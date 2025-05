Efemérides 2 de Mayo: Día contra el Acoso Escolar - Mayo Francés (1968)

Campaña Mundial por la Educación. Seguimos en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), iniciada éste año 2025 del 28 de abril al 05 de mayo, bajo el lema "Defiende la Educación, apaga la Emergencia". Tiene el objetivo de promover, defender y trabajar por el derecho a la educación. Según datos de UNICEF, en el mundo todavía hay cientos de millones de niños y adolescentes que no tienen acceso a la escuela o no pueden completar su educación. Entre las causas principales de ello están la pobreza y el atraso, la discriminación, las emergencias naturales y climáticas, las guerras y conflictos armados. Por eso, en este día, se hace un llamado superar estas causas y a sumar esfuerzos o unirse en la lucha para garantizar el derecho a la educación en todas partes, con el concurso de las comunidades educativa, organizaciones de la sociedad civil, gremios de la educación, gobiernos y fuerzas políticas para conseguir el pleno disfrute del pleno derecho a la educación en todo el mundo. El movimiento promotor de la fecha, surge del Foro Mundial de la Educación, cuyo objetivo es promover y defender la educación como derecho humano básico. El Lema de 2025 pone como foco principal la Educación en Emergencias. En la actualidad, más de 75 millones de niñas y niños en todo el mundo han visto interrumpida su educación debido a conflictos, desastres naturales y otras crisis humanitarias. Estas emergencias no solo privan a la infancia de su derecho a aprender, sino que también ponen en riesgo su futuro y el desarrollo de sus comunidades. Ver: SAME Día Internacional contra el Acoso Escolar o Día contra el Bullying. El objetivo de esta fecha es concienciar sobre el riesgo del acoso escolar o "bullying" sobre los niños y jóvenes a nivel mundial, procurando la búsqueda de las maneras de evitarlo o reducirlo, debido a las peligrosas y violentas consecuencias que tiene para la población infantil y juvenil, tanto desde el punto de vista de la integridad psicológica. Esta campaña contra el acoso o "bulling" en el medio escolar fue propuesta y es llevada a cabo por asociaciones de padres y organizaciones no gubernamentales desde 2011. Además de difundir la necesidad de procurar la reducción de los riesgos del acoso escolar y la adopción de métodos para evitar la violencia en los centros educativos, se aconsejan protocolos de actuación ante casos de este tipo. El "bullying" o acoso escolar es un comportamiento individual o grupal de comportarse y tratar a otros escolares, tanto de manera verbal como física, causando daños de distinta intensidad y duracción a las víctima. El hostigamiento reiterativo, intimidación, discriminación, exclusión, burla y agresión hacia otros en la escuela causándole sufrimiento, ha llevado incluso a algunas de sus víctimas hasta el suicidio o ha provocado su muerte por lesiones. Con la informatización de las comunicaciones, esto ya no sólo sucede de manera presencial sino también a través de las redes sociales, lo que vuelve al acoso más invasivo y persistente. El ciberacoso es una forma de "bullying" muy frecuente. Una de las principales repercusiones del "bullying" es la baja del rendimiento escolar. El "bullying" a veces no es tomado en serio, lo que retrasa o impide que se tomen medidas oportunas, con el compromiso y la participación de todos los actores escolares involucrados, la propia víctima y la familia, así como el entorno social. No todos los niños y niñas resisten con fortaleza y con salidas inteligentes al acoso y la violencia escolar, pues a menudo hace estragos en las personas inseguras y muy temerosas, pudiendo entorpecerles para poder tener una vida sana y relacionarse con otros, llegando a tener impacto personal, laboral y hasta a la hora de formar una familia, en etapas posteriores. Pero no sólo está el problema en la víctima del "bullying", sino que su práctica puede convertir a quienes lo realizan en posibles malas personas o malos ciudadanos capaces de incurrir a futuro en otros abusos. Día Mundial del Atún. Al ser muy consumido, esta especie está sometida a la sobrepesca, pues es muy apreciada por su valor nutritivo y rendimiento económico. Las Naciones Unidas decretaron este día en el año 2016, siendo 2017 el primer año de celebración. Cerca de un centenar de países mantienen un sector pesquero permanentemente dedicado a la captura del atún, con miles de barcos en los océanos del mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió en su informe (de 2016) "El estado mundial de la pesca y la acuicultura" sobre la necesidad de una gestión más eficaz para restaurar las poblaciones de peces sobreexplotadas como la del atún. La disminución de las reservas de atún no solamente amenaza a esta fuente de alimentación para la humanidad sino que también tiene un impacto en el ecosistema marino; de ahí la necesidad de que se establezcan y respeten regulaciones legales internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por consiguiente, se apunta a velar por que la explotación del atún se dé bajo condiciones sostenibles. En 1519, murió Leonardo da Vinci (n. 1452). Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano: pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Los polímatas son personas que dominan varias áreas del conocimiento, la ciencia y la cultura. Video sobre creaciones de Da Vinci En 1791, nació Atanasio Girardot (f. 1813). Fue un prócer colombiano y también de la independencia venezolana, que luchó en las guerras de independencia de Colombia y Venezuela y es considerado un prócer de las dos patrias. Fue nombrado comandante de las tropas de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que se unieron a las órdenes de Simón Bolívar en Venezuela en la denominada Campaña Admirable. Se da el "Levantamiento del 2 de Mayo de 1808" en la ciudad española de Madrid. Las fuerzas napoleónicas invasoras de la ciudad reprimieron a la población y consecutivamente, por todo el país se extendió una ola de protestas y llamados a la insurrección armada, que desembocarían en la guerra de la independencia española contra la ocupación francesa. Se celebra como el Día de Madrid. En1816, tuvo lugar el Combate Naval de Los Frailes, entre una escuadrilla republicana que se dirigía a desembarcar tropas en Venezuela y una española que patrullaba el mar Caribe en proximidades del Archipiélago de Los Frailes. En 1818, fue la Batalla de Cojedes, un combate de la guerra de independencia de Venezuela. En esa ocasión, el ejército patriota de José Antonio Páez resultó derrotado por los realistas, comandados por Sebastián de la Calzada. Páez se retiró con sus tropas hacia territorio apureño. En 1857 murió Alfred Musset (n. 1810) en París, Francia. Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés del romanticismo. Entre sus obras el cuádruple poemario "Noches" (Noche de mayo, Noche de agosto, Noche de octubre y Noche de diciembre). En 1866, se da el Combate del Callao, que enfrenta a Chile y Perú contra España (1865-1866). Por conflictos derivados del período de la lucha por la Independencia, se dio este enfrentamiento en el que Chile se solidarizó con su vecino Perú en este combate que se dio en aguas del puerto peruano, entre una escuadra de la Armada Española y las defensas patrióticas del Callao, bajo mando del entonces Jefe Supremo de la República del Perú, Mariano Ignacio Prado. En 1902, en los Estados Unidos, 200 mil mineros inician una huelga por mejoras salariales, reducción de horarios de trabajo y reconocimiento de su sindicato. En 1921, nació Cecilia Labrador (f. 1992). Fue una poetisa, actriz y luchadora social colombo-venezolana. En 1925, nació Rubén Merenfeld (f. 1991) en Tinaquillo, estado Cojedes, fue un médico oncólogo, promotor de la asistencia a enfermos de pocos recursos víctimas del cáncer. En 1933 en Alemania, Hitler prohíbe los sindicatos. En 1939, nació Sumo Lijima. Fue un físico japonés especialista en materiales avanzados y nanotecnología. Su logro más importante: los nanotubos de carbono. En 1951, nació Jorge Spiteri (f. 2020) en Caracas. Fue un músico multi instrumentista venezolano, considerado junto a su hermano fallecido Charles Spiteri, pionero de la música rock de Venezuela. En 2002 colaboró como asesor musical en el reality show "Fama y Aplausos" transmitido por Radio Caracas Televisión. En 1994 le fue otorgado el Premio al Mejor Productor del Año por la Fundación Casa del Artista y una Mención Honorífica en la categoría Música Latina por el tema «Qué se supone» y en 2012 Mención Icono del Rock Nacional de los Premios Union Rock Show. En 2015 recibió, en la 4ª edición de los premios AirEuropa LUKAS (Latin UK Awards) el premio a su trayectoria artística y su papel como pionero de la música Latina en Gran Bretaña. Fue fundador de los grupos Mañana y Los Buitres. En 1952 se crea el Parque Nacional Sierra Nevada, de Venezuela, en la región andina del país, con el objetivo de proteger esta zona de la cordillera donde se encuentran algunos de los más altos picos. En 1957, murió Joseph McCarthy, que lideró un proceso persecutor de ciudadanos estadounidense por razones ideológicas, conocido como el "macartismo". McCarthy era senador por el Partido Republicano estadounidense (desde 1947), y fue figura clave de la "caza de brujas" o persecución anticomunista en ese país, después de la Segunda Guerra Mundial, encabezada por el llamado "Comité Contra Actividades Antiestadounidenses", a través del cual se persiguió a ciudadanos por razones político-ideológicas en los EE.UU. La actual figura de Trump parece revivir aquella oscura etapa, arremetiendo hoy contra derechos de las mujeres y LGBTI, de los inmigrantes y de quienes protestan contra el genocidio apoyado por los EE.UU contra