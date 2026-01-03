Tras el ataque estadounidense a Venezuela, Suiza ha pedido desescalada, moderación y respeto al derecho internacional

3 de enero de 2026.-Por el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo no tiene información sobre los ciudadanos suizos afectados en Venezuela, informó swissinfo.ch/.



El respeto al derecho internacional también incluye el respeto a la prohibición del uso de la fuerza, consagrada en el derecho internacional, y a la integridad territorial de los Estados soberanos, escribió hoy el jefe de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nicolas Bideau, en la red social X.



La embajada suiza en Venezuela sigue de cerca la situación, según la publicación. La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ya había expresado una opinión similar a la de Bideau.



En la noche del viernes al sábado (hora local), Estados Unidos atacó objetivos en Venezuela y, según el presidente Donald Trump, también capturó al presidente Nicolás Maduro y lo expulsó del país. Según informes, los ataques aéreos se dirigieron principalmente a bases militares, aeropuertos, centros de comunicaciones y puertos.



Mientras tanto, según informes de medios estadounidenses, citando a la fiscal general Pam Bondi, Maduro y su esposa fueron imputados en Nueva York.