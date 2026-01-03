Avión que lleva al Presidente Maduro y Cilia Flores capturados en Caracas aterriza en Nueva York

Seran llevados a un Centro de Detención En Brooklyn.

3 de enero de 2026.-Maduro y su esposa aterrizaron en la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional en el estado de Nueva York; Trump compartió previamente una foto de Maduro con los ojos vendados a bordo del USS Iwo Jima.

El presidente Trump afirma que Estados Unidos "gobernará" Venezuela "hasta que podamos lograr una transición segura, adecuada y sensata".

Trump ha señalado que no se toma en serio la idea de consolidar a Venezuela para un futuro democrático o justo, sino que busca saquear su riqueza petrolera, escribe Tom Bateman.

En un discurso en la televisión estatal, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirma que Maduro es el único presidente del país.

Maduro ha sido acusado en Nueva York por cargos de drogas y armas. Anteriormente ha negado ser el líder de un cártel de la droga.

Venezuela ha declarado una emergencia nacional, denunciando una "agresión militar extremadamente grave".