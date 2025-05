Efemérides 6 de Mayo: Muere Humboldt - Nace Freud - Muere María Montessori - Día del Reportero Gráfico (Venezuela)

Día Internacional contra la Osteogénesis Imperfecta: Su finalidad es la de concienciar acerca de esta enfermedad rara que afecta a miles de personas en el mundo. Se caracteriza por la formación inadecuada o incompleta y fragilidad de los huesos, por lo que también conocida como "Enfermedad de los Huesos de Cristal". Esuna patología rara y de origen genético. En esta fecha se resalta la importancia de promover y apoyar la investigación acerca de esta dolencia, para lograr un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz. Día del Reportero Gráfico. Este día se conmemora en Venezuela por haber sido en 1945 la fundación del Círculo de Reporteros Gráficos en el país. Es un género que también es denominado "fotoperiodismo", ejercitado principalmente por fotógrafos. En un mundo inseguro y plagado de guerras, no pocos profesionales de esta rama han arriesgado o perdido la vida, como sudece en Gaza bajo fuego israelita. Día Internacional Sin Dietas. Busca crear conciencia sobre el daño físico al que se arriesgan las personas que se someten a regímenes dietéticos muy estrictos o radicales, que pueden generarles trastornos de salud y trastornos psicológicos, o incluso llevarles a la muerte. El origen de esta fecha se le atribuye a la feminista británica Mary Evans Young, quien en 1992 decide emprender una campaña que cuestiona a las empresas promotoras del consumo de productos dietéticos. Muchas mujeres han sido inducidas a asumir dietas extremas o mal orientadas que las exponen a severos desórdenes alimenticios, como la anorexia y la bulimia, por ejemplo. Grupos feministas de varios países se unieron a la campaña convirtiéndola en una lucha mundial. Se critican los cánones de belleza que culturalmente y mediante la propaganda son impuestos a mujeres y hombres en lugar de aceptar y expresar la diversidad humana, como una tendencia que empieza a desarrollarse en los últimos años en todos los terrenos (raza, género, tipo, etc.). La razón de cuidar el aspecto físico, debe ser en primer lugar la salud, con fundamentación científica, y no la imitación de figuras o íconos de la publicidad comercial que supone una forma de discriminación de quienes no encajan en los estereotipos. Por eso se recomienda que el uso de productos para adelgazar tenga la debida supervisión médica. En este día entonces, se hace un recordatorio de todas las víctimas que han sufrido de enfermedades relacionadas con desórdenes alimenticios o incluso han perdido la vida por ello. Día Mundial del Filatelista o Día Mundial de la Filatelia. Por una parte se conmemora e uso del sello postal como forma de franqueo de la correspondencia y por otra, se rinde homenaje a los coleccionistas de estampillas, timbres y sellos postales (llamados "filatelistas") que continúan dedicándose a este pasatiempo, aunque con la informática gran parte de la correspondencia hoy circula por los correos electrónicos y las redes sociales. Los sellos postales o estampillas son a menudo referencias históricas de las etapas por las que pasan los países, con la imagen de sus personajes más importantes o pueden contener interesantes series relacionadas con algún tema, por lo que muchas estampillas adquieren gran importancia y valor. Día Mundial del Acordeón, instrumento musical armónico de viento con un fueye, utilizado en algunos géneros musicales como la cumbia, el vallenato, el tango y la polca, como parte del folcklore de varios países de diversas partes del mundo. El día rinde honor al instrumento y a su inventor, un armenio de nombre Cyrill Demian, un fabricante de órganos y pianos en Viena (Austria). En 1816, Simón Bolívar es proclamado Jefe Supremo de la República y de sus Ejércitos. En 1821 fue la Instalación del Primer Congreso General de la Gran Colombia en Villa del Rosario. Fue una asamblea constituyente en la que fue creada la República de Colombia, conocida en la historiografía como la Gran Colombia, mediante la unificación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada (actual Colombia) y la Confederación Venezolana (actual Venezuela) en una sola nación. En 1833, en los Estados Unidos, John Deere fabrica la primera chapa o plancha de acero. En 1840, murió Francisco de Paula Santander (n. 1792). Fue un militar y político colombiano, que tuvo un destacado papel en el proceso de independencia luchando junto a Simón Bolívar, y en la época de la Gran Colombia En 1848, nació Lastenia Larriva, una poeta, escritora y periodista, además de referente feminista de su época. Fue una de las primeras escritoras peruanas que enfrentaron las críticas y prejuicios de la sociedad de su tiempo, que no aceptaba otro oficio de la mujer que no fuera de las labores conyugales y del hogar. Fue por lo tanto una referencia temprana del feminismo en América. Entre sus obras publicó "Una dama singular o historia de la familia" (1888 y 1990), "La Ciencia y la Fe" (1889), "Fe, patria y hogar" 1902, "Cartas a mi hijo", "Psicología de la mujer" (1919), entree poemas, cuentos y ensayos, varios de ellos traducidos a otros idiomas. En 1856 nació el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud (f. 1939) en Pribor, Imperio austriaco y actual República Checa. Fue médico neurólogo y librepensador austriaco, creador del psicoanálisis. Una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Investigador de las afecciones mentales, inicialmente desde la neurología y posteriormente se centro en los aspectos psicológicos. En 1859, murió en Alemania, Alexander von Humboldt (n. 1769) un polímata (conocedor de múltiples ciencias y disciplinas), geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano. Es considerado el padre de la geografía meteorológica, de la física marítima, de la vulcanología y de la fitogeografía: relación de la vegetación con el medio terrestre. Hizo abundantes exploraciones, descubrimientos y aportes en Venezuela y resto de Sur América. En 1862 murió Pedro Gual (n. 1783), abogado, periodista, político, estadista y diplomático venezolano. Fue el primer diplomático de la América española, al participar en la creación de la política exterior de Venezuela y de la Gran Colombia. Fue encargado de la presidencia de Venezuela en tres oportunidades. En el año 1873, murió José Antonio Páez (n. 1790), prócer de la independencia de Venezuela. Fue general, jefe del ejército nacional y jefe militar del departamento de Venezuela. Combatió junto a Simón Bolívar y se destacó en el comando de sus tropas de llaneros. En 1826, lideró el movimiento separatista conocido como La Cosiata, el cual separó a Venezuela de la Gran Colombia, convirtiéndose en una república autónoma. En 1919 nació Alejandro Finisterre, poeta e inventor del futbolín (f. 2007). Fue poeta, inventor, editor y anarquista nacido en Finisterre, Galicia. Fue el inventor del futbolín, versión española del fútbol de mesa. En 1952 muere Maria Montessori, educadora italiana, que se hizo célebre por sus métodos pedagógicos (n. 1870). En 1953, en Venezuela, se inauguró en el centro de Caracas el Pasaje Zingg. Fue el primer centro comercial de Venezuela. En 1958, nació María Dolores González Flores, conocida artísticamente como Lolita Flores. Es una cantante, actriz y presentadora de televisión española. Pertenece a una saga de artistas españoles, siendo la primogénita del matrimonio formado por Lola Flores "La Faraona" y Antonio González "El Pescaílla". Lolita debutó a finales de 1975 en el mundo de la música con tan solo 17 años con el que fue su primer éxito musical, la canción "Amor, amor", obra del compositor y guitarrista jerezano Paco Cepero. Debido a ello, se coló en el número uno de la lista de los 40 principales, éxito que la llevó a alcanzar la popularidad y conseguir Discos de Platino en España y en América. Se le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que recogió el 18 de febrero de 2019 y que le fue entregada a manos de los Reyes de España en Córdoba. En 1962 en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan XXIII canoniza al peruano Martín de Porres, convirtiéndose en el primer santo negro de América. En 1968, el gobierno Francés declara el estado de sitio en el país a causa