al título cuando se sumó a lalucha por la independencia. En 1877 Rumania se independiza de Turquía, para ese entoces Imperio Otomano. Esto sucede en el marco de la guerra ruso-turca, en la que Rumania lucha del lado ruso. La independencia sería reconocida el 26 de marzo de 1881. En 1889 nació Armando Reverón (f. 1954), artista venezolano, pintor, precursor del Arte Povera y considerado uno de los más importantes del siglo XX en América Latina, autor de más de 460 pinturas, 150 dibujos y sus famosas muñecas de trapo. En 1900 nació Cecilia Payne-Gaposchkin (f. 1979), una astrónoma y astrofísica anglo-americana, quien, en 1925 propuso que las estrellas están compuestas principalmente por hidrógeno. Dió a conocer ese planteamiento en su Tesis de Doctorado (Ph.D). En 1902, se creó la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Es una institución oficial, científica y de consulta de Venezuela que representa a la ciencia médica nacional. En 1944: Declaración OIT. En la "Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo" afirma que el trabajo "no es una mercancía" y "todo ser humano debe perseguir su bienestar" bajo leyes laborales que respeten sus derechos. La Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo, expresa el "compromiso" de los gobiernos, las organizaciones de empleadores (patronos) y de los trabajadores, de respetar y defender los valores humanos fundamentales. A través de este documento se fijaron pautas internacionales, después de la Segunda Guerra Mundial, para regir las políticas sociales y económicas dentro del nuevo marco mundial acordado entre las naciones. Establece el derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a realizarlo bajo condiciones equitativas y satisfactorias, a la protección contra el desempleo, sin discriminación alguna, y con el pago de igual salario por igual trabajo. La clase trabajadora siempre está en pugana para que estos derechos se cumplan por empleadores (capitalistas) y gobiernos (generalmente dominados por la clase empresarial). La Declaración reafirma las obligaciones y los compromisos que son inherentes a la pertenencia a la OIT, es decir: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; y un entorno de trabajo seguro y saludable. Un procedimiento de seguimiento respalda este compromiso. ¿Qué opina del cumplimiento de estas disposiciones en Venezuela? Ver la Declaración de la OIT. Esta Declaración, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, fue adoptada en la 86.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (1998) y enmendada en la 110.a reunión (2022). Venezuela hace parte, pero como si nada. En 1975 en Japón, la empresa Sony introduce la grabadora de videocasete Betamax. Se vieron muchas películas en los hogares con ese artefacto. En 1990, nació Salvador Pérez, receptor venezolano de béisbol profesional, jugador para los Kansas City Royals de las Grandes Ligas y para los Tiburones de La Guaira en la Liga venezolana (LVBP). Ha ganado varios "Guante de Oro", "Bate de Plata" y fue designado como Novato del Año en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2012/13. En 2001, en Venezuela, se crea el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes. En 2013, el exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt (1982-1983) es condenado a 80 años de prisión por el genocidio perpetrado durante su gestión contra la etnia indígena ixil. En 2014, muere en Buenos Aires la abogada y jueza Carmen Argibay, quien mantuvo posiciones en defensa de la despenalización del aborto en su país Argentina. Fue jueza y ministra de la Corte Suprema de Justicia, entre 2005 y 2014. Defensora de los derechos de las mujeres. Fue presa de la dictadura militar. Manejó causas por denuncias de violación de menores. Integró el Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, en el proceso por crímenes sexuales del ejército japonés durante la Segunda Guerra. La ONU la designo miembro del Tribunal Criminal Internacional que enjuició las violaciones a los derechos humanos en la ex Yugoslavia. Por asumir su condición de "atea militante" y en favor del aborto, fue blanco de ataques de sectores conservadores. En 2016, en Venezuela son ingresados al Panteón Nacional, los restos mortales de los pintores Armando Reverón y César Rengifo. Cuando en 2020, Aporrea iba a cumplir 18 años uno de nuestros autores independientes, Fernando Saldivia, envía un mensaje en el que dice: "fui descubriendo que se había desatado una campaña brutal, y hasta enfermiza… en contra de este medio de comunicación popular" www.aporrea.org/medios-alternativos-y-comunitarios/n355040.html En 2022, en Mexico, para el Día Mundial de los Medios de Comunicación Social, eran sesinadas a tiros dos periodistas y ya iban once sólo en ese año. Ver: www.aporrea.org/medios/n373531.html El 10 de Mayo de 2023, a pocos días de nuestro Aniversario Nº 21, se publica en Aporrea un mensaje de felicitación enviado por Eric Toussaint, dirigente internacional del Comite para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, antes Comité para la Abolición de las Deudas del Tercer Mundo (CADTM), que agrupa a capítulos de paises de los diversos continentes del mundo, expresaba: "Mis felicitaciones a Aporrea y a tod@s en su equipo, que desde más de dos decadas juegan un papel fundamental e imprescindible como fuente de informaciones anticapitalistas, socialistas e internacionalistas. ¡Un abrazo fuerte!". Ver: Eric Toussaint, del CADTM, le dice a Aporrea: "Juegan un papel fundamental e imprescindible" En 2023, usuarios y autores de artículos se manifiestan en apoyo a Aporrea frente a los ataques informáticos y el bloqueo oficial del que en ese momento era objeto. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n382781.html En 2024, un informe ordenado por la Casa Blanca y presentado al Congreso por el Departamento de Estado dice que es "razonable evaluar" que las armas suministradas por Estados Unidos han sido utilizadas de manera "inconsistente" con las obligaciones de Israel, Pero, a sabeindas, los gobiernos de los EE.UU han seguido suministrándoselas para el genocidio en Gaza. Ver: Informe del Departamento de Estado dice que Israel pudo haber violado el derecho Internacional utilizando armas de Estados Unidos En 2024, autoridades militares venezolanas anuncian que detuvieron a traficante de armas del "Tren de Guayana", organización criminal dedicada a cobrarles vacuna a los mineros de esa zona a cambio de una supuesta protección. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n392795.html En 2024, la Asamblea General de la ONU aprueba dar nuevos derechos a Palestina. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392793.html ¿Y luego qué? El genocidio sigue. Venezuela estaría recibiendo US$120 millones mensuales en remesas Según estimaciones de 2024.