Libre,libre, Palestina desde el río hasta el mar

(VIDEOS) Seguiremos por las calles defendiendo la lucha del pueblo palestino

Por: | | Versión para imprimir

Alto al genocidio en Palestina

Alto al genocidio en Palestina

Credito: aporrea.tvi

Seguiremos por la calle defendiendo la lucha del pueblo palestino,

Seguiremos por la calle defendiendo la lucha del pueblo palestino,

Credito: aporrea.tvi

Jubilados y pensionados contra la masacre en Palestina

Jubilados y pensionados contra la masacre en Palestina

Credito: aporrea.tvi

Sábado, 20 de septiembre de 2025.- Seguimos con las participaciones en el acto de solidaridad y en protesta contra el Genocidio en la Faja de Gaza.


Reflexiones, historia y presente de Palestina, en un ejercicio de síntesis Hernández del PSL hizo un recorrido histórico del conflicto palestino, desde el surgimiento de Israel hasta nuestros días, haciendo énfasis de lo que pasa en La Franja de Gaza y Cisjordania.





Los orígenes del conflicto en Palestina.





Jubilados y pensionados contra la Masacre que está ocurriendo en Palestina.




La barbarie que está ocurriendo en Gaza se llama Genocidio.





Quieren eliminar al pueblo palestino expreso Oswaldo Ramos del PCV





Seguiremos en las calles defendiendo los derechos del pueblo palestino





Noticia relacionada: (VIDEOS) ¡Libre, libre, Palestina, desde el río hasta el mar!

 

Esta nota ha sido leída aproximadamente 544 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Palestina y Medio Oriente


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Palestina y Medio Oriente

Revise noticias similares en la sección:
Ideología y Socialismo del Siglo XXI


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad