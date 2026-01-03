¿Cuáles son los cargos contra el presidente Nicolás Maduro de Venezuela?

3 de enero de 2025.-Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos criminales en Estados Unidos luego del anuncio del presidente Trump el sábado temprano de que Estados Unidos atacó Caracas y los tomó bajo custodia, informó Ryan Lucas para NPR.org.



Una nueva acusación formal, revelada en un tribunal federal de Nueva York, acusa a Maduro de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y cargos de armas. Flores y otros altos funcionarios venezolanos, incluido el hijo de Maduro, también enfrentan cargos.



La fiscal general Pam Bondi, en una publicación en X, escribió que Maduro y su esposa "pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".



Según la acusación, durante más de 25 años, los líderes venezolanos "han abusado de sus cargos de confianza pública y corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos".



Alega que, desde 1999, Maduro y sus coacusados ​​se han asociado con organizaciones internacionales del narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa de México y Los Zetas, grupos narcoterroristas colombianos y la banda venezolana Tren de Aragua, para introducir drogas ilícitas en Estados Unidos.



La élite política y militar venezolana se enriqueció al brindar protección y apoyo logístico a los narcotraficantes, según la acusación.



También detalla acciones específicas que Maduro presuntamente llevó a cabo como parte de la conspiración. Indica, por ejemplo, que entre 2006 y 2008, cuando se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes "para ayudar a los narcotraficantes que buscaban transferir ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela bajo cobertura diplomática".



También presuntamente facilitó vuelos de aviones privados bajo cobertura diplomática para traer ganancias del narcotráfico de México a Venezuela.



La fiscalía alega que Maduro y Flores colaboraron durante años para traficar cocaína que previamente había sido incautada por las fuerzas del orden venezolanas. Afirman que Maduro contaba con sus propias bandas patrocinadas por el Estado para proteger sus operaciones y que ordenaban secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes les debían dinero del narcotráfico o que de alguna otra forma debilitaban su operación de narcotráfico.



La nueva acusación formal se suma a los cargos contra Maduro y otros funcionarios venezolanos que se anunciaron en marzo de 2020 durante el primer gobierno de Trump.

