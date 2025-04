MP anuncia investigación sobre presunta extorsión contra la actriz y animadora Ivette Domínguez

26-04-25.-El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este viernes una investigación por una presunta extorsión denunciada por la actriz y animadora Ivette Domínguez, quien divulgó en redes sociales que ha estado recibiendo amenazas y ataques desde hace cuatro meses.A través de su cuenta en Instagram, Saab indicó que la Fiscalía 74 «avanza» en la investigación en materia de extorsión y secuestro sobre la denuncia de Domínguez, quien, dijo, «está siendo víctima de extorsión y ataques por sujetos desconocidos».El titular del Ministerio Público indicó que estas personas por identificar le han pedido «cierta cantidad de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la mencionada víctima».El lunes, Domínguez publicó un video en Instagram en el que relató que desde el 3 de diciembre del año pasado ha estado recibiendo «ataques» a través de Whatsapp de personas, a través de distintos números de teléfono, que, dijo, no conoce.«La última vez que ellos me escribieron, me escriben diciéndome que son una secta, o sea, una palabra tan fea, es algo que encierra algo muy negro, muy turbio, y por eso, señor fiscal, le pido que me ayude a esclarecer este caso», indicó.La también animadora dijo temer por su vida y por las personas que la acompañan en su día a día.«Mi único pecado es trabajar decentemente en este país», alegó la artista.Asimismo, señaló que ya ha puesto una denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y que la investigación «va bastante adelantada», sin ofrecer mayores detalles.«No es fácil durante cuatro meses haber recibido todo este ataque, me acuesto, recibo el ataque, me levanto, recibo el ataque, pues sí, claro, a veces ni tengo ganas de trabajar porque ellos saben quién soy yo, más yo no sé quiénes son ellos», insistió.