Efemérides 9 de enero: Día de los Mártires en Panamá - Nacen dos luchadoras: Simone y Rigoberta (1908 y 1959)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 9 de enero: Destacadas: Día de los Mártires en Panamá.

En 1908, nació en París la intelectual y feminista Simone de Beauvoir.

Nace la líder indígena guatemalteca y defensora de derechos humanos Rigoberta Menchú (1959).

En 1928, en Nicaragua, Sandino proclama la república de Nueva Segovia, tras contener invasión estadounidense. Siguen efemérides... Día de los Mártires en Panamá. Homenaje a los panameños que se movilizaron en 1964 para que se cumpliera el acuerdo firmado entre su país y EE.UU., según el cual las banderas de ambos países debían ondear en la Zona del Canal gobernada por los estadounidenses. Ver: www.aporrea.org/tiburon/n370560.html Día Mundial de la Electricidad Estática, causada por la acumulación de cargas eléctricas. Se genera cuando las cargas positiva y negativa de un átomo se desequilibran. En la vida cotidiana a veces la sentimos como un leve corrientazo al tocar la puerta de algún artefacto eléctrico doméstico o puede que de un carro, se nos se eriza el pelo al acercar ciertos plásticos que han sido frotados o notamos un chasquido en ciertas prendas de vestir y una manera de observarla es frotar un bolígrafo para atraer con éste pedacitos de papel que quedan adheridos por unos segundos a él. A veces la estática puede perturbar comunicaciones o el funcionamiento de aparatos y hasta se puede ver saltar una chispa hacia un objeto o hacia los propios dedos, aunque no se le considera peligrosa. Para descargar la estática acumulada en el cuerpo basta con tocar un objeto conectado a tierra y la carga fluirá hacia ella disipándose. Día del Ascenso en Globo en los Estados Unidos. Se celebra porque fue un 9 de enero de 1793 cuando en la Plaza de la Independencia de Philadelphia (EE.UU), que el aeronauta e inventor francés Jean Paul Blanchard, hizo su primer vuelo oficial en globo aerostático. Era la inauguración del uso de artefactos de navegación aérea en el que pudieran desplazarse por el aire las personas y abrió una nueva era que hacía posible el transporte por ese medio, con globos que podían volar. Se dice que el globo se elevó a 364 metros y que entre los que presenciaban el espectáculo se encontraba el propio George Washington, heroe de la independencia norteamericana. En 1817, ocurre en Venezuela la Batalla de Clarines, uno de los enfrentamientos militares de la Guerra de independencia en que los realistas vencieron a los patriotas. En 1859, nació Carrie Chapman Catt, una feminista estadounidense y una de las dirigentes del movimiento por el sufragio femenino en Estados Unidos. Su activismo fue fundamental en la aprobación de la Decimonovena Enmienda a la Constitución, que otorgó a las mujeres el derecho al voto en 1920 (f. 1947). En 1868, nació S. P. L. Sorensen, químico danés que introdujo la escala de potencial de hidrógeno (pH) y propuso que el concepto pH comprende la naturaleza de la materia como discontinua, al referirse al ion hidrógeno en disoluciones acuosas. La idea general de la discontinuidad plantea que "cualquier porción macroscópica de materia está constituida por una enorme cantidad de partículas animadas por movimiento constante". En 1871 en Venezuela se crea el Instituto Nacional de Estadística (INE), que es el principal órgano público de estadística, siendo el ente central del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y encargado de la sistematización y publicación de datos estadísticos en el territorio venezolano. En 1881, en Italia, nace Giovanni Papini, escritor y poeta italiano, inicialmente agnóstico y anticlerical. Posteriormente se hizo católico. Fue maestro y bibliotecario, y en 1903 fundó la revista literaria "Leonado". Se dio a conocer como escritor ensayista con las obras "El diablo", "Don Quijote del engaño" y "Gog". Tras su conversión al catolicismo, escribió una "Historia de Cristo". En 1894, la empresa New England Telephone and Telegraph instala el primer teléfono que funcionaba con una batería. En 1908, nació en París, Simone de Beauvoir, importante intelectual francesa del siglo XX, destacada como novelista, filósofa existencialista y feminista. Algunas obras suyas, como "El segundo sexo" brindarán elementos fundacionales del feminismo. Fue esposa de Jean Paul Sartre, también gran figura francesa e internacional de la filosofía (de la corriente existencialista). En 1913, nació en Estados Unidos, Richard M. Nixon, político estadounidense que será el 37° presidente del país de 1969 a 1974. Hasta ese momento era el único presidente obligado a dimitir al ser investigado por hechos irregulares, como el escándalo de escuchas ilegales conocido como Watergate (espionaje hacia el Partido Demócrata). En 1928, en Nicaragua, Augusto Cesar Sandino proclama la república de Nueva Segovia, tras el éxito de su contraofensiva militar sobre las tropas estadounidenses invasoras. Llamaría a la capital Ciudad Sandino. El patriota y revolucionario nicaragüense, líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación, logró con su lucha guerrillera la salida de las tropas de los Estados Unidos que, sin embargo, dejó a la Guardia Nacional con el general Anastasio Somoza al frente, quien ordena asesinar a