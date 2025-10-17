Donald Trump conmuta la sentencia de 7 años de prisión del ex-representante George Santos en un caso de fraude

WASHINGTON, 17 de octubre de 2025) — El presidente Donald Trump dijo el viernes que había conmutado la sentencia del exrepresentante estadounidense George Santos, quien cumple más de siete años en una prisión federal tras declararse culpable de cargos de fraude y robo de identidad, informó Prensa Asociada.

El republicano neoyorquino fue sentenciado en abril tras admitir el año pasado haber engañado a donantes y usurpado la identidad de 11 personas, incluyendo a sus propios familiares, para realizar donaciones a su campaña.



Se presentó en la Institución Correccional Federal de Fairton, al sur de Nueva Jersey, el 25 de julio y se encuentra recluido en un centro penitenciario de mínima seguridad junto con menos de 50 reclusos.



"Acabo de firmar una conmutación de pena, liberando a George Santos de la prisión INMEDIATAMENTE", publicó Trump en sus redes sociales.



Santos había solicitado la intervención del gobierno de Trump pocas horas después de recibir su sentencia, insistiendo en publicaciones y entrevistas en redes sociales que era excesivamente severa y tenía motivaciones políticas.



Una destacada excompañera de la Cámara de Representantes, la representante estadounidense Marjorie Taylor Greene, también instó a la Casa Blanca a conmutar su sentencia, afirmando en una carta enviada pocos días después de su solicitud de prisión que el castigo era "una grave injusticia" y producto de una extralimitación judicial.



El juez en el caso de Santos estuvo de acuerdo con los fiscales federales en que se justificaba una sentencia más severa porque Santos no parecía arrepentido, a pesar de lo que él y sus abogados afirmaban.



La conmutación de la pena de Santos es el último acto de clemencia de alto perfil de Trump para expolíticos republicanos desde que recuperó la Casa Blanca en enero.



A finales de mayo, indultó al exrepresentante estadounidense Michael Grimm, republicano por Nueva York que en 2014 se declaró culpable de declarar salarios e ingresos inferiores a los reales en un restaurante que dirigía en Manhattan.



También indultó al exgobernador de Connecticut, John Rowland, cuya prometedora carrera política se vio truncada por un escándalo de corrupción y dos condenas a prisión federal.



El propio Trump fue condenado en un tribunal de Nueva York el año pasado en un caso relacionado con pagos para silenciar a sus acusados. Denunció el caso como parte de una cacería de brujas con motivaciones políticas.



Santos fue en su momento una figura prometedora del Partido Republicano.



Se convirtió en el primer republicano abiertamente homosexual elegido al Congreso en 2022, tras obtener un escaño en la Cámara de Representantes que representaba partes de Queens y Long Island.



Pero Santos cumplió menos de un año en el cargo después de que se revelara que había inventado gran parte de su historia de vida, lo que a su vez dio lugar a investigaciones sobre cómo el entonces desconocido político había financiado su campaña ganadora.



Hijo de inmigrantes brasileños, Santos afirmaba ser un exitoso consultor de negocios con prestigio en Wall Street y una considerable cartera inmobiliaria.



Finalmente admitió que nunca se había graduado del Baruch College, ni había sido un jugador destacado en el equipo de voleibol de la universidad de Manhattan, como él mismo había afirmado. Nunca había trabajado en Citigroup ni en Goldman Sachs.



Ni siquiera era judío. Santos insistió en que se refería a ser "casi judío" porque la familia de su madre tenía ascendencia judía, a pesar de haber sido criado como católico.