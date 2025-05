Denuncian grave filtración de datos de Movistar en Venezuela

01-05-25.-La organización no gubernamental VE Sin Filtro denunció este miércoles que pudo confirmar una grave filtración de datos de la compañía de telefonía Movistar, que afecta a más de 3,2 millones de usuarios en Venezuela.La organización indicó que entre los datos publicados se encuentran números de cédula, números de teléfono, área geográfica y nombres de los usuarios.«La filtración se dio a conocer el 27 de abril, después que un usuario anónimo ofreciera una base de datos de usuarios supuestamente extraída de Movistar Venezuela a cambio de dinero en un foro conocido por la venta y divulgación no autorizada de datos. El 29 de abril, este mismo usuario hizo público un fichero con 3.250.000 usuarios de Movistar. VE sin Filtro pudo verificar el contenido de la filtración de manera independiente, más no su origen», explicó la ONG.Y acto seguido exigió a Movistar que informe de manera transparente sobre esta filtración, que notifique a los usuarios y dé a conocer las medidas que está tomando. Además, la ONG recordó que la publicación de datos es un delito y que viola los derechos de los usuarios, poniéndolos en riesgo de robo de identidad, suplantación, fraude y spam.Finalmente, Ve Sin Filtro recomendó a los clientes de Movistar que se mantengan alerta ante llamadas y mensajes de números desconocidos y cualquier actividad sospechosa.Cabe recordar que apenas hace un año, a finales de 2024, otra de las telefónicas que prestan servicios en Venezuela, Digitel, sufrió un ciberataque que derivó en la exposición de los datos de sus clientes.