António Guterres: Ataques de Estados Unidos en Venezuela sientan un "precedente peligroso"

3 de enero de 2026.-El Secretario General de la ONU, António Guterres, se encuentra profundamente consternado por la reciente escalada de la situación en Venezuela, según declaró un portavoz del máximo responsable de la ONU el sábado, informó news.cgtn.com/

Las acciones militares emprendidas por Estados Unidos en Venezuela el sábado podrían tener consecuencias preocupantes para la estabilidad regional, según el comunicado.

Independientemente de la situación interna específica en Venezuela, la escalada de la situación en Venezuela sentó un precedente peligroso, según el comunicado.

Guterres enfatizó una vez más que todas las partes deben respetar plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de la ONU.

Expresó su profunda preocupación por el incumplimiento de las normas jurídicas internacionales. Guterres instó a todas las partes relevantes en Venezuela a participar en un diálogo inclusivo basado en el pleno respeto de los derechos humanos y el estado de derecho, y a resolver las diferencias por la vía política.