Estados Unidos: María Corina Machado dice que le entregó a Donald Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz

La líder opositora de derecha de venezolana no confirmó si el presidente estadounidense aceptó el premio.

15 de enero de 2026.-La líder opositora venezolana, María Corina Machado, declaró haber entregado su medalla de oro del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump tras reunirse con él en la Casa Blanca, casi dos semanas después de que este ordenara el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó El Guardian.

Machado, quien recibió el premio el año pasado por su lucha contra el "estado brutal y autoritario" de Maduro, declaró a la prensa que lo había hecho "en reconocimiento a su singular compromiso con nuestra libertad". No quedó claro de inmediato si Trump había aceptado el obsequio.

Horas antes, los organizadores del Nobel publicaron en X: "Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de un Premio Nobel de la Paz no".

Machado, cuyo movimiento se cree que derrotó a Maduro en las elecciones venezolanas de 2024, fue inesperadamente marginada por Trump después de que tropas de las fuerzas especiales estadounidenses capturaran a su rival político en la madrugada del 3 de enero.