Sandino a traición por instrucciones de la Embajada norteamericana. La figura de Sandino inspiraría el posterior surgimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En 1951: inauguración oficial de la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. En 1954, la empresa Internacional Business Machines (IBM) presenta la primera calculadora de transistores y círculos integrados, considerada como "cerebro electrónico", que supone un importante avance técnico para su tiempo. En 1957, la compañía lanzó el IBM 608, de gran tamaño y muy alto precio. En 1959, nació Rigoberta Menchú, líder indígena y activista guatemalteca, miembro del grupo maya quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz (1992) y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1998). En 1961 muere Emily Greene Balch, fue socióloga, escritora, sindicalista y pacifista estadounidense, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1946, compartido con John Raleigh Mott. Escritora estadounidense, premio nobel de la paz en 1946 (n. 1867). Durante la Primra Guerra Munddial ayudó a fundar la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad e hizo campaña contra la entrada de Estados Unidos en el conflicto armado. En 1983, en la isla de Contadora (Panamá) se realiza una reunión para una iniciativa de paz en Centroamérica con la que varios gobiernos del áreas del Caribe buscaban desactivar conflictos armados entre los ejércitos y guerrillas rebeldes existentes en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, e incluso Honduras. En el caso de Nicaragua, el sandinismo había tomado el poder y era atacado por la Contra (auspiciada por los EE.UU). Los Cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela se reunieron en la isla de Contadora para buscar mecanismos de distensión y evitar la extensión de las guerras revolucionarias a otros países. En 1986, Kodak, transnacional de las cámaras fotográficas, fue llevada a tribunales por Polaroid, por usar su patente, lo que la obligó a compensar a sus clientes por la compra de cámaras sin poder acceder a la película para el revelado de sus fotos. En 1988 se da la creación del movimiento pacifista internacional "Mujeres de Negro". Fundado por la feminista, pacifista y activista Hagar Rublev (1954-2000) para protestar contra la ocupación y contra la violación de derechos por el ejército israelí en Territorios Palestinos. En 2000 en Ecuador se cambia la moneda del sucre al dólar. Se impuso de manera abrupta, afectando a los recursos en sucres depositados por los ecuatorianos, en medio de una pavorosa devaluación econóica y social. En 2003, la India prueba con éxito un misil balistico tierra-tierra de alcance medio, capaz de transportar una ojiva nuclear. Realizó esta prueba en una situación de la tensión y peligro de estallido bélico con Pakistán, también poseedor de armas nucleares. En 2005, en Palestina, tras la muerte de Yasir Arafat, se celebran elecciones presidenciales en las que resulta elegido el candidato de "Al Fatah" Mahmud Abas, también conocido como Abu Mazen, lo que es "recibido con muestra de alivio por la comunidad internacional" (los países dominantes pro israelíes), por su orientación considerada como "moderada". Aunque muchos pronosticaron una guerra civil entre las distintas facciones palestinas, la transición se hará de manera más o menos pacífica, aunque el conflicto entre Palestina y el Estado de Israél se enciende siempre, de tanto en tanto, por la ofensiva colonizadora atropelladora y violenta que practica la nación israelita. En respuesta contraria, en 2006, los palestinos de Gaza elegirían en sus elecciones locales al movimiento radical islámico Hamas. En 2007 Apple presenta el primer iPhone que constituye un gran avance en la generación de dispositivos de teléfonos móviles, con panel táctil para la navegación y teclado virtual. En 2009, en España, una gran nevada fuerza el cierre del Aeropuerto de Madrid-Barajas durante 5 horas. Otros trastornos climaticos han tenido efectos muy fuertes cortando comunicaciones en Madrid y otras localidades españolas, como el llamado tormenta "Filomena" en 2021. En 2012, Lionel Messi gana su tercer Balón de Oro, superando lo obtenido por Cristiano Ronaldo y Xavi Hernández e igualando a Johan Cruyff, Marco van Basten y Michel Platini en el número de trofeos. En 2014, muere Luis "Camaleón" García. Fue un beisbolista venezolano, el mejor tercera base de su época. En 2017, fallece el pensador y filósofo polaco, Zygmunt Bauman, exponente de la "modernidad líquida", en la que todo es efímero y está sujeto a cambios constantes. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n302540.html En 2021, la red social Twitter suspende definitivamente la cuenta del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, por riesgo de que "incite a la violencia". Twitter fue el canal preferido de comunicación del presidente de Estados Unidos para anunciar sus decisiones más importantes e insultar a sus rivales. En 2023 el Ministerio Público de Venezuela solicita alerta Roja de Interpol contra la nueva "Junta Directiva" de la extinta Asamblea Nacional. Ver: www.aporrea.org/contraloria/n379675.html En 2023, Venezuela rechaza decisión de la Corte Suprema de Justicia de EEUU sobre despojo de Citgo. Ver: www.aporrea.org/tiburon/n389376.html