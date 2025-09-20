(VIDEOS) Seguiremos por las calles defendiendo la lucha del pueblo palestino

Sábado, 20 de septiembre de 2025.- Seguimos con las participaciones en el acto de solidaridad y en protesta contra el Genocidio en la Faja de Gaza.





Reflexiones, historia y presente de Palestina, en un ejercicio de síntesis Hernández del PSL hizo un recorrido histórico del conflicto palestino, desde el surgimiento de Israel hasta nuestros días, haciendo énfasis de lo que pasa en La Franja de Gaza y Cisjordania.







Los orígenes del conflicto en Palestina.Jubilados y pensionados contra la Masacre que está ocurriendo en Palestina.La barbarie que está ocurriendo en Gaza se llama Genocidio.Quieren eliminar al pueblo palestino expreso Oswaldo Ramos del PCVSeguiremos en las calles defendiendo los derechos del pueblo palestinoNoticia relacionada: (VIDEOS) ¡Libre, libre, Palestina, desde el río hasta el mar!