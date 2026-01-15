Mérida: Personas con discapacidad fueron atendidos en operativo médico integral

15 de enero de 2026.-Trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas con capacidad disminuida en la ciudad de Mérida, desde la Unidad de Atención al Discapacitado y al Adulto Mayor se realizó la mañana de este miércoles 14 de enero, en la sede administrativa de la alcaldía local, un amplio operativo de atención médica y social para estas personas, informó Prensa Alcaldía del municipio Libertador.

Así lo dio a conocer José Obdulio Sánchez, jefe de esta Unidad, quien afirmó que en el operativo se brindó el servicio de calificación y certificación de discapacidad, certificado que se hace llegar de forma digital al correo de cada interesado, con el fin de agilizar los trámites y crear un sistema mucho más expedito y eficiente para el servicio de todos.

También se prestó el servicio de medicina general además de una actividad de atención en peluquería para los que asistieron, además de contar con el personal dispuesto para ayudar a los asistentes a la actualización de los datos en el Carnet de La Patria.

Estas políticas de atención social son parte del empeño del presidente Nicolás Maduro, implementados por la presidente encargada Delcy Rodríguez y ejecutadas por el alcalde Nelson Álvarez, con el apoyo del gobernador Arnaldo Sánchez, trabajando juntos para construir una Mérida más humana.