los palestinos a manos de Israel en Gaza. En 1965 en los Estados Unidos, el presidente Lyndon Johnson afirma que 14.000 soldados permanecen en la República Dominicana para impedir que se convierta en un estado socialista. Ocurre en el contexto de la segunda invasión estadounidense a la República Dominicana (1965-1966), llamada Operación Power Pack. En 1968 en París, manifestaciones estudiantiles dan lugar al llamado Mayo Francés. Fue la mayor revuelta estudiantil y huelga general de la historia de Francia, que involucró a más de nueve millones de trabajadores e impactó sobre las juventudes a escala mundial y sobre gran parte de Europa. En 1982, se da el comienzo formal de las hostilidades entre fuerzas británicas y argentinas en el Atlántico Sur, tras el intento argentino de recuperar la soberanía de las islas Malvinas en poder de Inglaterra. Las fuerzas argentinas toman por asalto las Islas Malvinas e instauran un gobierno local bajo el mando de un general argentino, pensando que los británicos accederían al diálogo para su devolución a la Argentina, pero no sucedió así y se desencadenó la guerra. En 1983 científicos australianos anuncian quehaber logrado con éxito la implantación, en una mujer, de un embrión que había permanecido congelado. En 1985 nació José Ascanio, un beisbolista venezolano, lanzador de béisbol profesional, de los Caribes de Anzoátegui en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y que perteneció a las Grandes Ligas con los Atlanta Braves, Chicago Cubs y Pittsburgh Pirates. En 1994 en Sudáfrica, el activista antiapartheid Nelson Mandela, gana las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica tras el apartheid. En 1995, Cuba y Estados Unidos alcanzan un acuerdo que cierra la llamada Crisis de los Balseros, por el que Cuba autoriza el regreso de los 20.000 balseros concentrados en la base naval de EE.UU en Guantánamo y Washington se compromete a deportar a la isla a los emigrantes ilegales interceptados en el mar. En 1997 murió Paulo Freire. Fue uno de los más importantes intelectuales y pedagogos de Brasil y América Latina. Autor de la Pedagogía del Oprimido, (1970), que tuvo una incidencia mundial en el campo educativo. También publicó "La educación como práctica de la libertad", "La educación y el cambio", "La cultura popular, la educación popular", "El hablar con los educadores", "La escuela se llama vida", "El grito manso", entre otras obras. Freire hizo formulaciones para la transformación social con la herramienta de la educación y la educación en la lucha social. Fue políticamente próximo al Partido de los Trabajadores, con orientación de izquierda. En 2008, el ciclón "Nargis" causa en Birmania (Myanmar) 140.000 muertos y 2 millones y medio de damnificados. En 2008, murió Ángel Edecio Escobar (n. 1932) en Caracas. Fue un entrenador de boxeo, estuvo en el ring en las 5 medallas olímpicas de boxeo venezolanas, junto a Morochito, Gamarro, Catarí, Piñango y Bolívar. Exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en el año 2013. En 2011 fuerzas militares estadounidenses reportan haber dado muerte a Osama bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, jefe de Al Qaeda. En 2011, Corte de Apelaciones de Honduras anula los procesos por supuesta corrupción contra el derrocado expresidente Manuel Zelaya, lo que permitiría su regreso al país desde su exilio en República Dominicana. En 2012 murió Lourdes Valera (n. 1963). Fue una actriz venezolana. En 1979, cuando apenas tenía 16 años, incursiona en la televisión en el programa Radio Rochela de la cadena RCTV donde desarrolló su faceta como comediante y, posteriormente, en otro programa similar titulado El niño de papel, junto a Carlos Villagrán "Kiko". En 1983 intervino en la telenovela venezolana Leonela, la cual sería su primera participación en este género. Se graduó de licenciada en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela. En 2019, murió Juan Vicente Torrealba (n. 1917). Fue un músico y compositor venezolano, considerado como uno de los artistas más reconocidos de la musica tradicional de Venezuela, maestro del arpa. Escuchar su música. En 2020, murió Cleto Rojas (n. 1928). Fue un pintor venezolano. Sus obras han sido expuestas en Caracas y otras poblaciones del oriente venezolano y se han caracterizado por el uso del color lo cual le ha permitido ganar importantes reconocimientos como el primer lugar del Salón de Pintores Ingenuos presentado en el núcleo Sucre de la Universidad de Oriente en 1973. En 2022, Joaquin Sánchez, atleta venezolano de la categoría de +58kg Kumite individual masculino, obtuvo la duodécima medalla dorada para el país, en la jornada de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. En los EEUU, a policía despeja el campamento Pro-Palestina en La Universidad de California, Los Angeles y arresta a más de 232 manifestantes. La "democracia" estadounidense no permite protestar contra el genocidio en Gaza.

