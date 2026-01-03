Delcy Rodríguez: "El único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro"

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ratificó este sábado que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente del país, luego de que este fuera secuestrado la madrugada de este sábado tras una agresión de EE.UU.

"Exigimos la inmediata liberación de Nicolás Maduro y su esposa. Es el único presidente de Venezuela. Está el único alto mando militar (…) en las calles de Venezuela hay un pueblo activado por el país", dijo.

La vicepresidenta llamó al pueblo a mantenerse en calma y en fusión cívico-militar y policial. "Unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela", recalcó.

"Gravísima agresión militar"

El Gobierno venezolano se pronunció este sábado luego del primer ataque aéreo perpetrado por EE.UU. contra la ciudad de Caracas "y los estados Miranda, Aragua y La Guaira", tildado como una "gravísima agresión militar".



"Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas", indica un comunicado oficial.



En el comunicado, Caracas advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación".



Pese a las presiones, Venezuela advirtió a EE.UU.: "No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un 'cambio de gestión', en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores".



En medio de la situación, el mandatario venezolano ordenó la implementación del estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, con el propósito de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".



"Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista", indica el comunicado. Del mismo modo, Caracas adelantó que acudirá ante el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU), el Secretario General de dicha organización, la Comunicado de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Movimiento de países No Alineados (MNOAL) para exigir "la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense".