Maduro avisa sobre un "ejercicio especial organizativo" de la Fuerza Armada y las milicias

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este jueves que el venidero 4 de octubre se desplegará en todo el país un "ejercicio especial de carácter organizativo" del que participarán los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las Milicias Bolivarianas, como parte de la preparación del país ante la amenaza militar estadounidense.

"Planificamos para el sábado un ejercicio especial de carácter organizativo, de mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda la estructura de la Milicia Bolivariana desde el mando nacional, regional, las áreas de defensa integral en cada municipio […], en las unidades comunales milicianas […] y en todas las 15.751 bases de defensa integral […]", dijo el mandatario en una jornada de trabajo desde las afueras de Caracas.

Explicó asimismo que la operación se decidió tras una reunión que sostuvo con parte del Estado Mayor Superior en la que se revisaron "todos los planes" y "los avances sustanciales" en materia de defensa obtenidos durante las últimas semanas, luego de que EE.UU. desplegara destructores, cazas, misiles y un submarino nuclear cerca de la nación suramericana con el argumento de combatir a los cárteles de la droga.

Vamos a hacer un ejercicio de chequeo, mando, conducción, comunicaciones […]. No es un ejercicio de movimiento de armamento sino organizativo, para dejar afinaditos (preparados) aun más, todos los mecanismos de defensa territorial, de defensa nacional de nuestra patria, porque Venezuela se respeta. Venezuela construye su poder popular militar, un inmenso poder popular militar

Esta jornada, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el sobrevuelo de al menos cinco aviones de guerra estadounidenses del tipo F-35 frente a las costas venezolanas. "Los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela", advirtió.

La acción fue repudiada por Caracas, que demandó al secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, "que cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional". En adenda, Venezuela interpondrá reclamos ante las Naciones Unidas y otras entidades multilaterales, "para que se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas".

Agresión de EE.UU. en el Caribe