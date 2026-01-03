Mensaje de Donald Trump a los Gigantes petroleros sobre Venezuela: Tienen que entrar

3 de enero de 2025.-Trump ve a los gigantes petroleros estadounidenses impulsando la recuperación del petróleo venezolano. Los ejecutivos del sector energético se muestran cautelosos, informó Politico.com.

La Casa Blanca ha comunicado a las empresas que deben reconstruir la infraestructura de bombeo de crudo de Venezuela si quieren una compensación por los activos confiscados por Caracas.



Las compañías petroleras estadounidenses llevan mucho tiempo esperando recuperar los activos que el régimen autoritario de Venezuela les arrebató hace décadas.



Ahora, la administración Trump ofrece ayuda para lograr ese objetivo, con una condición importante.



En las últimas semanas, funcionarios de la administración han comunicado a los ejecutivos petroleros que, si desean una compensación por sus plataformas, oleoductos y demás propiedades confiscadas, deben estar preparados para regresar a Venezuela ahora e invertir fuertemente en la reactivación de su destrozada industria petrolera, según informaron a POLITICO el sábado dos personas familiarizadas con la labor de la administración. El panorama para la destrozada infraestructura petrolera venezolana es una de las principales interrogantes tras la acción militar estadounidense que capturó al líder Nicolás Maduro.



Sin embargo, en la industria, el mensaje de la administración los ha dejado aún recelosos ante la dificultad de reconstruir los deteriorados yacimientos petrolíferos en un país donde ni siquiera está claro quién dirigirá el país en el futuro previsible.



"Dicen: ‘Si quieres participar y obtener un reembolso, tienes que entrar’", declaró un funcionario de la industria familiarizado con las conversaciones.



La oferta ha estado sobre la mesa durante los últimos 10 días, añadió. "Pero la infraestructura actual está tan deteriorada que nadie en estas empresas puede evaluar adecuadamente qué se necesita para que funcione".



El presidente Donald Trump sugirió en un discurso televisado el sábado por la mañana que espera firmemente que las compañías petroleras estadounidenses inviertan grandes cantidades de dinero en Venezuela.



"Haremos que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país", declaró Trump al celebrar la captura de Maduro.