de los incidentes provocados por la revolución estudiantil del Mayo francés (movimientos contra la sociedad de consumo, el capitalismo y el imperialismo). En 1971 murió María Jesús Alvarado Rivera (n. 1878), educadora, periodista, escritora y luchadora social. Considerada la primera feminista de Perú. En 1911 planteó en su conferencia El Feminismo la necesidad de otorgar igualdad de derechos civiles y políticos a las mujeres en el Perú. En 1914 fue cofundadora de la organización Evolución Femenina en favor de los derechos de las mujeres. En 1987, Se crea el Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón, también conocido como Sierra de San Luis. Se encuentra ubicado en la vertiente oriental de la Sierra de Falcón, a unos 30 minutos de Santa Ana de Coro en Venezuela. En 1987, nace Gerardo Parra. Grandeliga, ex jardinero venezolano de béisbol profesional en las Grandes Ligas, apodado "El Yolo". Comenzó su carrera profesional con las Águilas del Zulia. En 2013 es traspasado a los Leones del Caracas en un cambio por el infielder Marwin González. Jugó con los Arizona Diamondbacks desde 2009 hasta 2014, con los Milwaukee Brewers desde 2014 hasta 2015, con los Baltimore Orioles en 2015 y con los Colorado Rockies entre 2016 y 2018. Desde el 9 de mayo de 2019 fue firmado por los Washington Nationals, equipo con el que se retiró como jugador e inició carrera de técnico en 2022. En 1990, nace José Carlos Altuve. Beisbolista venezolano que juega como segunda base para los Houston Astros de las Grandes Ligas. Altuve hizo su debut en Grandes Ligas en julio de 2011. Altuve fue firmado por los Houston Astros como agente libre no reclutado en el 2006. Después de un fuerte 2007 en la Liga de Verano de Venezuela, en el que bateó .343, llegó a los Estados Unidos en 2008 y bateó .284 en 40 juegos para los Greenville Astros en la Appalachian League. Regresó a Greenville en el ’09 y bateó .324 con 21 robos en sólo 45 partidos, lo que le valió un lugar en el equipo de las estrellas de la liga, el honor de MVP del equipo y una promoción a Tri-City Valley Cats en la New York-Penn League por dos partidos. En 1994, se inauguró el Eurotúnel. Es un túnel ferroviario que cruza el canal de la Mancha, uniendo Francia con el Reino Unido. Es una importante obra de infraestructura del transporte internacional. En 1997, tuvo lugar la creación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). En 2013, muere en Caracas la actriz cubano-venezolana de teatro y televisión, Esperanza Magaz (n. 1922). Llegó a Venezuela en la década de los años cincuenta y se inició en la actuación en un grupo de teatro infantil. Empezó con radionovelas y pasó a la televisión. Llegó a ser primera actriz y formó parte de telenovelas muy exitosas: Esmeralda, La Zulianita, De mujer a mujer, Kassandra... sonalgunas de ellas. Actuó en piezas teatrales y en el cine nacional. En 2020, muere José Miguel Roig (n. 1930). Fue un arquitecto, escritor y docente universitario hispano-venezolano. En 1988 participó en la creación de la Fundación Museo de Arquitectura y fue autor de novelas como Réquiem para Goethe. El día 6 de mayo de 2023, Aporrea informa la detención del articulista que publica en dicha página, Servando Marín Lista, Presidente de la Fundación Ramón Badaracco (en Cumaná). Habiendo sido detenido sin informarle el motivo de su aprehensión, posteriormente sería acusado de "promoción del odio", categoría de delito usada frecuentemente por el gobierno venezolano para judicializar la opinión y el ejercicio de la libre expresión. Servando Marín luego denunciaría torturas de las que aseguró haber sido victima. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n382710.html Afortunadamente, se consiguió su pronta liberación. En 2024, estudiantes realizaban ocupaciones universitarias pro Palestina en universidades del Reino Unido (país con gobiernos socios del sionismo). Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392679.html Estudiantes de cinco universidades del Reino Unido continuaban organizando ocupaciones de campus universitarios para presionar a sus instituciones desinvertir fondos y poner fin a sus asociaciones con el genocida Estado de Israel.